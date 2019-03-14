Абдразаков Гала

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Обвинение запросило пять лет колонии для отца полковника Захарченко Государственное обвинение попросило приговорить к пяти годам колонии Виктора Захарченко - отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко - по делу о ...

Доллар опустился ниже 65 рублей впервые с 25 октября Доллар США на "Московской бирже" в пятницу вечером опустился ниже 65 рублей впервые с 25 октября 2018 года, евро снизился до 73,62 рублей впервые с 7 августа 2018 года. Курс доллара США ...