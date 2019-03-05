Выставка-непоседа

Три года назад журналист Евгения Сюткина сказала: «Поехали!», - так возник туристический клуб, участники которого поставили своей целью объехать все потаенные уголки нашей республики.
- За это время мы проехали ее с севера на юг и с запада на восток, - уверенно заявили члены клуба, собравшись на открытие тематической фотовыставки в читальном зале библиотеки №6. И действительно, сложно назвать место на карте Башкортостана, где не побывали бы они со своими фотообъективами.
Выставка готовилась в течение полутора месяцев, тщательно отбирались кадры, заказывались фоторамки, согласовывался дизайн. Фаиль Абсатаров, Лариса Ветлугина, Андрей Старостин, Динара Кабирова, Альмир Сибагатуллин, Мирон Доровских, Антон Сазонов, Гузель Галимуллина, Наталья Самсонова, Зебунисо и Фарзуна Кахоровы — вот они, герои дня, принявшие самое активное участие в подготовке и проведении мероприятия.
- За минувшие три года мы совершили 49 выездов, так что нынешняя выставка неожиданно оказалась юбилейной, - рассказала Евгения Сюткина.
А поздравил всех участников проекта давний друг клуба депутат Госсобрания — Курултая РБ Вячеслав Аброщенко. Он отметил, что именно такой вид туризма в нашем регионе наиболее востребован:
- Вы, конечно, объездили много по-настоящему уникальных мест, - подчеркнул он. – Но помните, что самые красивые достопримечательности нашей республики вас ожидают в новых походах на еще неизведанных тропах.
Как раз к открытию выставки подоспел и другой сюрприз: известный уфимский велопутешественник Антон Сазонов провез флаг клуба с веселой куницей по 20 странам Азии вплоть до острова Бали в Индонезии. И в этот день пропахший южными ветрами флаг вернулся в знакомые руки.
После закрытия выставка отправится в свое собственное путешествие по районам Башкортостана. И первым ее примет Аскино.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Ларисы ВЕТЛУГИНОЙ.