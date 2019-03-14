Дорожные маневры

В этот день погода решила показать уфимцам все, на что она способна: утром пролился дождь, пешеходные дорожки превратились в череду гололеда и луж, снег стал мокрым и тяжелым. Ну а для коммунальщиков все эти катаклизмы - только повод поскорее сесть за руль спецмашины и исправить ситуацию. Например, для сотрудников Муниципального учреждения по благоустройству Октябрьского района.
Тротуар по улице Набережной в Сипайлово (тот, который с противоположной стороны от многоэтажек) исчез под снегом. Однако небольшой трактор-снегопогрузчик Xingtai (Синтай) XT-504С под управлением опытного механизатора Ришата Валиева упорно разбрасывает в стороны ковш за ковшом, и дорожка очищается.
- Фронтальные погрузчики с шириной ковша в два метра не могут заезжать на тротуары, а этот может: у него захват - метр двадцать. И при этом он достаточно мощный, - объясняет мне преимущества новой техники начальник участка по содержанию территории района Эльмира Нуриева. - За день он способен очистить тротуары на двух больших улицах - скажем, Набережной и Менделеева (от Трамплина до ипподрома «Акбузат», где пешеходная дорожка с одной стороны).
Но если снег такой тяжелый, как сегодня, план - одна улица. А еще недавно, когда такой машины не было, тротуары чистили вручную.
Вообще маневренный снегопогрузчик очень пригождается на наших основных объектах - детсадах, школах, больницах, особенно во дворах, нередко заставленных машинами. А еще с него можно ковш снять и повесить плуг (это такая косая лопата, окаймленная резиной): во время снегопада он сметает снег, как метла. А сзади - щетку. Летом же использовать на газонах, чтобы срезать высокую траву: по правилам благоустройства она не должна быть выше техполосы.
Кроме чудо-погрузчика, в декабре, когда коммунальщики всего города радовались закупкам новой техники, Октябрьскому району достались два автогрейдера, 20-тонный «КамАЗ» и трактор МТЗ (Минского тракторного завода) с навесным оборудованием. Итого, как сообщил «УВ» начальник МБУБ района Виктор Ковалец, теперь в арсенале предприятия около 100 единиц зимней, летней и универсальной техники. Автогрейдер - тяжелая машина, также с разнообразными функциями: на него можно повесить ковш, снегоочиститель, нож, который будет срезать наледь с дорожного полотна, или бульдозерный отвал, чтобы толкать насыпанные Дедом Морозом снежные бугры.
Тем временем мы перемещаемся на улицу Трамвайную, где у коммунальщиков разместились ремонтные мастерские.
- Конечно, хотелось бы побольше импортной техники, - замечает Эльмира Фаритовна. - Там гидравлическое управление руля, во многих машинах есть кондиционеры. В итоге рабочие меньше устают.
Но когда механизатор Сергей Плотников разрешил залезть в кабину своего МТЗ, она показалась мне достаточно удобной. Правда, я не держала этот руль три дня в дневную смену (с девяти до шести) и три дня в ночную (с 21.00 до восьми утра). Именно таков график механизаторов. Но сегодня (в выходной) Сергей пришел сюда для небольшого ремонта своей «боевой единицы»: требовалось починить цилиндры подвесной системы, при помощи которой трактор поднимает шнекоротор. Это оранжевый агрегат сложной конфигурации, прибывший вместе с трактором из Оренбурга. На данный момент ремонт уже закончен.
- Конечно, за новой техникой тоже нужен уход: что-то может открутиться, поэтому осматриваем каждый день. Но в целом на ней работать гораздо легче и приятнее, - говорит Сергей. В системе УЖХ он трудится уже пятый год.
- И для чего же применяется такое устройство? - спрашиваю я.
- Он незаменим для уборки глубокого или слежавшегося снега: лопасти шнека (он похож на винт мясорубки) ввинчиваются в затвердевшую массу и толкают ее к центру, работая по принципу центрифуги, а оттуда - через поворотный желоб - снег вылетает наружу в нужном направлении.
В основном я занимаюсь расширением дорог: чтобы, как минимум, были открыты все полосы движения. Самые ответственные улицы - проспекты Октября и Салавата Юлаева. Если снегопады регулярные, чистим каждый день. Если нет - убираем снег с бордюров. Его вытаскивают грейдером, затем я измельчаю глыбы и загружаю в самосвал.
- Сколько «КамАЗов» в день удается отправить из города?
- За смену они делают по пять рейсов каждый. А мне дают по 5-6 машин.
- А если была бы возможность заказать еще что-нибудь - что вы выбрали бы в первую очередь?
- Нужно больше тракторов со щетками. Колонна из пяти таких машин (плюс «КамАЗы») сметает снег от середины дороги к краю и полностью все убирает.
Сегодня коммунальщики уже занимаются вывозом снега, очисткой тротуаров, пешеходных дорожек и «ливневок». В день на работу выходят по 6-7 бригад вместе с 40 единицами техники, а за сутки над освобождением района от снега и наледи успевают потрудиться от 80 до 90 человек.
Екатерина КЛИМОВИЧ.
Фото автора.