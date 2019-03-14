Что сказал бы Мустай Карим новому поколению, если бы общался с ним сегодня?
- Он всем пожелал бы счастья, - сказала дочь народного поэта Альфия Мустаевна на открытии фестиваля «Я жизнь свою дарю потомкам», который стартовал в Кировском районе. Открытие прошло в ГКЗ «Башкортостан» в рамках празднования столетия народного поэта республики.
В его рамках пройдут праздники двора, марафон чтецов на открытых площадках, литературные вечера, викторины и флешмобы, а завершится он гала-концертом. Преддверием литературно-творческого марафона стало выступление юных артистов: победительницы конкурса чтецов Зульхизы Аюповой, студента училища искусств Виталия Ивлева, ансамбля музыкальной школы №1 имени Наримана Сабитова «Шатлык», детских коллективов «Дружба», «Чудодетство» и других.
- Очень красивые мероприятия проходят сейчас, звучат стихи Мустая Карима, вчитываются в его строки. Вообще, весь этот праздник мы адресуем молодому поколению, - сказала Альфия Каримова. - Отец всегда смотрел с позитивом на события, людей, никогда не опускал рук, даже в самые тяжелые моменты своей жизни. А самой особой была радость, когда общался со своими читателями, которые понимали и любили его. Он пожелал бы всем счастья, не унывать, не ворчать, никогда не сдаваться. Молодые друзья, у вас вся жизнь впереди, вы должны работать над тем, чтобы быть счастливыми. Так будьте ими.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Валерия ШАХОВА.