Ключевая роль

На первом организационном заседании вновь избранной Общественной палаты Уфы, прошедшем накануне в мэрии, ее председателем стал Айрат Шаммазов. За него отдали голоса все присутствовавшие 27 членов Палаты.
- Ее основными целями я вижу выработку предложений по ключевым направлениям развития города с учетом баланса интересов жителей, некоммерческого сектора и бизнеса, - изложил свои взгляды на совместную работу глава администрации столицы Ульфат Мустафин.
В столице республики уделяется большое внимание поддержке некоммерческого сектора и городских сообществ. Сегодня действует 181 договор о передаче социально ориентированным НКО муниципальных объектов недвижимости в безвозмездное пользование, а также 129 о предоставлении муниципального имущества в аренду на льготных условиях. Также будет проведен конкурс грантов для поддержки в реализации социально значимых проектов. На эти цели в бюджете города в 2019 году заложено 2 миллиона рублей.
Также развивается территориальное общественное самоуправление – ТОСы, а это путь к созданию эффективного партнерства власти и населения. Уже зарегистрированы два ТОСа - в Демском и Калининском районах, состоялось учредительное собрание по его созданию в Ленинском, в ближайшее время они пройдут в Орджоникидзевском и Советском. Одна из ключевых ролей в развитии этого института должна принадлежать Общественной палате города.
- Работы будет много, Айрат Мингазович, - предупредил Ульфат Мансурович.
- Как и последние 30 лет, - с энтузиазмом отреагировал Айрат Шаммазов.
Его заместителями на новом поприще были избраны Ольга Одинокова - генеральный директор Компании права «Респект», и Рамиль Яфаев - заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». Секретарем стал Эрик Ахтямов - управленец с большим опытом работы в различных сферах, в том числе и на госслужбе. Также были избраны члены и председатели четырех профильных комиссий.
Екатерина КЛИМОВИЧ.