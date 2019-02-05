Ложь в соцсетях

- Получила в мессенджере сообщение о полагающейся компенсации за санаторно-курортное лечение в размере 3300 рублей неработающим пенсионерам, за которыми следует обращаться в органы соцзащиты. Раньше такого не было и непонятно, соответствует ли информация действительности, - с таким вопросом обратилась в редакцию Маргарита Т.Подобные сообщения моментально разлетелись по социальным сетям, а в редакции от звонков читателей не замолкал телефон. Разъяснения по возникшему вопросу дали в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ.- Компенсация за санаторно-курортное лечение выплачивается лишь федеральным льготникам, к которым относятся инвалиды, дети-инвалиды, чернобыльцы, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, потому что для них действует социальный пакет, в который, кроме санаторно-курортного лечения, входит также проезд до места лечения и бесплатное лекарственное обеспечение, - пояснили в ведомстве.Отметим, что федеральные льготники вправе получать социальный пакет либо в натуральной форме, то есть в виде путевок, лекарств и оплаты проезда до места лечения, либо в денежной. Чтобы получать бесплатные путевки в санатории, необходимо писать заявление в региональное отделение Фонда социального страхования, не забывая при этом каждый год обновлять медицинскую справку. В случае отказа от бесплатного санаторного лечения и лекарств федеральные льготники пишут заявление в региональное отделение Пенсионного фонда, и в таком случае ежемесячно получают надбавку к пенсии.