От Голуба - до наших дней

Башкирскому баскетболу исполнилось 95 лет. Сегодня это – факт, несомненно, установленный. «Отцом» его, вероятнее всего, стал Владимир Голуб. По национальности - чех, попавший в Первую мировую в плен, но в отличие от большинства своих соотечественников воевавший не на стороне «белых», а в Красной армии, как и известный писатель Ярослав Гашек.Владимир на родине участвовал в знаменитом на всю Европу спортивном движении «Соколов», отличительной чертой которого было проведение культурно-просветительской работы среди широких масс. Сокольни (места, где проходили занятия спортом) имели библиотеки, школы ликбеза, занимались издательской деятельностью, распространяли книги на родном языке.И Голуб продолжал свое просветительство, но теперь уже в российской глубинке. Невероятно, но в первый же год становления (1923-й) наши баскетболисты добились успеха, заняв 2-е место на Олимпиаде Поволжья.Следующая удача пришла только через 35 лет, когда уфимский «Труд» (фактически сборная республики) победил в первенстве РСФСР по второй группе, опередив очень сильные команды Саратова и Группы советских войск в Германии. Не торопитесь иронично улыбаться при словах «вторая группа». В переводе на современный язык это означает 1-я Суперлига первенства России. Хороший результат для непрофессионального коллектива, в котором выступали преподаватели, инженеры, врачи. Следует отметить, что уфимские любители еще дважды успешно сыграли в этом турнире: 1962 год – 3 место, 1968 – 4-е, успев занять в 1960-м еще и 8-е в финале первенства России.Все вышеперечисленные достижения связаны с Вячеславом Сахновым. Приехав в столицу Башкортостана после окончания Ленинградского института физкультуры, он буквально за год, применив самые современные методы тренировки, создал очень мобильный коллектив. И это несмотря на то, что самый высокий игрок в его команде имел всего 194 см.Совсем другие физиологические данные были у игроков «Химика», успешно выступавших в 80-е в первой группе первенства РСФСР. Они были заметно быстрее и рослее своих предшественников. И опять их высокие результаты связаны теперь уже с дуэтом наставников – Рафаилом Еникеевым и Юрием Трофимовым.В те же годы заметным явлением в спортивном движении республики была женская команда Уфы, выступавшая в классе «А» и ставшая пятикратным победителем в турнирах Россовета ДСО «Спартак». Возглавлял коллектив молодой тренер Юрий Семенов. И череда наших достижений на том не закончилась. Хорошо, что плеяда умелых воспитателей баскетбольных талантов продолжилась в лице Руслана Бокова и Юрия Максимова. Ученики Бокова неоднократно выигрывали первенство страны среди юношей, а Максимов добивался успехов как с мужскими, так и с женскими командами Аграрного университета. Девчата были вторыми во Всероссийских студенческих играх, ребята же очень удачно играли в Международной студенческой лиге, где выступают спортсмены Китая, Великобритании, Сербии, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана. Сегодня Руслан Боков тренирует очень интересный профессиональный клуб «Уфимец», который возглавляет турнирную таблицу Суперлиги -2.Баскетбол, конечно, командная игра, но было бы не очень объективно, если мы не сказали бы об определенных личных достижениях баскетболистов из Башкортостана. Их не так много, но они есть. Так, Вадим Дьячков в составе новосибирского «Локомотива» дважды становился чемпионом мира среди железнодорожников, а Андрей Трушкин (рост 206 см) вызывался в сборную России. Запомнился поклонникам оранжевого мяча и Андрей Долопчи (рост 206 см), с успехом выступавший за ряд команд Суперлиги.Не отстают от молодых игроков и ветераны баскетбола. Виктор Комаров, Юрий Поляков, Амир Валитов и Николай Валиков выиграли в 2008-м (Пезаро, Италия), в 2012-м (Каунас, Литва), в 2017-ом в Сантадере (Испания) золотые медали в чемпионате Европы, а тот же Комаров и Владимир Маюн на Олимпиаде ветеранов спорта в 2013-м (Турин, Италия) также завоевали награды высшей пробы. На прошедшем в 2013 году (Салоники, Греция) первенстве мира Виктор Трофимов стал обладателем бронзовой медали, а Петр Афанасьев, Андрей Пучин и Сергей Шевченко «забронзовели» в Европе.Картина нашей баскетбольной жизни стала бы не совсем полной, если бы мы забыли упомянуть о тех, кто помогает делать игру более организованной и четкой – об арбитрах. А ведь судья всесоюзной категории Владимир Серганин неоднократно входил в «десятку» лучших страны, Владимир Разбежкин судил самые сложные матчи Суперлиги. Еще один Владимир – Охрименко, кстати, судья международной категории, представлял Россию на Олимпиадах в Сиднее и Афинах.Достигнутые успехи имеют под собой хорошую основу. Именно уфимские ветераны первыми в стране начали это движение в 1982 году. Тогда же стартовал организованной редакцией газеты «Вечерняя Уфа» Уфимский день оранжевого мяча (УДОМ) – праздник, ставший традиционным. Самое активное участие в его становлении приняли Юрий Дерфель, Рифат Валиахметов, Вячеслав Дмитриев, Вячеслав Голов.23 марта он пройдет уже в 37-й раз. Завидное долголетие для мероприятия, родившегося довольно спонтанно и пережившего все возникшие в стране проблемы политического и экономического характера. Так и получается, когда люди заряжены на дело, на позитив.Амир Валитов.