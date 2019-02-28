Сделано много, двигаемся дальше

На 38-м заседании городского Совета мэр Ульфат Мустафин отчитался об итогах социально-экономического развития и деятельности администрации в прошлом году.
Население выросло, бюджет - тоже
В прошлом году население Уфы выросло на 4 тысячи человек и сегодня уже превысило 1,385 млн. Объем отгруженной промышленной продукции увеличился по сравнению с 2017 годом на четверть и составил 971 миллиард 600 миллионов рублей. Причем столичные предприятия обеспечили около 60% республиканского объема производства. Вырос и бюджет города, достигнув цифры в 27 млрд.
- Удалось снизить объем муниципального долга и расходы на его обслуживание. В этом нам помогла республика, - подчеркнул Ульфат Мансурович. - Рефинансирование долговых обязательств бюджетными и банковскими кредитами позволило сэкономить 150 миллионов рублей.
Причем 98% расходов городского бюджета были сформированы программным методом. Всего в прошлом году действовали 23 муниципальные программы.
Потребитель требует красоты
Положительная динамика показателей сложилась и на потребительском рынке. Объем розничного товарооборота за год вырос более чем на 4%. И одной из задач муниципалитет себе определил наведение порядка с нестационарными торговыми объектами и внешним оформлением торговых точек. Так, еще на прошлой сессии Горсовета был принят норматив, определяющий порядок размещения таких объектов.
- Однако к этому следует разработать стандарты их внешнего оформления, - заметил сити-менеджер.
Кроме того, необходимо создавать привлекательный архитектурный облик для развития туристического направления. Город надо насыщать знаковыми объектами, точками притяжения. Уже в этом году администрация планирует обновить иллюминацию как в центральной, так и северной части столицы республики.
МКД строят больше, «индивидуалов» - меньше
Объем жилищного строительства составил 653 тысячи квадратных метров. Причем, три четверти из них - многоквартирное жилье. Перспективные зоны застройки – Забелье и Зауфимье. Однако основной ограничивающий фактор по их развитию сегодня – отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры, особенно сетей водоснабжения и водоотведения.
Школы переходят на односменку
Город успешно преодолевает проблему обеспечения детей дошкольным образованием. В прошлом году начато строительство двух детских садов в Максимовке и в «Инорсе». В этом начаты еще два: в микрорайонах Фестиваль и Дема-6. Все четыре объекта планируется сдать в текущем году.
На 2020 год запланировано строительство четырех детских садов: в микрорайонах Сипайлово-1а, Сипайлово-2, Яркий, поселке Баланово-Ново-Александровка. А в планах до 2024 года еще пять объектов.
По поручению Владимира Путина к 2024 году необходимо полностью перейти на односменное обучение. Для этого в городе ведется строительство новых и реконструкция действующих образовательных учреждений. Так, в 2018-м сданы два объекта: лицей №1 и школа в Нагаево. Продолжается реконструкция 44-й и строительство школы в микрорайоне Яркий. За последние два года созданы 3 100 ученических мест, что позволило в школах сократить долю детей, обучающихся во вторую смену до 16 %. Уже в этом учебном году занятия в односменном режиме проходят в 70 учреждениях, что чуть более половины от общего количества. А всего до 2024 в столице собираются построить 13 детских садов и 9 школ.
Искусства в квадрате
В Уфе проходит большое количество массовых культурных мероприятий. Помимо уже ставших традиционными проектов Театральная и Симфоническая ночь, ночь музеев, городских праздников, реализуются и новые. Современным центром притяжения культурной жизни города становится территория творческого пространства «Арт-КВАДРАТ». Здесь будут размещены мастерские, художественные салоны и другие современные творческие пространства. Заработать на полную мощность он сможет уже в июне.
Подростковые клубы выйдут из подвалов
Основная работа с молодежью строится на базе подростковых клубов и молодежных центров, в которых занимаются 15 тысяч человек. На сегодняшний день тематика занятий, которые предлагаются ребятам, не всегда соответствует интересам современной молодежи. В этой сфере необходимо сделать акцент на новых форматах.
- Также хочу обратить внимание на то, что сегодня 19 подростковых клубов располагаются в цокольных и полуподвальных помещениях. Считаю, что необходимо создать для нашей молодежи более подходящие условия, - отметил мэр.
Кроме того, в этом году планируется ввести Центр спортивной подготовки по улице Камышлинской, крытый каток в Орджоникидзевском районе и бассейн в Калининском. Завершится и реконструкция бассейна «Нефтяник».
Поликлиник стало больше
Уже в этом году открыты две модульные поликлиники - в Нагаево и в Максимовке. 20 марта получит филиал детской поликлиники № 2 и микрорайон Колгуевский. Это решение временное: микрорайону нужна полноценная детская поликлиника. Подходящая площадка для ее размещения уже подобрана. Разрабатывается проектно-сметная документация для строительства детской и взрослой поликлиник в Затоне.
Уфимец должен жить в комфорте
В прошлом году проведена масштабная работа по замене лифтов, которых установлено 332 единицы в 96 МКД. Разработана программа по ремонту 10000 подъездов. В планах на этот год - 1 600. Еще один немаловажный фактор комфортной среды - освещенность улиц. В 2018-м были выполнены работы по обустройству освещения в поселках Новые Черкассы, Ивановский, Никольский, Искино.
В рамках концепции «Город в парке» предполагается обустроить парк «Первомайский», сквер «Журавли», Сад Аксакова.
Уфа является единственным городом в России, где развернуты работы по внедрению технологий «Смарт Грид» – «Умные сети» по управлению электросетевым комплексом города.
Безопасность на дорогах
Администрацией города совместно с профильными ведомствами в прошлом году осуществлен целый комплекс мероприятий по пресечению деятельности «нелегальных перевозчиков». В текущем году утвержден документ планирования регулярных перевозок, в соответствии с которым будут проведены открытые конкурсы по транспортному обслуживанию населения. Количество автобусных маршрутов составит 103. Для этих целей правительство республики в ближайшее время закупает 100 машин большой вместимости марки «НефАЗ» для ГУП «Башавтотранс», в том числе 74 единицы для нашей столицы.
Но безопасность на дорогах зависит и от качества самого их покрытия. На сегодняшний день доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, превысила 78%. В рамках проекта только за прошлый год был выполнен ремонт на 55 объектах улично-дорожной сети общей протяженностью более 83 километров на сумму 1,5 миллиарда рублей. Работы будут продолжены и в этом году. Они планируются на 26 объектах улично-дорожной сети общей протяженностью 42 километра. Крупные проекты, которые начнутся в рамках БКД, – реконструкция улиц 8 Марта и Комсомольской. Также в этом году приступят к строительству улицы Рудольфа Нуреева, продолжению улиц Летчиков и Георгия Мушникова.
Голоса разделились
Единогласно приняв отчетный доклад сити-менеджера столицы, депутаты вернулись к повестке дня, и здесь при обсуждении вопроса о проекте планировки и межевания квартала, расположенного под бывшими производственными площадями предприятия «БЭТО» возникла дискуссия.
Они поинтересовались у начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Олега Байдина, существуют ли уже планы рекультивации земель, зараженных гальваникой. Главный архитектор столицы на это заявил, что в подобных случаях сначала обсуждается сам проект планировки, а потом уже создается план мероприятий по санации. Но депутатский корпус убедить не удалось, и при тринадцати голосах против десяти и при пяти воздержавшихся вопрос был отправлен на рассмотрение соответствующей комиссии.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.