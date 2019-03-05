Уроки бати Ялалетдина

В администрации города прошла презентация книги Мустая Карима «Батя Ялалетдин». В ее основу легла история, рассказанная другом народного поэта Башкортостана первым всенародно избранным мэром Уфы Михаилом Зайцевым.
Рассказ, написанный четверть века назад, в свое время был напечатан ограниченным тиражом, а в преддверии 100-летия автора издательство «Инеш» выпустило его расширенным тиражом. Представление книги совпало с трагическим известием, пришедшим из Москвы, где 15 марта после продолжительной болезни скончался сын писателя Ильгиз Каримов. Именно он перевел произведение на русский язык, сделав это удивительно тонко, по сути став соавтором своего знаменитого отца. Его память присутствующие почтили минутой молчания.
В презентации приняли участие Альфия Каримова - дочь поэта и его внук, предприниматель и меценат Тимербулат Каримов, глава администрации Уфы Ульфат Мустафин, издатель Игорь Стрижнев.
Поэта и мэра связывали дружеские отношения.
- В начале 1990-х они часто встречались, - рассказала Альфия Мустаевна. – Размышляли о жизни, говорили о своих надеждах, оптимистично смотрели в будущее. Но сближала их не только география (оба родом из одного района, соседних деревень: Боголюбовки и Кляшево), а прежде всего одинаковое видение жизни. Оба доступные, добрые, человечные, откликающиеся на людскую боль.
И если самому лучшему в себе Мустай Карим был обязан Старшей матери, то для Михаила Зайцева таким человеком стал батя Ялалетдин. Одноногий моряк, потерявший ногу под Севастополем, всего две недели пробыл в должности воспитателя детского дома, но уроки, которые он дал осиротевшим мальчишкам, оказались самыми важными. Его природной мудрости и доброты хватило на всех. Подростки навсегда усвоили одну истину – «вперед сироты за пищей не тянись», учись, честно работай, будь человеком. Биография первого мэра Уфы, которого в рассказе называют Мишей Куяновым (заяц – по-башкирски куян), – яркая иллюстрация того, как из паренька-сироты выросла настоящая крупная личность. Отец Зайцева погиб под Берлином перед самой Победой, он воспитывался в детдоме. После службы в армии работал на электроламповом заводе, затем окончил авиационный институт, был председателем Кировского райисполкома Уфы, мэром столицы республики, руководил Госсобранием. Как говорят, стал большим человеком. Но все это могло не состояться, если бы на его жизненном пути не повстречался удивительный человек Ялалетдин Кулыев.
В одном из интервью Михаил Алексеевич говорил: «Мы работали для людей и ради людей. Я всегда старался быть доступным горожанам. Еще когда возглавлял Кировский райисполком, без всякой предварительной записи принимал посетителей до 11- 12 часов вечера. Потом поток спадал, все возвращалось к обычному графику. Но к этому времени я уже знал, что, хотя и были отдельные неразрешимые проблемы, обиженных среди желающих пообщаться с районной властью не оставалось.
Символично, что и Зайцев, и Мустай Карим - почетные граждане Уфы.
- Они были истинными демократами не на словах, а на деле, - заметила в своем выступлении главный редактор журнала «Уфа» и газеты «Уфимские ведомости» Галина Ишмухаметова, - в них одновременно уживалась решительность и стеснительность. Решительность учтивая, а деликатность не робкая.
На презентацию были приглашены творческая интеллигенция, студенты, учащиеся школ и воспитанники детских домов. Актеры Национального молодежного театра, носящего имя поэта, представили отрывок из спектакля «Батя Ялалетдин», автором инсценировки которого стал Ильгиз Каримов.
«Батя Ялалетдин» - книга из разряда вечных, она не может устареть от времени, а, пожалуй, с каждым последующим годом приобретает все большую весомость. В ней переплелись истории поэта, градоначальника и простого фронтовика с большим мудрым сердцем, который связал их воедино.
Светлана ЯНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.