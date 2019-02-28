Мельпомена требует капремонта

«Господин Ратабон сухо и вежливо объявил, что он пришел ломать Малый Бурбон.
- Как?! - воскликнули актеры. - А где же мы будем играть?!
На это господин Ратабон ответил вежливо, что это ему неизвестно».
Вот так чуть было не погибла труппа Мольера - несмотря на то, что в то время она носила гордое имя «Труппы господина Единственного брата короля». Лишение здания, конечно же, было организовано врагами, которых Мольер успел нажить благодаря злободневности своих комедий и узнаваемости персонажей (возможно, дело не обошлось без «Смешных жеманниц»). И не приди ему на помощь, прямо как в финале «Тартюфа», сам Людовик XIV, оперативно предоставивший другое здание - кто знает, что бы стало с труппой и драматургом?
Современному зрителю, чтобы его регулярно тянуло в храм Мельпомены, и самим актерам, чтобы создать чудо спектакля, тоже нужно очень много всего: ведь у нее сегодня очень много соперниц. И есть реальная опасность, что сегодняшний и завтрашний зритель если и будет смотреть на мир сквозь призму лицедейства, то это будут фильмы и сериалы, снятые к дате, в правильном направлении мыслей или просто на потребу незамысловатым вкусам. Чтобы этого не случилось, нужно много вещей прозаических (например, чем класс театра выше, тем красивее туалет).
В Год театра некоторые уфимские храмы Мельпомены наконец-то дождутся реконструкции. И это закономерно, хотя путь к ней оказался довольно тернистым.
Терем сказки
«Наш театр визуально должен быть домом, где живет сказка. Мы это и в техзадании прописали», - говорит актер, режиссер и директор Башкирского государственного театра кукол Альберт Имамутдинов.
- На месте вашего театра должен был оказаться «чудо-юдо рыба-кит», как в «Коньке-Горбунке», но проект не утвердили…
- Утвердили, и даже был выполнен ряд работ по проектированию, но цена оказалась неподъемной: около полутора миллиардов рублей.
Теперь будет осуществляться проект, стоимость которого почти в два раза меньше. Но все, что нужно, будет сделано. Причем часть денег выделит республика, а остальное финансирование - по Национальному проекту «Культура» на 2019-2024 годы, который майскими указами 2018 года утвердил Владимир Путин. По нему реконструкции и капитальные ремонты должны пройти в первую очередь в детских театрах, театрах кукол и ТЮЗах. И у нас с Москвой есть договоренность: одобрено выделение более половины нужной суммы.
- Что же нужно сделать?
- Мы обрели свой дом на проспекте Октября в 1976 году. Но с тех пор, к сожалению, здесь практически ничего не изменилось. А вокруг все меняется, и в первую очередь - требования пожарной безопасности.
В фойе, где мы с вами сидим, не была предусмотрена система кондиционирования, вытяжки воздуха, теперь она появится: ведь при задымлении система дымоудаления должна срабатывать первой. Подведут и воду: в случае пожара будут открываться специальные вентили. Отопительная система тоже устарела, и поэтому зимой здесь не так тепло, как хотелось бы… У нас нет буфета, малого зала, музея кукол – а интересных кукол за 87-летнюю историю театра накопилось очень много, нам есть что показать! Мы, как видите, попытались сделать что-то вроде музея из фойе, но это все-таки не то: должно быть отдельное помещение, куда можно приглашать большие экскурсии. И для хранения кукол тоже нужны специальные условия, нужны склады. Сейчас куклами и декорациями забиты все имеющиеся помещения (а противопожарная безопасность диктует нам, что везде должны оставаться проходы..)
- И самое главное место в театре – сцена, наверное, тоже требует ремонта?
- Да. Там деревянное покрытие 1976 года: старое дерево, скрепленное шурупами, местами провалившееся… Мы мечтаем о новом настиле из палубной доски - прочном, безопасном: сейчас существуют даже специальные противопожарные пропитки для сцен детских театров.
- Чтобы все это появилось, вам нужна не только реконструкция, но и новые площади.
- Да. Поэтому для нас возведут пристрой в 4 этажа со стороны улицы Депутатской - и если сейчас площадь театра примерно 2,5 тысячи квадратных метров, то после всех работ мы рассчитываем, что она увеличится примерно до 6500. На новых этажах разместятся малый зал, интерактивные студии, склады, производственные мастерские. Также над существующим зданием достроят второй этаж
- в атриуме расположится музей. А чтобы подниматься туда, появится лифт. Кстати, вход будет вести прямо в фойе, а не в длинный вестибюль: вся эта часть будет сноситься и перестраиваться, она изначально была сделана неправильно и все время протекала. И здесь займут свое место гардероб и театральное кафе.
- Городок перед зданием в виде сказочного замка когда-то был очень красив, но сейчас пользоваться им уже невозможно…
- Детская площадка тоже будет другая - также стилизованная под сказочный терем.
- У вас уже есть архитектурный проект?
- На днях начнется аукцион, который займет два месяца - таким образом мы и определим архитекторов, которые займутся дизайн-проектом нового театра. Если все пойдет хорошо, строительные работы пройдут в 2020-2023 годах.
- А театр на это время не закроется?
- Нет. Будем играть в арендованных помещениях - мы их уже присматриваем.
Вопрос не только вкуса
В Башкирском драматическом театре в юбилейный год ожидают капитального ремонта с заменой светового и звукового оборудования Большого и Малого залов, машинерии Большого зала. В здании нужно обновить систему вентиляции и привести его в соответствие со всеми современными противопожарными нормами, также необходим и косметический ремонт: замена кресел и части дверей, покраска фасада. Правда, о сроках всех этих перемен пока не сообщается.
Здание Русского драмтеатра построено в 1982 году, и сегодня оно также нуждается в реконструкции. Ее проект предусматривает топографическую съемку прилегающей территории, обследование кровли, потолка и сценической коробки большого зрительного зала, систем отопления, вентиляции и других инженерных систем. Также необходимо заменить облицовку стен, обновить интерьер зрительного зала и балкона, сценического пространства, заменить электрику, охранно-пожарную сигнализацию, создать возможность доступа для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Попытки выбрать разработчика проекта уже предпринимались, однако сроки ремонта все-таки неизвестны.
А пока что уфимцы любят свои театры и в нынешнем виде. Тем же, кто в конечном итоге решает вопрос о реконструкциях, следует помнить, что они отвечают и за безопасность зрителей.
Екатерина КЛИМОВИЧ.
Фото Валерия Шахова.