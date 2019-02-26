А крыша дома моего?

- Почему исключили многоквартирный дом №21 по улице Академика Королева из предварительного списка на текущий ремонт подъездов за счёт бюджетных средств? Жители МКД потратили уже 2 млн рублей собственных средств на частичный капитальный ремонт, не дожидаясь денег из общего фонда, так как тариф на содержание был намеренно завышен еще в 2013 году до 20 р вместо 17р. 02.к. А те дома, которые имеют задолженность по платежам в годовую смету, содержатся уже не один год за счет средств соседних домов и не хотят поднимать тариф до минимально необходимого, в программу включены. Где мотивация? Например, на Академика Королева, 19 текущий ремонт подъездов производили 2 года назад, - пожаловалась Жасмин Шакирова.В республике насчитывается 50 тысяч подъездов в многоквартирных домах, 26 тысяч из которых нуждается в ремонте. Программа комплексного ремонта будет реализовываться до 2024 года включительно. Только в 2019-м в Уфе планируется отремонтировать 1 600 подъездов с учетом резервного списка. В Октябрьском районе преобразятся 354 в 120 жилых домах. Работы коснутся не только покраски и побелки, но и замены входных групп, окон и почтовых ящиков. Финансирование будет производиться из бюджетов различных уровней при участии собственников жилых и нежилых помещений.- Речь идет не о текущем ремонте, а о республиканской программе комплексного ремонта подъездов, - прокомментировала ситуацию главный специалист информационно-аналитического отдела администрации Октябрьского района Лилия Эрсой. - Обращаем ваше внимание на то, что дом № 21 по улице Академика Королева из списка не исключили, так как список был предварительным, его рассмотрели дополнительно и решили в 2019 году отремонтировать дом № 96/1 по улице Комсомольской. Причиной принятия такого решения послужило то, что в этом МКД ремонт не проводился с 1981 года. Также отметим, что до конца срока реализации республиканской программы комплексного ремонта подъездов - до 2024 года (включительно), на территории Уфы планируется отремонтировать все подъезды, включенные в перечень и нуждающиеся в ремонте. Подъезды вашего дома не останутся без внимания, и сейчас рассматривается вопрос о включении дома № 21 по улице Комсомольской в республиканскую программу в ближайший год. А для проведения текущего ремонта, жильцам нужно организовать общее собрание собственников, составить перечень необходимых работ. Всестороннюю помощь в организации и проведении собраний, составлении перечня работ, вам окажут в УЖХ Октябрьского района по телефону: 235-25-27.К сведению, в предварительный адресный перечень по ремонту подъездов многоквартирных домов были включены: подъезды, по которым имеются предписания, выданные Государственным комитетом РБ по жилищному и строительному надзору; подъезды, включенные в краткосрочные планы реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы, муниципальные программы по благоустройству дворовых территорий, а также подъезды с истекшим нормативным сроком проведения текущего ремонта.Юлия ГОЛОВИНА.