История русского Кандида, или Слава следствию

В Русском драматическом театре прошла премьера трагифарса «Смерть Тарелкина».
«Когда несли знамя, то Тарелкин всегда шел перед знаменем; когда объявили прогресс, то он стал и пошел перед прогрессом - так, что уже Тарелкин был впереди, а прогресс сзади!… Не стало Тарелкина, и захолодало в мире, задумался прогресс, овдовела гуманность...» Обычно покойнику не выпадает возможности почтить последним словом свой собственный уход, но вот Кандиду Касторовичу Тарелкину (Вячеслав Виноградов) она представилась: ведь он присутствует на месте действия в виде соседа по квартире Силы Силыча Копылова (действительно умершего – что и подало нашему герою блестящую идею). Причины для смерти у него вполне естественные, хоть и не с точки зрения медицины: «Нужда заела, кредиторы истерзали, начальство вогнало в гроб». (И как только столь высоконравственный человек ухитрился нажить четырех кредиторов?)
Ну что ж, задумал человек небольшое мошенничество - и успехов ему, а иначе - «И из службы бы выгнали - и раздели бы - и в сибирке бы насиделся», как заметил один опытный человек. Сколько жульничесива творилось в те времена вокруг – почитайте хоть Островского, хоть Гоголя. И главное - есть у него что взять с собой в лучший мир, а именно - письма (неслабый компромат) на ненавистного начальника Максима Варравина (Александр Федеряев). А уж чем высокий чин так оскорбил подчиненного, в какой бараний рог скручивают на службе - это нам продемонстрируют, тут даже контору изображать необязательно. Вот как вы думаете, если контора будет вынуждена скидываться на похороны Тарелкина (ну или какого-нибудь Чибисова-Ибисова, неважно) - добавит ли ее начальник к общей сумме хоть рубль с барского плеча? Вряд ли. Зато уж сколько слов об общине, братстве и единой семье будет произнесено - с чувством да со слезою!
Итак, замысел Тарелкина неплох… да только настоящим мошенником двигает прежде всего жажда наживы, а не оскорбленное самолюбие (а оно терзает нашего героя почище кредиторов, и сам процесс шантажа и вытягивания денег обещает стать даже слаще собственно их). И где, как говорится, Остап Бендер - там и Александр Корейко, где недобросовестный банкрот Самсон Большов - там и ловкий приказчик Лазарь Подхалюзин, где один мошенник – там другой и, возможно, побольше масштабом. Что до врага Тарелкина - Варравина, то такую картину ловкости, изворотливости, даже актерского мастерства, которое обнаруживает высокий чин (визуально выраженный высоченным цилиндром), редко где увидишь: обычно все это надежно скрыто под маской солидности. Да плюс знание людей, да умение давить авторитетом… словом, рядом с ним Тарелкин - действительно Кандид. И в данной ситуации Варравин еще поборется за себя. А ведь как знать - исчезни горе-интриган с квартиры в тот же вечер, не пригласив «закусить» собственное погребение исполняющего должность квартального надзирателя Ивана Расплюева (Сергей Басов) - может, и вышло бы все, как задумывалось…
Однако должность квартального надзирателя не особо почетная, не особо хлебная и не особого ума требующая, а у Ивана Антоновича тоже есть самолюбие. Далее о деле доложено его начальнику - частному приставу Антиоху Елпифидифоровичу (Илья Мясников, Олег Шумилов) - и сочетание командного тона, инстинкта «прищучивания» и наивности людей в погонах становится просто убийственным. (Кстати, как вы думаете, почему у героев Островского и Сухово-Кобылина нередко встречаются такие гордые, звучные, заковыристые имена? А вы послушайте, как этот Антиох, встретив кого чином повыше себя, будет запинаться: «В-в-ваше превосходительство…»).
Но уж если блюстителям порядка внушить, что они занимаются необыкновенным, архиважным делом (собственно, никакие силовики другими делами и не занимаются), к тому же кресты и награды сулящим… Тут заработает машина следствия на полную мощность, и нужный объект от нее не уйдет. Вспомнят полицейские всех кого следует, как для блага государства следует прижать, да вот в последнее время какое-то недоразумение… что-то непонятное, витающее в воздухе - мешало.
«Расплюев. Я теперь такого мнения, что все наше отечество это целая стая волков, змей и зайцев, которые вдруг обратились в людей, и я всякого подозреваю; а потому следует постановить правилом - всякого подвергать аресту».
Одним словом, «Врешь, купец Попугайчиков, не прошло еще наше время! Все наше. Всю Россию потребуем!» Вот как - значит, в 1860-70-х годах кому-то казалось, что оно прошло… Ну да этой иллюзии на сцене быстро кладут конец.
Так что же станется в «этой стае волков, змей и зайцев, в этом зверинце с нашим героем – не то живым, не то мертвым Тарелкиным? (Тут ведь еще и в документы надо посмотреть). Смерть придет за ним - недаром еще по атмосфере первого акта чувствовалось: начинает он игру с силами темными, с которыми ему вряд ли совладать… Придет и лишит последних остатков самоуважения. Ясно одно: таким зайцам, как Кандид Тарелкин, чувство собственного достоинства не по чину. Или надо держаться за него с молодости и обеими руками.
Блиц после спектакля
- В решениях цвета, пластики актеров мы шли за автором: очевидно, что Александр Васильевич знал комедию дель арте, Мольера, и «Смерть Тарелкина» (у него это была «пьеса-шутка») – русский вариант, - заметил режиссер (а до того- участник творческой лаборатории театра) Антон Свит.
- А также это очень едкая, злободневная пьеса.
- Да. А иначе зачем ставить? Вообще сейчас, на мой взгляд, время Сухово-Кобылина абсолютно. К сожалению.
- Когда вы обсуждали, что поставить, возникали и варианты современных пьес?
- Да. Хотя хороших очень мало. Но есть «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова - смешная, актуальная пьеса, она сейчас идет везде.
- «Смерть Тарелкина» смотрится очень даже современно. Но надеемся увидеть и «Человека из Подольска».
Екатерина КЛИМОВИЧ.