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Он всем пожелал бы счастья

Автор: cmanager от 14-03-2019, 10:31
Он всем пожелал бы счастьяЧто сказал бы Мустай Карим новому поколению, если бы общался с ним сегодня?
- Он всем пожелал бы счастья, - сказала дочь народного поэта Альфия Мустаевна на открытии фестиваля «Я жизнь свою дарю потомкам», который стартовал в Кировском районе. Открытие прошло в ГКЗ «Башкортостан» в рамках празднования столетия народного поэта республики.
В его рамках пройдут праздники двора, марафон чтецов на открытых площадках, литературные вечера, викторины и флешмобы, а завершится он гала-концертом. Преддверием литературно-творческого марафона стало выступление юных артистов: победительницы конкурса чтецов Зульхизы Аюповой, студента училища искусств Виталия Ивлева, ансамбля музыкальной школы №1 имени Наримана Сабитова «Шатлык», детских коллективов «Дружба», «Чудодетство» и других.
- Очень красивые мероприятия проходят сейчас, звучат стихи Мустая Карима, вчитываются в его строки. Вообще, весь этот праздник мы адресуем молодому поколению, - сказала Альфия Каримова. - Отец всегда смотрел с позитивом на события, людей, никогда не опускал рук, даже в самые тяжелые моменты своей жизни. А самой особой была радость, когда общался со своими читателями, которые понимали и любили его. Он пожелал бы всем счастья, не унывать, не ворчать, никогда не сдаваться. Молодые друзья, у вас вся жизнь впереди, вы должны работать над тем, чтобы быть счастливыми. Так будьте ими.
Лилия ЗИМИНА.

Фото Валерия ШАХОВА.
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Категория: Четверг

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