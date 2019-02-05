Игрушки: как не купить подделку

- Покупая очередную игрушку ребенку, заметила, что на тех, которые продаются в специализированных магазинах, бирки отмечены знаком «ОТК», а на товарах из торговых точек, где все по одной цене, такой надписи нет. Значит, мы увидели подделку? – интересуется наша читательница.
Оттиск отдела технического контроля (ОТК) гласит о проверке качества товара. Вот, что рассказал нам владелец одного из магазинов, продающих игрушки:
- Есть самостоятельные подразделения у компаний-изготовителей, которые дают независимую оценку продукции – отвечает ли установленным требованиям. Этот штамп зачастую ставится на обратной стороне бирки. Можно сказать, что изделие имеющее такую надпись, сделано по ГОСТу. И глядя на него потребитель понимает, что товар проверен экспертами. Поэтому и цена соответствующая.
В фокус внимания Управления Роспотребнадзора по РБ при плановых проверках предпринимателей попадают и детские изделия. Чаще всего выявляются следующие нарушения: маркировка не читается, либо ее невозможно проверить, нет информации о стране-изготовителе, местонахождении производителя или импортера, отсутствует единый знак обращения на рынке. Поэтому для того, чтобы купить качественную игрушку, нужно потратить время на изучение этикетки.
Безопаснее, конечно, приобретать товары в специализированных магазинах. Но сегодня альтернативу рознице составили поставщики из Интернета, у кого можно купить то же самое, но в разы дешевле. Однажды заказала игрушки на популярном сайте китайских товаров: изделие пришло без маркировки и инструкции, то есть, кроме прозрачной упаковки, больше ничего не прилагалось. Налицо явное нарушение прав потребителей. Однако у онлайн-гипермаркета на этот счет либеральные правила: не нравится - верни, и получи деньги обратно, а некоторые продавцы и вовсе согласны отдать и то, и другое, главное, чтобы не испортить репутацию. Поэтому ответственность в этом случае перекладывают на покупателя.
Торговцев недорогими игрушками часто можно встретить и в подземных переходах. Здесь это – один из ходовых товаров. Но стоит помнить, покупка в несанкционированных точках усложняет процесс предъявления претензии и решения спора, если, например, обнаружится брак.
На вкус и запах…
Помимо механических повреждений, игрушки могут быть еще и токсичны. Лабораторные исследования находят в них мышьяк, свинец, формальдегид, ртутные соединения, фенол. Глаз ребенка зачастую падает на яркую расцветку, запах, а большинство родителей и не подозревают, что по данным признакам выбирать игрушку лучше не стоит.
- Когда появились первые американские коллекционные куклы, моя дочь попросила купить такую. Зашли в ближайший магазин и приобрели ее за 300 рублей, - рассказывает Алина Самигуллина. - Дома, вскрыв упаковку, почувствовали резкий запах, поэтому решили помыть куклу хозяйственным мылом, но это не помогло. Только спустя время узнали, что приобрели подделку, а оригинал стоит в пять раз дороже! С тех пор взяла себе за правило: пусть у ребенка будет не так много игрушек, но они должны быть качественные.
Получить консультацию по вопросам безопасности детских товаров можно позвонив по телефону Роспотребнадзора по РБ: 8-800-700-90-30. Вот, что рассказали нам консультанты «горячей линии».
- Детские товары не должны иметь подозрительных запахов. Если у вас сохранились коробка, маркировка, чек, иные документы, подтверждающие факт приобретения, вы можете обратиться в магазин и написать претензию. Они обязаны принять товар и провести проверку качества, и в течение не более 20 дней сообщить о результатах. Если ваши опасения подтвердятся, то вы имеете право потребовать вернуть деньги. В любом случае можете просить сертификат качества прямо на месте. Продавец, даже если он не является изготовителем, несет ответственность за реализуемый товар.
Индира Магданова.