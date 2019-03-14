В хоккей играют настоящие леди

Прошедшая в Красноярске Всемирная зимняя Универсиада стала звездным часом российской сборной. Наша команда показала себя отлично, завоевав 112 медалей, 41 золотую. Успех принадлежит и десяти спортсменам из Уфы, которые выступили в таких видах спорта, как биатлон, шорт-трек, горные лыжи и женский хоккей.
В составе ледовой дружины честь страны защищали воспитанницы ХК «Агидель» Анна Шибанова и Мария Баталова.
Первыми соперницами российских хоккеисток стали швейцарки, затем были встречи с китаянками и японками. И наши землячки в этих матчах показали себя более чем достойно. Мария Баталова, например, к своим 22 годам уже успела побывать на нескольких подобных соревнованиях, о чем нам рассказал спортивный обозреватель Сергей Колосов.
- Скажу больше, «золото» Универсиады для нее является третьим, до этого были победы 2015 и 2017 годов. В «Агидели» Мария сравнительно недавно, с прошлого сезона. У нее довольно редкое спортивное амплуа – она атакующий защитник.
Мария также учится в Университете физической культуры, имеет звание мастера спорта России. Ее игровая карьера началась в 2013 году, за это время она успела поиграть в трех клубах.
А настоящей долгожительницей «Агидели» можно назвать Анну Шибанову. Участница Олимпийских игр 2010 и 2014 годов в уфимской команде с самого основания. Правда, первые шаги в спорте были сделаны в Омске, где Анна родилась. Хотя становление как хоккеистки произошло уже на башкирской земле. Именно здесь Шибанова «расправила крылья». А вскоре талантливую спортсменку заметили и пригласили в сборную страны. В матчах Универсиады Анна была капитаном нашей команды и не пропустила ни одну из семи игр.
- Что сказать, она в очередной раз подтвердила свой высокий индекс результативности. Отметилась тремя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами. Это неудивительно, ведь первый международный опыт Анна Шибанова получила еще на Олимпийских играх в Ванкувере. Кстати, Маша Баталова играла в четырех матчах, отметилась одним голом. Это случилось во встрече со сборной США. Но самой интересной я бы назвал финальную встречу с канадками. Это противостояние, наши выиграли со счетом 2:0, - резюмирует Колосов.
Соперничество шло не только на льду, но и на снегу. Воспитанник спортшколы олимпийского резерва по биатлону Эдуард Латыпов отлично проявил себя в мужском спринте на 10 километров, завоевав «золото». Однако индивидуальная гонка на 20 километров далась ему тяжелее. Основным соперником стал саратовец Никита Поршнев, которому уфимец уступил чуть больше пяти секунд. Замкнул тройку лидеров француз Коттет-Пюнель. К золотой и серебряной наградам Эдуард также добавил бронзу, завоеванную в гонке преследования.
Любителям горных лыж и фристайла тоже было за кого поболеть. Так, в самом начале соревнований хорошо проявил себя Руслан Катманов. 19-летний спортсмен выступал в свободном стиле в рамках лыжной акробатики. Получилось результативно, занял третье место.
«Коллега» Катманова Кристина Спиридонова также выступала во фристайле. Ее стихией стала смешанная командная акробатика, а заслуженной наградой - серебряная медаль. Таким образом, в общей сложности уфимские спортсмены привезли домой шесть наград различного достоинства.
Егор СОЛНЦЕВ.