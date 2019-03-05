Из двора дома № 48 по улице Аксакова отъехал груженный доверху грузовик. Старая мебель, мешки с мусором, - все, что оставили жильцы, переехав на новые квартиры. И то, что добавили незваные гости, проникшие в дом, едва тот опустел.
В эти выходные волонтеры провели субботник в доме Бухартовского, памятнике архитектуры регионального значения. Инициатором генеральной уборки стала правозащитница Эльза Маулимшина, ее поддержали общественники из «Архзащиты» и администрация Ленинского района.
- На нашу акцию откликнулось более 40 волонтеров, - говорит активистка «Архзащиты» Кристина Абрамичева. – И я считаю, что это акт гражданской активности, который показал, что людям не все равно как сохраняется наше культурное наследие. Поддержала нас и администрация района, выделив инвентарь и транспорт.
С тех пор как 130-летний дом опустел, состояние его резко ухудшилось. «Постарались» не только бездомные, устроившиеся здесь, но и кладоискатели. Вандалы разбили столетние печи, повредили паркет и добротные полы из лиственницы. С балкона исчезла кованая решетка.
Дом на углу улиц Успенской ( ныне – Коммунистическая) и Аксаковской построен в 1890-х годах и принадлежал семье дворян Бухартовских.
Здание отличается срезанным углом, где прежде находился парадный вход и небольшим балкончиком с коваными перилами (ныне утраченными). Большие окна богато украшены резьбой, а крышу венчает небольшая башенка.
Во времена Бухартовских большая часть первого этажа занимали аптека и парфюмерный магазин, в оставшихся комнатах проживала прислуга. Второй этаж был хозяйским. После революции дом муниципализировали. На первом этаже устроили парикмахерскую, но через некоторое время весь дом стал жилым.
- Внутри он был сильно изменен в советское время, - продолжает Абрамичева. – Здесь много поздних наслоений, с которыми еще предстоит разобраться историкам и реставраторам.
Буквально за час «КамАЗ» был наполнен, а заготовленные мешки для мусора закончились. Среди бытового хлама находились и памятные вещи, - похвальные листы, старые фотографии. Волонтеры приняли решение продолжить акцию в следующую субботу, так как предстоит очистить еще и второй этаж.
Уборка во многом призвана сделать здание более привлекательным для инвесторов, и всем хочется, чтобы оно как можно скорее обрело нового хозяина. Несмотря на то, что в Уфе действует программа льготной аренды, большим интересом со стороны бизнеса она не пользуется. А судьба исторических домов, выпавших из экономических отношений, к сожалению, незавидна.
Список ценных строений, которые Уфа уже потеряла, очень длинный. В наших изданиях не раз поднималась тема о необходимости сохранении исторической застройки. Важно понимать, что старые здания и тенистые кварталы - не только украшение города, но и своеобразный культурный код, место, где наиболее остро ощущается преемственность поколений, где можно прикоснуться к истории своей семьи и города. И в наших силах не допустить исчезновение еще одного дома с вековой историей.
Екатерина Маркова.
Фото автора.