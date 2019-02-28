«Электронный кошелек» в автобусе

С 1 июля уфимские пассажиры и перевозчики должны перейти на бесконтактную оплату проезда. Нюансы перехода на новую систему обсудили на прошедшем в ВДНХ пресс-завтраке организованном газетой «Коммерсантъ». Участниками встречи стали заместитель начальника Управления транспорта и связи администрации Уфы Владимир Петров, заместитель генерального директора ГУП «Башавтотранс» Сергей Паскин, заместитель главы администрации Калининского района по экономике Аскар Фазлыев и другие официальные лица.
- Сегодня пользователей «пластикового кошелька» становится все больше. Для тех, кто часто ездит на транспорте, актуален вопрос своевременного пополнения баланса. Пока сделать это можно лишь в ларьках «Уфапечати». Подобных точек всего 50, но нужно больше. И располагаться они должны в шаговой доступности. А для системы нового поколения нужна оплата через банковский счет, - поднял проблему генеральный директор АО «Башкирский регистр социальных карт» Александр Гусев.
Сейчас ведется поиск решения проблемы. К разрабатываемому проекту должен присоединиться Сбербанк, ведутся переговоры и с «УралСибом». Логично ожидать участия и от операторов мобильных сетей, но пока об этом речи не идет. Другое дело, если появится специальное приложение для смартфонов, позволяющее платить по номеру карты.
Между тем сама по себе единая транспортная карта в республике уже есть. Она действует на базе «социальной карточки» в пилотном режиме. Ее преимущества уже успели оценить пассажиры «Башавтотранса». О переходе к более полноценной эксплуатации можно станет говорить после соглашения со Сбербанком.
Предполагается, что карты нового образца станут работать на базе платежной системы «Мир».
- Будущее – за полностью виртуальными способами оплаты проезда. Все большую роль в этом процессе будут играть программные продукты для гаджетов. Такие сервисы, как«гугл-пэй», «самсунг-пэй», есть уже сегодня, но у них не подходит функционал. Выход – в создании единого приложения на базе современных технологий, - утверждают специалисты.
Что изменится летом?
Но это – отдаленные перспективы. Пока же обсуждаются идеи оснащения автобусов аппаратами безналичной оплаты. В случае если это осуществится, с лета их наличие окажется обязательным в государственных и частных маршрутках. О чем сообщил заместитель начальника Управления транспорта и связи администрации Уфы Владимир Петров.
- По большому счету, вопрос еще обсуждается. Единовременный переход на использование контрольно-кассовых машин имеет ряд преимуществ. Но есть и подводные камни. Сейчас все это анализируют эксперты. Основная задача – создать единую карту, принимаемую во всех видах транспорта, включая электрический.
При этом также останутся и кондукторы – правда, уже в роли контролеров. Но приобретение кассовых аппаратов обойдется в копеечку. Да и обслуживание «пластиковых кошельков» должно быть за кем-то закреплено. Предполагается, что за все ответит единый оператор, выбранный на конкурсной основе.
Но возникает вопрос: как примут новшество частники?
Все же прозвучало такое опасение:
- Не все компании заинтересованы в раскрытии своих доходов, потому что придется платить налоги. Они могут уйти с рынка, а «Башавтотранс» с возросшей нагрузкой не справится, что неизбежно приведет к коллапсу.
Иное мнение
Массового сокращения перевозчиков удастся избежать, если создать для них комфортную среду. Например, обосновать наличие кассового аппарата на законодательном уровне. Это должно привлечь инвесторов, готовых на выгодных условиях снабдить автобусы необходимой техникой.
Тем не менее, инициатива перехода на новую систему встретила разный отклик. Так, Аскар Фазлыев, ранее возглавлявший МУЭТ, высказался о логичности другого решения.
- Одномоментный переход на новую систему будет очень непростым. Другое дело, что есть уже созданная инфраструктура, которая работает не один год. Почему бы не развить и не улучшить то, что мы имеем? На мой взгляд, уже сейчас есть почти готовое решение. Это единая башкирская социальная карточка, почему бы не определить ее в качестве оператора?
Как бы то ни было, решаться все вопросы будут исключительно в формате диалога. Один из вариантов, который уже запланирован к внедрению, касается регулируемых маршрутов. Суть проста: перевозчик нанимается на линию, которая уже оснащена необходимым оборудованием.
Иван БЕГМА.
Фото Валерия Шахова.