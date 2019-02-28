Когда творчество и счастье синонимы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своих недавних разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным не поднимал вопрос признания Минском российского суверенитета над Крымом.

Появилось видео задержания Александра Емельяненко после ДТП

1 марта в СМИ появилась информация, что полицейские арестовали Емельяненко в Кисловодске после того, как он попал в аварию и разбил два автомобиля. Также утверждается, что боец смешанного стиля (ММА) ...