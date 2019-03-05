Улицы без пыли

На оперативном совещании в администрации Уфы обсудили проблему пыли на улицах, которая возникает в теплое время года.
Мэр Уфы Ульфат Мустафин отметил, что причиной пылеобразования в основном становится использование песка для посыпки дорог зимой, завышенный уровень земли на газонах по отношению к бордюрам и грязь от машин, работающих на строительных площадках.
Уже сейчас работники Управления коммунального хозяйства и благоустройства города начали готовиться к весне. Наряду с ямочным ремонтом во дворах и на улицах магистрали города избавляют от «смета», мусора, оставшегося после зимы. Крупные частицы собирают вручную, а мелкие вычистят специальные автопылесосы – сейчас идут конкурсные процедуры для приобретения 16-ти подобных агрегатов. 8 из них предназначены для уборки тротуаров, 8 будут работать на дорогах города.
Ульфат Мустафин распорядился вывезти грязный снег с улиц и дворов до 22 марта, крайний срок окончания работ – 29-е. За эту зиму вывезено уже 2 миллиона 323 тысячи кубометров, что превышает прошлогодние показатели более чем в 2,5 раза.
Кроме того, рассматривается возможность использования вместо песка гранитную крошку, которая давно применяется на улицах Новосибирска, – об этом доложил глава администрации Орджоникидзевского района Марат Галиуллин, посетивший город в рамках рабочего визита. Он отметил опыт использования там снегоплавильной установки, которая работает вместе с системой по очистке воды. В процессе получается мытый песок для повторного использования.
Юлия Пахомова.
Фото Риты Ишниязовой.