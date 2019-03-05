«Середина дороги» Раиса Гаитова

Возможность окунуться во Вселенную живописи заслуженного художника республики вновь предоставила уфимцам галерея «Мирас». На открытии выставки «Аэроплан» люди делились воспоминаниями, рассуждали о его картинах, открывая неизведанные грани жизни и творчества.
Он ушел от нас весной 2017 года на пике своего таланта. Одна из его работ носит пророческое название – «Середина пути», ведь по признанию экспертов и друзей, Раис Хамидуллович еще долго мог удивлять нас своими поисками, показывать мир с неожиданной стороны, заставлять задумываться о смысле вещей и явлений. Эскпозиция позволит почитателям его таланта вновь погрузиться в захватывающее пространство полотен мастера.
- Он мог быть и акварелистом, и графиком, участвовал во многих республиканских и международных биеннале, - рассказала искусствовед Ирина Оськина. – Мы могли часами говорить о живописи, музыке. В нем жил замечательный джазмен, поэтому его работы напоминают качественный джейм-сейшн, каждая – на пике куража. А мог быть и драматичным, скрытая боль могла прорываться из черно-белых полотен.
Эксперты считают его уникальным колористом, он всегда потрясал совершенством линий и в то же время выразительной экспрессией цвета и композиции.
- Главный смысл его вещей в «дышащей», балансирующей между реализмом и абстракцией поверхности, плоскость и пространство которой, пронизывая друг друга, создают эмпирическое измерение, - считает директор Нестеровского музея Айрат Терегулов.
- Всегда был независим, с огромной энергией, в вечном поиске, тонко чувствующий современность, с обнаженным нервом, - вспоминает его однокурсник, график Ринат Миннебаев. – И конечно, роскошный живописец, каждый его подход к холсту – целый мастер-класс. Для меня Раис был авторитетом.
- Помню его светлым, жизнерадостным, всегда переживаю, что человек рано ушел, - считает заслуженный работник культуры РБ Глеб Голубев. - Замечательный цветовик, картины выстроены на тончайших нюансах, ничего ни убавить, ни прибавить.
- Счастлив тем, что был вхож в его мастерскую, он мог двумя-тремя словами определить современное искусство, отделить зерна от плевел, - делится заслуженный художник РБ, профессор Академии искусств Амир Мазитов. – Нам, тогда молодым студентам, нравилось, что он свободно апеллировал глубокими научными терминами. Его картины - особый современный взгляд на вещи, ни на кого не похожий, тех, кто работал в таком ракурсе, даже в России мало. Он мог писать сюжетные работы, но основной симфонией являлся, как сейчас говорят, беспредметный биоморфный абстракционизм. Хотя в каждой можно найти сюжет, как в «Середине дороги», глядя на которую, анализируешь все прожитое.
Презентацию выставки посетили хоккеисты «Салавата Юлаева» Алексей Семенов и Григорий Панин, отметившие, что именно с Раиса Гаитова они открыли для себя мир башкирской живописи.
- Люблю изобразительное искусство, разбираюсь в таких направлениях, как импрессионизм, постмодерн. Как-то шел и решил заглянуть в арт-галерею, узнать, чем живет Уфа. Картины Гаитова сразу меня зацепили, затем начал просматривать в Интернете творчество и других уфимцев, - сказал Алексей Семенов.
Архитектор Леонид Дубинский отметил, какую важную часть его жизни занимал Раис, а директор галереи Виолетта Ибатуллина напомнила зрителям о его неожиданных философских изречениях. Особую теплоту открытию придало присутствие брата и вдовы художника.
- У нас в деревне говорят: только свободный человек может перемещаться во времени и в пространстве. Раису это удавалось, - с волнением сказал Гали. – Мы видим, что он изобразил, но не знаем, где он был в это время, в каком пространстве, о чем думал. Он оставил свою Вселенную, которую нельзя постичь до конца.
Зиля БАДРИЕВА.
Фото Валерия ШАХОВА.