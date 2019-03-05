Стало тесно?

- На первом этаже жилого дома №31/33 по улице Ленина оборудуют пекарню. Помимо того, что мы страдаем от постоянного шума перфораторов, так теперь еще строители прорубили дверь во двор. А есть ли у них на это разрешение – непонятно. Здание 1961 года постройки, - с таким вопросом обратилась в редакцию Тамара К.
Дом находится в самом центре на «красной линии». Не удивительно, что первый этаж облюбовали предприниматели. Здесь всегда многолюдно, значит, будет и прибыль.
В ходе выездного осмотра специалистами отдела капитального строительства, коммунального хозяйства и благоустройства, координации торговли, общественного питания и услуг администрации Ленинского района совместно с ТЖХ установлено, что ведутся работы по перепланировке с устройством новой входной группы в несущей конструкции здания.
- Проектная документация на согласование в администрацию района не поступала. Нами было направлено обращение в Государственный комитет РБ по жилищному и строительному надзору с просьбой провести проверку законности проведения вышеназванных работ. Еще одно обращение отправилось в районную прокуратуру, - сообщил первый заместитель главы администрации Ленинского района Флюр Ганиев.
В отношении управляющего ООО «ЛВК» и представителя подрядной организации составлены протоколы об административных правонарушениях. Устройство нового входа без разрешительных документов повлекло наложение штрафа в десять тысяч рублей, еще две пришлось заплатить за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время.
- Нежилое помещение находится в собственности граждан. Сроки аренды устанавливаются непосредственно между арендатором и собственником. Администрация района не имеет полномочий по их изменению. В соответствии с законодательством собственник помещения самостоятельно определяет вид предпринимательской деятельности, - добавил Флюр Миннигаянович.
Мария Апкаримова.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.