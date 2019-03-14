Абдразаков Гала

Мощный бас народного артиста РБ и РТ, обладателя двух премий «Грэмми» и «Золотой маски» Ильдара Абдразакова вновь прозвучал со сцены Театра оперы и балета. Концертом с его участием открылся Международный музыкальный фестиваль, носящий его имя.
Впервые он прошел в апреле 2018-го. Тогда программа включала в себя серию концертов с участием звезд мировой сцены, знаменитого итальянского дирижера Сперанца Скапуччи, солиста Мариинского театра Сергея Скороходова, а также начинающих артистов из числа студентов института искусств имени Загира Исмагилова и Академии музыки Елены Образцовой.
- Формат будет меняться, - сообщил на пресс-конференции Ильдар, - в этом году мы получили приглашение из Москвы, Казани и Альметьевска. Это свидетельство того, что первый фестиваль прошел на высоком уровне, о нем много говорили и писали. Но какой бы ни станет его география в дальнейшем, одно будет неизменным: Уфа останется центром событий.
13 марта на сцену БТОиБ наряду с самим маэстро и его другом - приглашенным солистом Большого театра и Миланского Ла Скала Василием Ладюком вышли исполнители молодежных программ вокальных академий Европы: итальянки - сопрано Мартина Грезия и меццо-сопрано Анна-Дорис Капителли. Уфу представила артистка башкирской оперы Диляра Идрисова.
Ильдар Абдразаков достаточно времени уделяет талантливой молодежи. Фондом поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства, созданным им, руководит его супруга Марика. Маэстро продолжил миссию великих учителей – Ирины Архиповой и Елены Образцовой, став инициатором Открытого международного фестиваля молодых вокалистов «Елена» и учредителем премии молодым артистам в области оперного искусства России и стран СНГ.
- Но самое любимое детище - собственный фестиваль, который дает возможность не только учиться у выдающихся современников, но и дарит шанс выступить с ними на одной сцене, - признается Абдразаков.
Образовательный блок фестиваля, как и в прошлый раз, включает в себя мастер-классы, которые 12 марта состоялись в Уфе, а 17 пройдут в Москве.
В отборочном туре приняли участие около 500 вокалистов. Были отобраны 22. Пятеро из них предстали в Концертном зале имени Ф. Шаляпина перед Ильдаром Абдразаковым, Василием Ладюком и Кирой Парфеевец.
Появление маэстро в альма-матер встретили оглушительными аплодисментами. В числе зрителей – воспитанники училища искусств и УГИИ, педагоги, поклонники певца.
- Одно его присутствие вдохновляет, - говорит пятикурсница Нурзида Абизова, - это - мотивация для тех, кто хочет чего-то добиться в этом виде искусства.
Первой вышла к роялю студентка 4 курса Назгуль Ибрагимова, она исполнила арию Леоноры из оперы Доницетти «Фаворитка».
- Прекрасный голос, верхи и низы замечательные, - отметил Абдразаков.
После комплиментов, как и полагается на мастер-классе, участнице предложили пропеть арию заново.
- Не спешите, делайте паузы, используйте ритм, темп, скорость, - комментировал лучший бас мира.
После выступления мы побеседовали с певицей.
- Петь начала раньше, чем ходить, - рассказывает она, - поэтому судьба была предрешена. Правда, опера не входила в мои планы. Решила поступать на эстрадно-джазовое отделение в училище искусств. Но прослушав меня, комиссия уговорила выбрать академический вокал.
Сегодня Назгуль учится в классе солистки оперного театра Любови Буториной.
- Когда мне сообщили, что я прошла, у меня чуть сердце не выпрыгнуло, - рассказывает девушка, - за три дня столько всего прочитала, прослушала. Конечно, волновалась, но переборола себя, петь перед такими мастерами – огромная ответственность.
Испытание прошло успешно, мэтры были очень доброжелательны, а выступать под аккомпанемент концертмейстера, артистического координатора Академии Оперы Монте-Карло Киры Парфеевец – огромное везение.
В мастер-классе также приняли участие молодые оперные певцы из Уфы, Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя и Йошкар-Олы.
19 марта фестиваль перенесется на сцену московского зала «Зарядье», где состоится концерт с участием Ильдара Абдразакова и одного из самых признанных теноров bel canto нашего времени Лоуренса Браунли из США. Дирижировать оркестром «Новая Россия» будет итальянец Клаудио Ванделли. Здесь же 17 марта пройдет мастер-класс, по результатам которого успешно проявившие себя исполнители будут приглашены для участия в московском вечернем концерте. Продолжится фестиваль серией сольных концертов Ильдара Абдразакова «Верди Гала» 23 марта в Казани и 24 марта – в Альметьевске.
Светлана ЯНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.