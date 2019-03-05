За газон заплатишь!

Прогуливаясь по городу, нетрудно увидеть машины, припаркованные на газонах. Автовладельцы ставят их прямо в грязь. В результате, выезжая, выносят ее на проезжую часть, поэтому труд поливальных машин, которые начали помывку дорог, часто оказывается напрасен. Во-вторых, зеленая зона, безжалостно растерзанная колесами автомобилей, теперь представляет собой жалкий клочок земли, на котором не то что цветы, а даже обычная трава расти не будет. И, действуя таким образом, мы мечтаем жить в комфортном городе?
- Не хватает парковок, - парируют в таких случаях автолюбители. Есть такая проблема, и она знакома каждому мегаполису. В Уфе в последние годы взят курс на исправление ситуации. Во время ремонта дворов создаются парковочные карманы или небольшие стоянки. Также муниципалитет рассматривает вариант платных парковок.
Согласно федеральному законодательству парковка на газоне является административным проступком, трактуется как нарушение правил стоянки и остановки. Так почему же на практике так трудно наказать нерадивых автовладельцев, оставляющих свои автомобили на газоне?
Дело в том, что в правовых документах понятие «газон» не сформулировано достаточно четко. В примечании к ст. 32 Закона №273-70 дается его определение как «поверхность земли, не имеющей твердого покрытия и ограниченной бортовым камнем (бордюром, поребриком) или иным искусственным ограничением, покрытой травянистой и/или древесно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения или предназначенной для озеленения». Но здесь можно поспорить: а если на участке травы нет (как на фото), нет бордюров, кустарников, и вообще с чего вы взяли, что это газон?
Да и кто будет штрафовать? Участковые не уполномочены, сотрудники ГИБДД подобные нарушения также не фиксируют (как правило, они происходят во дворах, а это не их подведомственность), местные администрации и управляющие компании тоже не имеют права. Вот и предоставлены газоны и водители сами себе.
К тому же автомобилисты за такое нарушение наказываются региональным законодательством. Но и оно, увы, четкой позиции не имело. Но ситуация должна измениться уже в ближайшем будущем. Сегодня, 28 марта, на пленарном заседании депутаты Госсобрания – Курултая РБ намерены рассмотреть проект закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях». В нем вводится новая статья, устанавливающая ответственность «за размещение транспортных средств и прицепов к ним, в том числе брошенных и разукомплектованных, на газонах, цветниках, иных озелененных территориях, детских, спортивных площадках, а также за проезд по указанным территориям».
– Проект закона также содержит четкие определения озелененной территории, детской, спортивной площадки. Так что возможности отвертеться из-за размытости понятий у нарушителей не будет, – отметил председатель Госсобрания - Курултая РБ Константин Толкачев. – Предусмотрено, что вводящаяся законопроектом ответственность не будет распространяться на случаи, когда заезд транспортных средств на газоны, детские или спортивные площадки необходим для выполнения аварийных или иных неотложных работ на объектах жизнеобеспечения населения. Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, установленных новой статьей, наделяются члены административных комиссий.
Для граждан штраф составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч. За повторное нарушение он будет существенно выше: для граждан от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 15 до 20 тысяч, для юридических лиц – от 35 до 50 тысяч.
В качестве пилотного проекта для решения ситуации с парковками выбран квартал в историческом центре Уфы, ограниченный улицами Тукаева, Гафури, Революционной и проспектом Салавата Юлаева. Как сообщил директор городского Управления жилищного хозяйства Раиль Мирхайдаров, на данной территории находятся 518 дворов. Из них в 214-ти требуется установка 25 тысяч погонных метров газонных ограждений, в 40 возможно увеличение парковочных мест на 50 тысяч квадратных метров. Информация о необходимом для установки заборов объеме денежных средств предоставлена в Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ.
А столичная администрация запустила социальную акцию под названием «Раз, два, три, убери», которую поддержали местные блогеры. Суть ее в том, что заметив автомобиль, припаркованный в неположенном месте, они выкладывают его фото с госномером на своей личной странице в соцсети. У водителя есть 20 минут, чтобы убрать машину, вместо положенных пяти. Не успел? «Железного коня» на штрафстоянку забрал эвакуатор.
Альбина Зубарева.
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Фото Валерия Шахова.