Кто успел, тот и сел?

Одни ставят машины на газонах и тротуарах, другие же обустраивают «личное» место прямо на парковках, ограждая его металлическими конструкциями. Именно так выглядят многие дворы в городе.
Когда платная автостоянка или собственный гараж не по-карману, предприимчивые автовладельцы находят альтернативные способы, которые не только не устраивают соседей, но и противоречат правилам благоустройства.
- Сегодня ни республиканское, ни федеральное законодательство не позволяет принимать меры административного воздействия за парковку на газоне. С этой проблемой можно справиться лишь тогда, когда сами автовладельцы начнут поступать по совести, - говорит начальник отделения Центра общественной безопасности Советского района Наиль Нагаев.
Снег тает, и скоро, съезжающие с газонов автомобили будут оставлять за собой полосы грязи. И тогда об эстетике двора и говорить не приходится. Кстати, Центр общественной безопасности напоминает, что за нарушение правил по благоустройству и вынос грязи на проезжую часть предусмотрены штрафы согласно ст.6.3 КоАП РБ.
Мест на парковках не хватает, ведь количество автомобилей с каждым годом растет. Поэтому те, кто позволили себе дорогую иномарку, могли бы позаботиться и о ее цивилизованном хранении, не доставляя дискомфорта другим.
Среди водителей немало и тех, кто ограждает себе площадку на стоянке металлическими конструкциями: ведь тогда другие точно не смогут занять свободное место. Мы прошлись по улицам и убедились, что некоторые дворовые территории на самом деле поделены на участки с помощью железных колышков и цепей. Например, такую картину можно наблюдать на Комсомольской, 27, по пр. Октября, 23/2, 39/1.
- Парковочные карманы – это по сути места для временной стоянки, а некоторые жильцы буквально «прописывают» там свои машины. Есть и такие владельцы, чье имущество вообще зимует здесь, превратившись в сугроб, - возмущается местный житель Ильнар Г.
Прежде чем поднимать шум, сначала важно выяснить следующее: в чьей собственности находится земля – города, ТСЖ, а возможно, сам хозяин авто платит за участок. А что если ваш сосед решил прибрать к рукам пространство на парковке просто по принципу «кто успел»?
- В первую очередь необходимо документальное подтверждение того, что ограждение является незаконным. Потому что сейчас не запрещено оформлять в аренду земельную площадь, согласовав это с администрацией, и приватизировать тем самым парковочное место, - объясняет начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Советского района Айнур Муслюмов. - Если же ограждения установлены нелегально, можно обратиться в обслуживающую организацию, где конкретизируют данный вопрос в Управлении земельных и имущественных отношений администрации города. При подтверждении неправомерности действий установленные перекрытия могут демонтировать. Однако данная конструкция в любом случае будет собственностью кого-либо, поэтому в дальнейшем ее вернут владельцу. Эта ситуация представляет собой не только нарушение правил благоустройства, но и прямой захват земли, принадлежащей городу. При поступлении материалов в УЗИО, специалисты организуют выезд по указанному адресу, и если парковка действительно несанкционированная, будет возбуждено административное дело.
Допустим, придомовая территория принадлежит товариществу собственников жилья. Тогда у всех равные права на пользование дворовым пространством. И выделение земли в частное пользование должно происходить путем голосования всех соседей (большинством подписей в протоколе).
Вывод складывается один: бороться с нелегалами сложно, но реально, и зачастую все упирается в человеческий фактор.
Индира МАГДАНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.