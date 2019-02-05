Любовь к бисквиту в эпоху рококо

Говорят, что королева Франции Мария Антуанетта по характеру была легкой, веселой, любила игры и пиршества, а когда в Париже вспыхнул голодный бунт, очень удивилась и спросила своих подданных «Разве нельзя накормить их пирожными? Раздайте им бисквит». Конец ее был печален.
Статуэтку - фарфоровый бюст Марии Антуанетты, по иронии судьбы изготовленный в технике бисквит (нераскрашенное керамическое изделие, обычно белое, матовое, и подвергшееся только одному обжигу) можно увидеть в Музее имени Михаила Нестерова на выставке русского и западно-европейского фарфора XVIII–XIX веков из собственного фонда.
- Каждый экспонат - уникален и имеет свою историю или легенду, - рассказывает заведующая экскурсионным отделом музея Оксана Мельник – Здесь изделия известных заводов Попова и Гарднера, императорского. Фонд сформировался еще в начале XIX века сразу после октября 1917–го. По постановлению правительства все ценности были распределены по учреждениям культуры. Это - сервизы, вазы, статуэтки из собрания Русского музея, Эрмитажа, а также ценности из уфимских особняков.
Посетители увидят тонкую работу старых мастеров – русских, французских, немецких, датских, саксонских, и обязательно оценят их фантазию, и даже чувство юмора. 121 экземпляр – и каждый достоин внимания. Вот шкатулочка, отделанная бронзой чайная пара в виде резвящихся дельфинов, вазочка-книга, фарфоровые часы (действующие с красивым боем), цветной хрусталь, рюмочный поднос с позолотой, чашечки с вензелями и портретами. Все – ручной работы.
Или вот даже «крамола»: статуэтка, изображающая монаха в темной длинной рясе, несущего за спиной сноп сена, а в нем - девочка. В этом увидели «нехороший намек» служители церкви и запретили производство. Его стали делать из-под полы и меньшего размера. В музее редкий экземпляр – крупный. А в статуэтке - отношение простого люда того времени к служителям церкви. Словом, фарфор не только украшал интерьер и быта, но нес свою пропагандистскую и образовательную функцию.
Изящные вещи завораживают своей хрупкой красотой. Старинный фарфор во все времена привлекал внимание, и есть прекрасная возможность еще раз окунуться в атмосферу эпохи рококо и модерна.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Валерия ШАХОВА.