Центры «кредитной магии»

Мы часто пишем о том, как в пресловутых центрах здоровья или красоты разводят на кредиты. Пришла дама по приглашению бесплатную масочку на лицо сделать, а ушла с договором на целый курс лечения, который ей придется оплачивать не один месяц и даже год. Удивительно, несмотря на обилие подобных случаев, наши наивные граждане продолжают попадаться на удочку.
Ну что ж расскажем вам еще одну историю - случай произошел с нашей читательницей. Молодая женщина выиграла иск, заставив центр здоровья вернуть ей деньги, а теперь помогает другим жертвам халявы.
Манипуляции с руками и мозгом
Мысль, что надо заняться своим здоровьем, уже давно не давала покоя Екатерине Р.: головные боли и боли в спине сделались регулярными, стали болеть и отекать ноги… Но с тремя детьми всегда находились более важные дела, чем записаться и пойти к врачу. И тут - звонок из центра здоровья с предложением бесплатного обследования позвоночника, суставов, сосудов. «Как раз то, что нужно!» - подумала она и с радостью согласилась на визит.
«Только обязательно возьмите с собой паспорт - мы же медкарту будем оформлять», - предупредила сотрудница центра.
Здесь и далее от первого лица.
- «Аппарат для комплексного обследования» представлял собой металлические пластины для рук и ног, подсоединенные к компьютеру, который красочно демонстрировал позвоночник систему кровообращения и другие органы с их проблемными зонами, - продолжает Екатерина. - Мне сказали, что в организме много лишней жидкости, назвали высокое значение холестерина (как это можно узнать без анализа крови?). Перед этим «обследованием» подробно расспросили состоянии здоровья (так что нарисовать нужную картинку было несложно). Потом выяснилось: после «обследования» состояние здоровья у всех оказывается далеким от идеала (а у кого-то, чаще у пенсионеров - прямо-таки угрожающим). Дальше идет мощная реклама центра: здесь есть уникальное оборудование и массажисты, которые любого поставят на ноги, - словом, его услуги в ближайшие два года необходимы вам как воздух.
Cама не знаю, как так получилось, что в итоге я подписала два договора: на услуги и кредитный. Опасения насчет кредита рассеиваются уверениями, что это, мол, просто договор с рассрочкой платежей, который оформляется через банк, и расторгнуть его можно у них же в любое время. И все, с кем я общалась, твердят то же самое: мы не знаем, как это получилось, ничего подписывать не собирались! Были даже случаи, когда на «бесплатное обследование» приходили муж с женой, будучи уверенными, что хоть один из них сохранит трезвую голову. Но договоры все равно были заключены! А перед этим каждому клиенту делали парафиновую маску для рук со специальным питательным веществом. Его дурманящий запах делал голову какой-то ватной, не давая сосредоточиться на нюансах подписываемых бумаг.
Скорее в банк
Выйдя из центра, я тут же обрела трезвость мысли - вместе с осознанием того факта, что ни с того ни с сего приобрела долг в 55 тысяч рублей. (У других горе-клиентов суммы доходили и до 100 тысяч.) Вернулась и написала заявление на расторжение договора. Меня отправили к их юристам, которые предложили расторжение по обоюдному соглашению сторон. В подготовленном тексте было написано, что я не имею к ним претензий и прошла обследование за 7 000 рублей (вот тебе и «бесплатное!»). Когда я сказала, что хотела бы показать текст соглашения какому-нибудь другому юристу, сотрудница попыталась вырвать его у меня из рук, а затем закрыла в кабинете (правда, ненадолго).
Лучше всего, если вы опомнились в тот же или на следующий день,
прийти в банк и написать заявление там: «Прошу оказать содействие в возврате денег из центра, где меня обманным путем склонили к подписанию кредитного договора…» На этот момент деньги, скорее всего, еще не ушли в центр, а может, и договор еще не одобрен банком. Там вам могут сказать, что расторгнуть договор невозможно, и попытаться отправить обратно в центр - но для вас главное получить бланк заявления об отказе от кредита, заполнить его (обязательно поставьте время и дату заполнения!), заставить работников банка принять его и взять его заверенную копию - с датой, печатью и подписью сотрудника банка. После этого - если деньги еще не перечислены, а клиент выразил свое несогласие - банк не имеет права отправлять деньги: за это ему грозит серьезное наказание. Далее нужно затребовать от банка справку об отсутствии задолженности и хранить ее: банк может и «забыть» о расторжении договора.
