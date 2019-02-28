Задавайте себе вопросы!

В театре-студии «Республика X» прошел мастер-класс солиста Мариинского театра Аскара Абдразакова.
Гости такого ранга –не редкость: здесь уже побывали актеры Сергей Селин и Максим Матвеев, писатель Александр Цыпкин, балетмейстер Николай Реутов.
На культурном небосклоне Уфы театр появился совсем недавно, в декабре прошлого года, но уже успел обрести своего зрителя. Возник он на основе студии творческого развития «ХАХАЧУ», созданной на платформе «Оперение», основанной народным артистом России Константином Хабенским. В спектаклях наряду с выпускниками студии заняты и профессиональные актеры.
- Голос – одно, но очень важное средство актерской выразительности, - говорит педагог училища искусств Эльвира Рахимкулова, - со студийцами мы занимаемся групповым вокалом, но есть и те, кто хочет связать себя с академическим пением.
Один из них, Кирилл Сысоев учится в 10 классе.
- В прошлом году из-за ломки голоса поступление в училище искусств пришлось отложить, этим летом собираюсь снова попробовать, - рассказывает он. – Меня привлекает именно опера, потому что в ней можно проявить себя и певцом, и актером. К тому же есть возможность выучить несколько языков: партии исполняются на итальянском, французском, немецком.
А поучаствовать в мастер-классе самого Абдразакова стало для начинающего певца большим подарком. Он заметно волновался, когда маэстро, уступив ему место, расположился в зале вместе со студийцами.
- Талантливо волнуйся! - крикнул кто-то с места.
Юноша спел два романса на стихи Пушкина: «Царскосельскую статую» Кюи и «Я вас любил» Даргомыжского.
Маэстро благосклонно внимал пению, а потом попросил Кирилла повторить обе композиции.
- Не дирижируй, опусти руку, ты отвлекаешь внимание от песни, - сказал Аскар Амирович, - расслабься, спокойнее, вот-вот, смелее, молодец. Поет не голос, а дыхание.
- Ты любил когда-нибудь? – спросил он, переходя к следующему романсу.
- В этом-то и проблема, - быстро нашелся начинающий певец.
- Ничего, все впереди, молодость – недостаток, который быстро проходит, - пошутил Абдразаков и попросил прочесть стихотворение «Я вас любил».
Надо сказать, что Кирилл сделал это с большим чувством. И получил совет: вкладывать такой же смысл и в исполнение романса.
Вторым участником мастер-класса стал третьекурсник училища искусств Фадис Бадретдинов.
Похвалив профессионализм 20-летнего певца, Абдразаков дал ему несколько советов.
- Старинная музыка хороша тем, что подготавливает твой аппарат, я всегда пою ее перед выходом на сцену.
Также он порекомендовал упражнение из йоги на дыхание, которое сам выполняет каждое утро.
Потом группа поющих студийцев исполнила вместе с Аскаром Амировичем русскую народную песню «Выйду ночью в поле с конем», после чего посыпались вопросы.
Ребята поинтересовались, какую музыку слушает знаменитый бас.
- Всякую, кроме скороговорок (так я называю рэп).
- Как найти золотую середину между пением и актерской игрой?
- Нужно всегда задавать себе вопрос: для чего ты на сцене? Хочешь прославиться, стать знаменитым? Прежде всего вы должны донести до зрителя образ, что не всегда получается. И у меня были взлеты и падения, путь артиста не усыпан розами. Чтобы оставить свой след в искусстве, надо много читать, ходить в музеи, на выставки - словом, расширять кругозор. Вы должны рассказать зрителю о любви, радости, горе. Творите и не переставайте задавать себе вопросы!
В заключение маэстро исполнил русскую народную песню «Степь да степь кругом», последний куплет пропел совсем тихо, словно боясь нарушить вечный сон ямщика. А серьезные и одухотворенные лица ребят стали лучшим подтверждением того, на что способно большое искусство.
Светлана ЯНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.