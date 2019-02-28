Сантехник в бахилах

Весной начнет «оттаивать» и сфера ЖКХ. С 1-го марта аварийно-диспетчерские службы (АДС) управляющих компаний и ТСЖ начнут работать по новым, более жестким правилам.
Теперь диспетчер должен будет ответить на телефонный звонок в течение 5 минут, а если уложиться в этот срок не получилось, перезвонить в ближайшие 10. Регистрировать заявки будут круглосуточно. Всем знакома ситуация с вечно занятым номером, поэтому обратившемуся будет предоставлена возможность оставить голосовое или электронное сообщение. Все телефонные разговоры по заявкам в АДС должны записываться!
Также службы должны проконтролировать сроки и качество исполнения заявок, а в случае аварийных повреждений систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления – проинформировать орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен дом.
Сроки исправления различных неполадок ужесточаются. Так, например, аварийные повреждения внутридомовых инженерных коммуникаций должны быть локализованы не позднее чем через 30 минут с момента регистрации заявки, а устранены – в срок не более трех суток. На ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения отводится два часа, мусоропровода – тоже два (в интервале с 8 до 23 часов при круглосуточном приеме заявок).
Заявки об устранении мелких неисправностей и повреждений должны выполняться в круглосуточном режиме в соответствии с согласованными с заявителем сроком и перечнем необходимых работ и услуг. О планируемых сроках исполнения обратившийся жилец должен быть проинформирован в течение получаса с момента регистрации заявки.
Если требуется доступ в квартиру, аварийно-диспетчерская служба должна поставить в известность ее собственника о причинах, назвать фамилии сотрудников. Исполняющие заявки специалисты АДС имеют при себе служебное удостоверение, бейдж или нашивку на одежде, а также одноразовые бахилы. Качество исполнения заявок будет вестись с помощью фотофиксации и опросов жильцов.
С глазу - на глаз
С 1 марта граждане получат возможность личного обращения в офис УК либо в аффилированный МФЦ.
При этом к их расположению предъявляется ряд требований: представительство УК должно располагаться в пределах пешей доступности от МКД, то есть в радиусе не более трех километров.
Прием будет вестись не реже одного раза в месяц. Его конкретные дни и часы указываются в ГИС ЖКХ, на вывесках у входа в офис и на информационных стендах внутри него, а также на досках объявлений, расположенных в подъездах МКД.
Можно записаться заранее – непосредственно в представительстве УК, по телефону УК или с использованием ГИС ЖКХ. Без предварительной записи он ведется после приема записавшихся посетителей.
При записи сотрудник УК должен выяснить, не поступало ли от записавшегося заявок в аварийно-диспетчерскую службу, и какова их судьба. Собранная информация, а также дата приема вносятся в журнал, копия записи передается обратившемуся собственнику жилья. В журнале фиксируется и результат обращения.
Зиля БАДРИЕВА.