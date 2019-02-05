Quo vadis, академическая наука?

Давненько в фойе Дворца молодежи не собиралось сразу столько ученых мужей, которые пришли сюда, чтобы выяснить, кто же теперь в республике будет «главным» по науке. Из 1430 работников Уфимского федерального исследовательского центра РАН на выборы председателя пришло подавляющее большинство.
Причем, как отметил врио председателя доктор экономических наук, член-корреспондент АН РБ Рустем Ахунов, сегодня должно было состояться действительно историческое событие. Ведь УФИЦ в своем нынешнем виде был создан лишь в прошлом году. Тогда в соответствии с планом Федерального агентства научных организаций России была начата реорганизация учреждений, переданных из ведения РАН в ФАНО РФ. В Уфе в новый центр вошли 15 научных учреждений разной направленности – от естественно-научных до технических и гуманитарных.
- Поэтому перед новым председателем, кто бы ни был сегодня избран, стоят очень важные задачи по обновлению научного оборудования, созданию эффективных взаимосвязей между структурными подразделениями центра. А самое главное необходимо повысить доверие общества и власти к академической науке, - подчеркнул Ахунов.
Тем временем, пока будущие избиратели проходили через регистрацию и готовились к прениям, нам удалось переговорить со всеми претендентами на этот пост. Всего в бюллетень для голосования включены четыре кандидата. Каждый из них готов представить свою программу развития академической науки в республике. Но пока не начались прения, можно было поговорить и о перспективах развития академической науки.
- Сегодня перед нами стоит задача в усилении междисциплинарных взаимодействий, - подчеркнул доктор географических наук, профессор, директор Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Айбулат Псянчин. - В наши дни все крупные достижения возможны лишь тогда, когда исследования проводятся на стыке нескольких наук, применяются методологии различных дисциплин, приводя к синергетическим результатам. Кроме того, важна и социальная часть: необходимо, чтобы нормально функционировала поликлиника, эффективно действовали соцпакеты. Вновь стоит вопрос о строительстве жилья для сотрудников УФИЦ РАН. И, конечно, необходимо поддерживать молодых ученых, в то же время не обижая и наше среднее поколение, которому пришлось работать в тяжелые 90-е годы.
- Как вы оцениваете состояние современной академической науки?
- Она сегодня находится в ситуации трансформирования под новые условия и задачи, но мы все понимаем, что наука должна развиваться. Не случайно именно она была выбрана в качестве направления одного из национальных проектов. Без новых технологий, новых знаний невозможно сделать технологический рывок, о котором сказал президент в своем обращении.
- Можно определить основную проблематику современной академической науки?
- Прежде всего, необходимость обновления приборной базы. Перед нами стоит задача обновить ее не менее чем на 50%. УФИЦ выиграл конкурс на пять новых лабораторий – две биологические, две химические и одну экономическую. Всего будет создано 50 новых рабочих мест.
Доктор биологических наук, профессор Олег Логинов рассматривает междисциплинарное взаимодействие в создании единой крупной программы, которая могла бы позволить получать результаты как мирового уровня, так и насущные для России и нашего региона в частности.
- Если же говорить в целом о состоянии науки, то считаю, что в настоящее время, пройдя через горнило необходимых реформ, она готова к технологическому рывку, - считает профессор.
Доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией Института биохимии и генетики УФИЦ РАН Алексей Николенко рассказал о конкретных проектах, которые помогут ученым пережить достаточно сложный финансовый период, в котором оказалась российская наука.
- Все же основной акцент я бы делал на решение наукоемких проблем в регионе, - отметил он. - Тем более министерство сейчас открыто к нам и готово прислушиваться к нашим предложениям. В частности, осенью был принят мой первый проект по восстановлению генофонда башкирской пчелы. В этом году готовлю проект по перспективному развитию Ботанического сада. Причем в них будут участвовать сразу 4-6 институтов, входящих в центр. Также мы подготовили проект по геномному редактированию, а сейчас работаем над второй очередью программы «Растениеводство и семеноводство». Это все касается финансовой части программы.
А по отношению к людям, считаю, главное не допустить больших сокращений, потому что уже были попытки обеспечить повышение зарплат ученым путем сокращения их количества. Полагаю, что это недопустимо, существуют и другие меры, просто они намного сложнее, и требуют серьезной работы.
Не отстал от коллег и доктор химических наук, профессор, академик АН РБ Ахат Мустафин:
- Перспективы башкирской науки оцениваю очень положительно. Наш УФИЦ – один из самых крупных и передовых российских научных центров. Хотел бы отметить развитость математического направления, химического, биологического. Есть прекрасные достижения и в гуманитарных науках. Поэтому я считаю, что перспективы у республиканской академической науки очень радужные.
После прений началась процедура голосования, и затем потекли мучительные минуты, пока комиссия произведет подсчет голосов. А чтобы ожидание не было утомительным, на сцене начался концерт, который тоже мог бы стать символом междисциплинарного взаимодействия: здесь были и народные танцы, и жаркое аргентинское танго, и джазовые композиции в исполнении духового оркестра из УЮИ МВД РФ и Екатерины Ямщиковой.
И вот оглашены итоги голосования: за Олега Логинова было отдано 319 голосов (27,57%), за Ахата Мустафина – 335 (28,96%), за Алексея Николенко – 351 (30,34%) и за Айбулата Псянчина – 139 (12,01%). В результате стало ясно: состоится второй тур. Сошедшие с дистанции Олег Логинов и Айбулат Псянчин призвали своих избирателей проголосовать за Ахата Мустафина, что, видимо, и переломило ситуацию в пользу последнего, выигрывшего второй тур с небольшим преимуществом.
На мой взгляд, такое равное распределение голосов говорит о том, что избранному председателю придется действительно заниматься не только междисциплинарным взаимодействием, но и учитывать интересы всех групп.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Валерия ШАХОВА.