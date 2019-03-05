Чем грозит «глухая тонировка»?

Вместе с сотрудниками дорожной полиции мы стоим на небольшом островке безопасности прямо посреди проспекта Октября. Со всех сторон нас обтекает ревущее море автомобилей. Сегодня личный состав полка ДПС и инспекции ГИБДД проводит очередной рейд по профилактике нарушений правил дорожного движения.
Одним из первых взмаху полосатого жезла повинуется новенький «шевроле». Ни водителя, ни его пассажиров не видно – салон скрывает «глухая» тонировка. Что, собственно, и является причиной остановки…
- Да, я заклеил стекла пленкой. А что такого? Скоро лето, салон будет сильно нагреваться, - объясняет водитель.
Однако полицейские срывают эту «наивную маску»: уфимец уже есть в базе данных, причем за то же самое нарушение. Черная пленка на лобовом стекле не соответствует правилам. В них черным по белому написано: световая проницаемость должна достигать 70 процентов. В первый раз любитель «самоклейки» заплатил штраф в 500 рублей. Однако сейчас размер взыскания вырастет вдвое.
По словам инспекторов, такая строгость вполне оправданна.
- Посудите сами: разве можно вести машину, не видя дороги? Сейчас межсезонье, погода будет пасмурной. Прибавьте темное время суток и пешехода в неяркой одежде – вот вам и сюжет ДТП. Можно даже не увидеть машину, выезжающую навстречу, - комментирует начальник столичного ГИБДД майор полиции Олег Ющенко.
Таким образом, «глухая» тонировка несет реальную угрозу жизни здоровью людей. Кто-то понимает с первого раза, кто-то - со второго. Самых упрямых ждет заключение в спецприемник на срок до нескольких суток. Увы, есть и такие случаи. «Буквально на этой неделе пришлось применить подобную меру. В приемнике гражданин провел двое суток. Когда вышел на свободу, первым делом снял пресловутую пленку», - говорят инспекторы.
Тем временем остановленных машин все больше. Темные стекла становятся причиной проблем. И это – при изначальном наличии базовой заводской тонировки, которая соответствует правилам. Примерно такая же обстановка царит в других местах города, где дежурят экипажи ДПС. В их числе – район остановки Конди по улице Менделеева. Эту точку патрульные называют не иначе, как болевой.
- В основном из-за пешеходов. Да, расположение переходов и светофоров не очень удобное. Но риск попасть под колеса, просто перебегая трассу, очень велик, - рассказывает инспектор ГИБДД Зухра Рахматуллина
Пример не заставляет себя ждать. Поленившись пройти полсотни метров до «зебры», женщина решает «поймать момент». И выбежала бы на трассу, не останови ее полицейские.
В то время, как остальные пешеходы спокойно переходили дорогу , она диктовала имя и фамилию для составления протокола.
Остается надеяться, что теперь урок будет усвоен.
- Дежурим с утра. И уже «выловили» семь таких нарушителей. Конечно, большинство граждан адекватно оценивают ситуацию, но есть и исключения. На что надеется человек, понять трудно. Плотность автопотока очень большая, особенно в час пик, - говорит один из дежурных полицейских.
Последней точкой нашего рейда стала улица Пушкина. Патрульный экипаж занял место невдалеке от Медуниверситета. Выбор позиции был неслучаен: здесь часто ходят студенты, рядом автобусная остановка. Нередко будущие врачи, торопясь на учебу, предпочитают рискнуть здоровьем, экономя минуты.
Но здесь мы повстречались не с «бегунами», а с нерадивым водителем автобуса.
Повернув на остановку транспорта, «ПАзик» еще издалека начал тормозить, урывками сбавляя скорость. А затем и вовсе выехал за дорожную границу, ткнувшись колесом в бордюр. Неужели отказала тормозная система?
- Ничего подобного! Я техосмотр проходил недавно, - заявляет мужчина в кабине, - если документы впорядке, значит я могу ехать!
Однако пыл ему пришлось поубавить. Осмотрев машину, инспекторы обращают внимание на баллоны с газовым топливом. Закреплены они как попало. Не от того ли и чувствуется запах пропана? Вердикт стражей порядка строг: дальше машина поедет на штрафстоянку, и не своим ходом.
- Одним ремонтом тормозов хозяин не отделается. Налицо изменение конструкции топливной системы. Его нужно будет устранить, но это не так просто, - резюмируют инспекторы.
Егор Солнцев.