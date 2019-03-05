Не остаться равнодушным...

5 марта в кинотеатре «Родина» состоялся пресс-показ фильма Булата Юсупова «Первая республика». День для первого публичного показа был выбран символично – одновременно и день рождения Хадии Давлетшиной и день смерти Иосифа Сталина. Собственно, и сама картина реализована как своего рода путешествие шести главных героев из творческого рая в лагерный ад под льющийся из радиоточек поток славословия в честь новой власти.
Авторы выбрали для осмысления очень нелегкий и крайне неоднозначный момент нашей истории – период репрессий 30-х годов. Причем он показан через судьбы тех, кто заново создавал в те годы национальную творческую интеллигенцию. Это – Валиулла Муртазин-Иманский, Зайтуна Бикбулатова, Габдула Амантай, Газиз Альмухаметов, Даут Юлтый, Хадия Давлетшина.
- Изучая историю республики, я нашел реальных людей, которые повлияли на нашу жизнь, - рассказал режиссер Булат Юсупов. - Хотелось отдать дань памяти тем, кто действительно является первопричиной многих процессов в политике, культуре. В то время они создавали наше искусство буквально с нуля. Тот же театр, к примеру. Все шесть героев - люди, с которых все начиналось. И каждый из них достоин отдельной истории. Их судьбы мы показываем глазами редактора газеты «Башкортостан» Касыма Азнабаева, который после реабилитации в 1956 году приезжает с поселения из Красноярска, куда он попал во время второй волны репрессий. В Уфе он получает справку, идет по улицам и вспоминает, как это было в 30-е годы, когда он только-только начинал карьеру журналиста.
Стоит отметить, что фильм кроме эмоциональной насыщенности получился еще и очень красочным, чувствуется хорошая рука оператора-постановщика Ильи Пономаренко. Видеоряд и сам становится в определенном смысле символическим текстом, сопровождающим сюжетную линию. И здесь важна каждая деталь, каждое изменение фона и даже освещенности.
Отдельно стоит отметить и игру актеров, которые сроднились со своими героями настолько, что теперь, пожалуй, будут долго ассоциироваться с ними. Очень убедительны Роберт Елкибаев в роли Касыма Азнабаева, Рушана Бабич, играющая Зайтуну Бикбулатову, Лилия Искужина, создавшая образ Хадии Давлетшиной... Хотя перечислить можно, пожалуй, всю актерскую группу.
Конечно, фильм не несет в себе однозначных ответов на все вопросы. Почему все получилось в нашей истории так, как оно получилось? Почему на прославленных режиссеров Муртазина и Магадеева доносы написали актеры их же театра, а на Касыма Азнабаева – коллега по редакции? Вспоминаются слова из пьесы Шварца «Убить дракона»: «Всех учили, но почему ты оказался первым учеником?». Картина является лишь первой попыткой ответа местной режиссуры на столь серьезные вопросы, однако, ее появление уже задало определенную планку, на которую теперь будут оглядываться другие.
- Во время съемок мы были наполнены эмоциями и очень хотели, чтобы люди перестали жить одним днем, почувствовали преемственность происходившего в нашем общем прошлом, - подчеркивает Булат Юсупов.
В широкий прокат фильм попадет уже 16 марта и, несомненно, найдет свою неравнодушную аудиторию. А это именно то, чего добивались создатели киноленты.
Иван ЗАРОКОВ.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.