Не дать заработать
Я же отказалась от улаживания вопроса «по обоюдному согласию» (кстати, были случаи, когда после этого деньги не возвращали) и написала претензию в адрес центра, что недовольна качеством оказанных услуг и требую расторжения договора и перечисления денежной суммы в течение 10 дней (срок установлен Законом о защите прав потребителей). Естественно, администратор центра не горела желанием принимать от меня документ… но я не уходила и, возможно, мешала «окучивать» новых клиентов - и претензию в конце концов приняли. (А можно отправить ее заказным письмом с уведомлением.) Правда, и после этого пришлось еще не раз прийти и в центр, и к их юристам, и в банк: если успокоиться и перестать требовать, денег не получишь. А во время всех этих хождений я познакомилась с другими жертвами. В основном это были пенсионеры - растерянные, подавленные, у многих на фоне стресса ухудшилось здоровье…
В конце концов мне перечислили 47 500 рублей - 7 500 «за проведенные процедуры» все-таки удержали. Тогда я обратилась в суд. Дело было уже не в деньгах, а в том, чтобы не дать заработать на себе ни копейки. Если все пострадавшие будут обращаться в суд (и выигрывать дела, разумеется) - тогда этот бизнес на наших страхах и надеждах перестанет приносить доход. Вскоре мы - уже сплоченная группа - нашли хороших юристов, которые оказывают нам большую помощь в судах.
Помощь рядом
По суду я получила еще неустойку за пользование моими деньгами, компенсацию морального вреда, компенсацию всех затрат на суд, и штраф - 50 процентов от общей суммы иска. В общем, сумму раз в шесть больше изначальных семи тысяч, которые они не хотели мне возвращать. Оставила исполнительный лист в банке, который обслуживает центр здоровья, и получила эту сумму тоже.
Гонорар наших юристов небольшой - 10-15 тысяч рублей, но если выигрываешь дело, эти деньги взыскиваются с ответчика. Некоторых пострадавших - пенсионеров, членов многодетных семей - они брали и по квоте, бесплатно. Были у нас и коллективные суды - подавали иски сразу по 15 человек. Дела выиграны (правда, процесс это небыстрый). Сейчас истцы получают исполнительные листы.
Мы создали группу «ВКонтакте», она так и называется - «Инициативная группа». Правда, она закрытая - туда допускаются только те, кто действительно пострадал от мошеннических действий подобных салонов и центров; прежде чем принять человека в группу, мы просим показать некоторые документы. С теми, кому нужна помощь, делимся личным опытом, образцами претензионных писем, заявлений в банк и в полицию, исковых заявлений.
Решат проблемы или создадут?
Почему же столь явно недобросовестное поведение раз за разом сходит «универсальным косметологам» с рук?
- Мы обратились в правоохранительные органы, нам ответили: вы пришли туда по своей воле, сами поставили подпись под договором. Здесь нет состава преступления, - говорит Екатерина.
А если заняться вопросом более конкретно? Приглашение на «бесплатное обследование», за которое потом требуют оплаты в 7 тысяч рублей - похоже ли это на предоставление полной и достоверной информации о товаре (услуге), как того требует ст. 8 Закона о защите прав потребителей? И не кажется ли странным, что
в центре красоты и здоровья «Силуэт», который специализируется на «обертываниях, массажах, пилингах» и т. п. могут (судя по отзывам) заодно и полностью вылечить варикозное расширение вен, прописав «курс тонизации»! А если кому-то от подобных процедур, прописанных не сосудистым хирургом и не флебологом, станет хуже? (Или и такие специалисты имеются в центре красоты?) Не дай бог, конечно, но если такое произойдет - это серьезный повод для обращения в суд и расследования деятельности подобных салонов.
Но самое обидное - что они делают свой бизнес на нашей вере в то, что несколько процедур (ну ладно, курс фитнеса, мезотерапии и хамама) действуют прямо как крем Азазелло - способны решить все проблемы со здоровьем и внешностью, копившиеся годами. На нашей неиссякаемой вере в чудо.
Елена БАЛАНДИНА.