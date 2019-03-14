Погосты под ногами

- Мы долго откладывали деньги, взяли ипотеку и, наконец, осилили покупку. Но отнеслись к делу очень серьезно, - делится радостью Аида. – Даже справку у историков брали.-Зачем же?- Ну а как, вдруг на этом месте кладбище было или курганы какие, - удивляются Галимовы. – Мы не суеверны, но когда вкладываешь все, что имеешь, поневоле сто раз перестрахуешься.Квартиры и дома с видом на кладбищенский забор, как правило, всегда уступают в цене. Далеко не каждый будет рад такому соседству. Но если речь идет о давно минувших веках! Неужели это может стать препятствием к сделке?- Ко мне, действительно, не раз обращались представители риелторских компаний и застройщиков с просьбой дать справку, что дом не находится на погребениях, - говорит председатель археологического общества, кандидат исторических наук Илшат Бахшиев. – Необходимость такого документа объясняли мнительностью клиентов.Между тем, на территории Уфимского полуострова действительно немало древних памятников. Из 95 известных археологам 36 приходится на погребальные. В основном они датируются эпохой раннего Средневековья. Самые крупные – Дежневский, Новиковский, Чайка, Галановский, Глумилинский. Одни из них изучены, другие недоступны из-за плотной жилой застройки. Этим летом в городской черте проводились археологически раскопки Ново-Уфимского могильника, На нем вырос частный сектор, который снесли и теперь здесь планируется строительство новых корпусов общежития БГУ. Находки оказались весьма интересными – 15 погребений раннего железного века под фундаментом домов XVIII-XIX столетий.С тех пор, как началась летописная история Уфы, погосты стали неотъемлемой ее частью. Город рос, расширялся и подступал к кладбищам. На окраинах возникали новые, пока и их не поглощала жилая застройка. Мы посетили места, где, по мнению историков, прежде были погосты, и узнали, что здесь находится теперь.Одно из старейших кладбищ Уфы располагалось у Смоленского собора. В церковной ограде хоронили именитых людей, а за нею – остальных горожан. Здесь нашли последний приют князья Нераковы, дворяне Артемьевы, Ахмаметевы, Пекарские, а также дипломат Афонасий Власьев, сосланный в Уфу в 1606 году.На месте собора сегодня Монумент Дружбы.Традиционные места погребения бездомных, преступников и умерших от несчастных случаев - «скудельные поля» часто становились источником заболеваний и были запрещены Екатериной II в 1771 году. Точное местоположение уфимской божедомки долгое время было известно лишь приблизительно. И хотя границы кладбища установить практически невозможно, краеведы уверены, что искать его надо в районе улицы Ленина от Коммунистической и до Мустая Карима. До революции на этом месте был разбит Думский сад. А в 1930-х годах возвели Дом-коммуну.Квартал плотно застроен. На этом месте сейчас жилые дома с административными помещениями, а также корпуса МВД.Оно оказалось в городской черте еще в XIX веке и было закрыто в 1824 году. Среди погребенных на погосте: коллежская советница Анна Васильевна Верстовская, Романовские, Федоровы, Евтюгины. Здесь также нашли последний приют надворный советник Иван Ларионович Березовский, генерал-губернатор Александр Александрович Пеутлинг.В 1931 году стены белокаменного Успенского собора рухнули под ударами строительной техники, а на его месте в кратчайшие сроки был построен жилой дом на 24 квартиры по адресу: Коммунистическая, 75. Он и сегодня стоит в тени небольшого скверика. А на территории бывшего Успенского кладбища расположились просторный двор и жилые дома. По воспоминаниям старожилов последние надгробия вывезли отсюда только после войны.Возникло в начале прошлого века за пределами городской территории. Новый погост получил название по аналогии со Старо-Ивановским, расположенным неподалеку. За ним так и закрепилось это название, хотя церковь была возведена в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость.Здесь также похоронены многие представители известных уфимских фамилий. В том числе отец и сестра великого русского художника Михаила Васильевича Нестерова. В 1960-х годах погост закрыли, а останки частично перезахоронили.