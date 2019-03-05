Центры «кредитной магии»

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Фигурант дела «Нового величия» получил условный срок Фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, защищающую интересы ...

В США похвалили Белоруссию за позицию по Крыму Зампомощника госсекретаря США Джордж Кент похвалил Белоруссию за "непризнание российской юрисдикции над Крымом", передаетРИА "Новости". Кент заявил, что в США и в ...