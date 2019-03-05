Та женщина, чье имя — Мать

В Уфе медалью «Материнская слава» наградили 45 многодетных женщин республики. Среди них – преподаватели, инженеры, работницы сельского хозяйства, врачи и домохозяйки.
- Весна еще не вступила в свои права – на улицах метели и снегопады, но рядом с вами ощущается ее дыхание, тепло. Для меня награждение мам – особенная церемония. В этот день хочется найти самые искренние слова, чтобы выразить вам глубокое уважение. Я бы сказал, что вы – золотой фонд нашей республики, - подчеркнул врио главы Башкортостана Радий Хабиров. -Сегодня в республике проживают более 46 000 многодетных семей, в которых воспитывается более 155 тысяч детишек. Мы будем еще активнее строить детские сады и школы, поликлиники и больницы, спортивные площадки, бассейны, чтобы наши дети могли творчески развиваться. Для меня это очень важный вопрос. Мы посчитали – в ваших семьях воспитываются 257 детей. Вы очень богатые и счастливые!
Алина Архипова гордится тем, что воспитывает пятерых сыновей. С мальчишками бывает нелегко, но она научилась находить подход к каждому из своих «маленьких рыцарей»:
- Старшему – 13, он учится в лицее, изучает английский язык, увлекается плаванием, программированием и робототехникой (недавно даже объяснил, чем отличается устройство прыгающего робота от плавающего с летающим). Мечтаю, чтобы в будущем блистал в сфере инноваций. Младшим близнецам - по три годика. Становиться многодетными мы с супругом не стремились, просто задались «целью» родить девочку. Сама воспитывалась в небольшой семье. Пока не работаю, и все свободное время посвящаю маленьким проказникам. Хочу, чтобы они выросли здоровыми, послушными и полезными для общества людьми.
О традициях своей дружной семьи рассказала учитель начальных классов Резида Сайфутдинова. К примеру, летом они целой командой отправляются в маленькое путешествие по башкирским заповедникам, осенью – организуют походы в лес с играми, танцами и песнями, а ближе к Новому году - рисуют «карту желаний»:
- Помню, как в лесу наткнулись на медведицу. Сама дрожу, а ребенок держит меня за руку и шепотом советует аккуратно шагать назад, смотря в землю. Это сработало! Потом узнала, что он видел подобный эпизод в программе о животных. Так ребенок спас нам жизнь! У меня пятеро мальчишек. Старшему скоро исполнится 19 лет (он заканчивает техникум по специальности «Автомеханика»), а младшему - год и семь месяцев. Некоторые боятся рожать даже второго ребенка и считают меня бесстрашной женщиной, но это неправда: у меня много страхов, просто их перевешивает жажда иметь много настоящих друзей. А кто, если не дети?
«Мамами не рождаются, а становятся», - считает специалист Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по республике Александра Полещук:
- У меня два мальчика и три девочки. Быть мамой – нелегкая задача. Горжусь тем, что освоила это искусство. Параллельно воспитанию детей продвигаюсь по карьерной лестнице. По вечерам дома поем и танцуем - мои девочки ходят в театральные кружки. Когда ребята станут чуть старше, все вместе отправимся в путешествие. С детства мечтала о нескольких карапузах, поскольку была у мамы с папой единственным ребенком, и мне всегда не хватало сестренки или братишки. Супруг – наоборот, воспитывался в многодетной семье и решил последовать примеру родителей. Мы подошли друг другу даже в этом!
Среди награжденных были и те, кто воспитывает по семь ребят. Тепличница совхоза «Алексеевский» Айсылу Нуруллина поделилась секретом счастливого материнства:
- Сложно растить одного ребенка, а двоих, троих и семерых – гораздо легче, потому что это команда, в которой все друг другу помогают. У меня три девочки и четыре мальчика. Старшей – 18, а младшему – 11 лет. Несмотря на домашние хлопоты, стараюсь уделить внимание каждому. Один из сыновей играет на бас-гитаре, но хочет стать нефтяником, младшая дочурка танцует, а старшая - учится на преподавателя географии, мечтая стать гидом, потому что хорошо знает английский. По выходным печем «Королевскую ватрушку»: один – замешивает тесто, другой - смазывает лист маслом, третий – закладывает творог в формочки. Сама работаю овощеводом и настолько люблю возиться с зеленью, что в свободное время обязательно отправляюсь в огород. Воспитывалась в многодетной семье, поэтому с детства обожаю малышей. До сих пор храню личный дневник, в котором, будучи школьницей, рисовала себя в окружении десятка сорванцов. С мужем даже задумались о том, чтобы взять ребенка из детдома.
Юлия ГОЛОВИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.