На территории кладбища стоят заводские корпуса, клуб «Огни Уфы», ДК «Юбилейный» и сквер 50-летия Победы.После того как Успенское кладбище закрыли, земли для погоста были отведены на окраине города – в районе улицы Богородской. В 1830- х годах, когда бушевала эпидемия холеры, там начались первые захоронения. А вот часовня появилась несколько позже - храм пирамидальной формы в честь Св. Иоанна Предтечи возводили 14 лет. К концу XIX века кладбище уже было заброшенным. На нем часто появились вандалы: разбивали плиты, ломали решетки. К 1916 году погост был окончательно закрыт.На Старо-Ивановском кладбище нашли последний приют многие известные уфимцы. Например, бывший городской голова – купец Павел Попов, инспектор Духовной семинарии Лев Суходольский.На месте разрушенного храма и погоста сегодня Дворец детского творчества им. Комарова. Также на его территории находится часть парка им. Якутова (та, где стоит станция «Юность»)Кладбище при Сергиевской церкви, на котором находилась особая Преображенская церковь, основано в середине XVIII века. Здесь покоятся герои Великой Отечественной войны, в братских могилах похоронены больше тысячи бойцов и офицеров, умерших в уфимских госпиталях. Немало здесь и исторических личностей - Иван Кадомцев, Егор Сазонов, ректор Московского университета профессор Матвей Любавский, писатель Петр Добротворский, потомственный почетный гражданин Федор Чижев и многие другие.Одно из немногих сохранившихся старинных кладбищ Уфы, сегодня со всех сторон окружено жилыми домами. Закрыто для новых захоронений с 1970-х годов. С 2012 года ему присвоен статус историко-мемориального комплекса.К югу от ж/д станции Черниковка-Восточная есть небольшое кладбище. На нем нашли последний приют люди разных национальностей, в том числе - австрийцы, венгры, латыши, мадьяры, немцы, поляки, чехи и др. Общее количество захороненных 366 человек. Кладбище закрыто с 1970-х годов. На нем есть несколько мемориальных мест: памятник 33 погибшим от взрыва на УНПЗ в 1954 году, а также мемориал умершим военным и гражданским лицам Германии и ее союзников. В 1953 году здесь были похоронены 23 пожарных, погибших на УНПЗ, однако, позднее их могила была перенесена на Северное кладбище.Сегодня Лопатинское закрыто для захоронений.Находится на ул. Баланово. Известно захоронениями представителей духовенства, в числе которых – св. преподобный Моисей Уфимский, один из 11 подвижников, святителей Уфимской епархии. Также на Демском кладбище 176 могил воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной, среди которых - немцы, японцы, австрийцы, мадьяры, румыны.Теперь это закрытое кладбище на окраине Демы.Примерная дата его возникновения на высоком утесе - 1852 год, но вполне вероятно, что существовало и раньше. Здесь похоронены многие выдающиеся уфимцы. Среди них- Мустай Карим, Арслан Мубаряков, Фарида Кудашева, Мидхат Шакиров.Сегодня оно закрыто для захоронений, по-прежнему расположено на берегу реки Белой, ограничено улицами Алтайской и Малой Ахтырской. Является историко-мемориальным комплексом.***Это далеко не весь перечень старинных захоронений. Прежде у каждой церкви были небольшие погосты. Так, при реконструкции Казанско-Богородской церкви (ул. Ферина, 15), обнаружена могила генерала Евграфа Гладышева, умершего в 1855 году. В церковной ограде также покоятся дворянка Анастасия Аничкова, поручик Василий Черников Онучин. При Александро-Невской церкви был похоронен протоиерей Михаил Максимович Светловзоров. Сегодня на этом месте - Дом профсоюзов и городская площадь. И так во всех сохранившихся и давно разрушенных церквях.Хоронили умерших и в монастырских стенах. При Успенском мужском монастыре покоятся священнослужители и именитые дворяне, среди них князь Ураков. После революции на территории монастыря располагался лагерь принудительных работ НКВД, с 1935 года – трудовая колония, а с 1971-го - Уфимский юридический институт.При женском Благовещенском монастыре (находился на улице Усольской (ныне Сочинская) были целые семейные участки купцов Блохиных и Видинеевых. Также там покоится граф Дмитрий Николаевич Татищев. В настоящее время здания монастыря частично снова принадлежат Уфимской епархии.Екатерина МАРКОВА.Использованы данные из статьи Михаила Роднова «Уфимский некрополь».