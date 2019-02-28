Когда творчество и счастье синонимы

Не впервые испытывает профессор Миляуша Галиевна Муртазина чувство радости и гордости за своих учеников – вокалистов высочайшего мастерства и таланта, независимо от того, поют ли они на престижных сценах российского и мирового масштаба в театре или филармонии родного города.
Вот и в минувший понедельник они пришли или приехали в Башкирский государственный театр оперы и балета, чтобы поздравить своего дорогого педагога с выходом книги о ее жизни и многолетней деятельности на благо музыкального искусства. Автор – известный журналист Миляуша Идрисова дала произведению прекрасное название, полностью отвечающее личности своей героини: «Творчество – синоним счастья».
На пресс-конференции обе Миляуши рассказывали, как создавалась книга: профессор Муртазина, в 90 лет прекратив преподавание в институте искусств и испытывая определенный стресс от непривычного «отдыха», опять переключилась на рабочий ритм, собирая необходимые материалы, а музыковед Идрисова, привыкшая больше к телевидению, обратилась к труду писательскому. Идею всячески поддерживал Ильдар Абдразаков, и в результате оба брата нашли окно в своих плотных графиках, чтобы участвовать в презентации, которая продолжилась большим концертом многолюдного ансамбля муртазинцев. Целая страница программки заполнилась их именами и регалиями, в которых лауреатство всероссийских и международных конкурсов, звания заслуженных и народных артистов, а также премии «Золотой маски», «Онегина», Салавата Юлаева и даже «Грэмми» уже никого не удивляют. Руководители этого удивительного по эмоциональному воздействию вокального праздника – режиссер Рустем Галеев, дирижер Артем Макаров, хормейстер Александр Алексеев постарались, чтобы не просто звучали неповторимые голоса братьев Абдразаковых, Альфии Каримовой, Диляры Идрисовой, Раиля Каучукова, Алима Каюмова, Владимира Копытова, Салавата Аскарова и вообще всех участников концерта, в том числе и слаженного хорового коллектива, а их номера выстраивались оригинально и с чувством юмора. А в конце на сцену вышла «виновница» торжества Миляуша Галиевна Муртазина, и ее пожелание, чтобы к этим талантам прирастали их музыкальные дети и внуки, утонуло в громе аплодисментов.
Алла Докучаева.
Фото Вячеслава Стрижевского