«Я – мама ангела»

… - говорит о себе Евгения. Ангелом она называет сына Никиту, который дал ей силы преодолеть все горести и невзгоды, подарил счастье гордиться им. Когда сын уезжает, в квартире, где он живет, все ждут звонка. И вот, наконец, экран мобильника оживает…
- Мама, у меня все хорошо, я снова первый! – сообщает парень.
- Мы всегда радуемся его успехам, гордимся им, – говорят его мама и бабушка Нина Васильевна. Гордиться есть чем. Никита Тимербаев - пловец пода (с поражением опорно-двигательного аппарата) - чемпион всероссийских и международных соревнований, победитель чемпионата мира в Праге в 2016 году, альтернативных олимпийским, призер соревнований в Праге в прошлом году. В их квартире главное украшение - его золотые медали, кубки, фотографии, где он на пьедестале почета у водной дорожки.
А восемнадцать лет назад в роддоме №3, когда он появился на свет без руки почти до плеча, врачи боялись сказать правду его двадцатилетней маме.
Главный врач вызвал Нину Васильевну для разговора. Она помнит свой шок, но не было даже мысли оставить ребенка. Из роддома Никиту привезли домой, в квартиру в Инорсе, где они жили. Его папа отреагировал весьма болезненно, через год ушел из семьи. И Евгения сама растила сына, а ей помогала мама. Что такое поднять ребенка–инвалида в полной мере могут понять лишь те, кто сам оказался в такой ситуации. Евгения, отучившись три курса в медицинском, оставила учебу и пошла работать на УМПО, вкалывать у станка.
- Она трудяга, - говорит о дочери Нина Васильевна, - не поддавалась эмоциям, взяла себя в руки. Понимала, что у Никиты есть только она и я. Если не мы, то кто поможет ему встать на ноги? Проблем было много, и деньги – важная, но не самая главная из них. Никиту трудно было устроить в садик, а потом и в школу. Но, как говорится, мир не без добрых людей, они и помогали семье. Евгению никогда не увидите без улыбки, все успевала и на работе и по дому.
Никита стал ходить в логопедический садик, который располагался в центре города, кто-то из педиатров посоветовал ему заняться плаванием, что должно было помочь укрепить мышцы. Бабушка, с первых дней появления Никиты посвятившая себя внуку, водила его и в садик, на занятия в бассейн в «Нефтяник». Мама взвалила на себя все материальные заботы - зарабатывала деньги, их нужно было немало, а еще решила продолжить образование и поступила сначала в авиационный техникум, а потом в университет. Никите требовалась сложная операция на второй руке (местные хирурги не смогли ничего сделать). Поехали в Санкт-Петербург, с большим трудом попали в медицинский центр, где и взялись помочь мальчику, и сделали это успешно. Жизнь продолжалась. Евгения встретила нового спутника жизни. Создалась семья, родился еще один ребенок. А Никита пошел в школу – в лицей №68. Его день был расписан по часам: тренировки, потом уроки в школе.
Беда пришла откуда не ждали… Погиб от несчастного случая пятилетний братишка – в квартире случился пожар, а взрослых дома не оказалось. Горе душило, и казалось, что отчаянью и боли не будет конца… Долго не могли оправиться от беды, сменили квартиру, но случившееся психологически сломало супруга Евгении, он все чаще прикладывался к рюмке. И снова она осталась одна. А Никита подрастал, стал делать первые успехи в плавании. Его тренер Сергей Трухачев, ставший ему наставником не только на тренировках, но и по жизни, учил его быть мужественным, собранным, бороться до конца, соблюдать порядок во всем и в чем-то даже заменил отца.
Сергей Викторович – заслуженный тренер России - почти сразу увидел в нем перспективного спортсмена и как-то сказал: «У мальчика есть все данные стать профессиональным пловцом – у него сильные легкие и, главное, есть характер, спортивная злость, он всегда стремится быть первым». А в обычной жизни Никита рос удивительно добрым и отзывчивым. Мог помочь учительнице дотащить тяжелые папки. Все ученики бегут мимо, а он единственной рукой подхватывал ношу и нес. После школы поступил в педагогический колледж имени Акмуллы. Его дисциплине и силе воли можно только позавидовать - просыпается в пять утра, стараясь не разбудить маму и бабушку, готовит себе завтрак и отправляется на тренировку, едет на общественном транспорте через весь город в бассейн, а потом его ждут лекции в колледже. Перед важными соревнованиями две тренировки – утром и вечером, и домой возвращается поздно, порой засыпая в маршрутке. Конечно, были и минуты отчаянья. Когда сердобольные старушки в автобусе вдруг начинали расспрашивать, что у него с рукой. Внутри закипало, но держался, всегда отшучиваясь и стараясь потом сесть так, чтобы не донимали любопытные.
Дома у него на полке книга Вучича «Жизнь без границ». Пример, как научиться полноценно и счастливо жить несмотря ни на что. Еще один пример - пловец Александр Попов. А еще перед глазами мужество мамы и бабушки. Сейчас он снова на сборах, готовится к соревнованиям. Его ждут родные, которых не сломили беды, они нашли в себе силы выдержать все и вырастить чемпиона - победителя не только на водной дорожке, но и в жизни, настоящего человека со стойким характером и добрым сердцем. Говорят, за каждым успешным человеком стоит женщина, у Никиты – это его мама и бабушка, его ангелы хранители. И они непременно приведут его к новым победам, ведь впереди чемпионат мира и Паралимпиада 2020 года в Токио.
Лилия Зимина.
Фото из домашнего архива.