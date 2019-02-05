Медицина у порога

Открытая на этой неделе модульная поликлиника в Максимовке в среду принимала целую делегацию официальных лиц. Здесь был и и.о. министра здравоохранения Максим Забелин, и мэр столицы Ульфат Мустафин и приглашенные на «медосмотр» главы районных администраций. А экскурсоводом стала главный врач ГКБ №13 Эльза Сыртланова.
Буквально еще несколько месяцев назад на месте этого нового здания поликлиники общей площадью в 428 квадратных метров находился небольшой фельдшерско-акушерский пункт, в котором принимал лишь один терапевт. И вот, буквально, 17 ноября была забита первая свая, а уже 10 февраля на центральной Сосновской улице возник новый социальный объект, который обещает обеспечить медицинским обслуживанием всех жителей поселка.
- У нас здесь ведут прием три участковых терапевта, два врача-педиатра, тут же на месте проводится забор крови у пациентов и два-три раза в неделю приезжают узкие специалисты: акушер-гинеколог, хирург, эндокринолог, невролог и офтальмолог, - сообщила Эльза Сыртланова.
Осмотр поликлиники начался со взрослого отделения. Первым на глаза гостям попался кабинет стоматолога. Затем мы побывали у терапевта.
- Обратите внимание, у каждого терапевта установлено компьютерное оборудование, поэтому врач может тут же оформить электронные рецепты и больничные листы, - поясняет главврач.
- То есть, можно сказать, что в Максимовке появилась полноценная поликлиника? - уточнил Ульфат Мустафин.
- Более того, мы закупили программу, согласно которой у нас один процессорный блок может управлять сразу двумя мониторами. И за счет этого нам удалось сэкономить около 30 тысяч рублей на одном рабочем месте.
Потом гости посетили процедурный кабинет, где, как выяснилось, вся работа тоже автоматизирована, и результаты на компьютер врача попадают уже через два часа после взятия анализов.
Есть в поликлинике и дневной стационар на четыре места, в котором пациенты могут без отрыва от производства получить все необходимые физиотерапевтические процедуры.
Но настоящая сказка нас ожидала в детском отделении, которое собой напоминало что угодно – детский сад, комнаты психологической разгрузки, но только не медицинское учреждение. Даже стены здесь наполнены каким-то добрым весельем. Ну, совсем как у настоящего доктора Айболита. Есть даже игровой уголок, в котором мамы с детьми могут в комфорте ожидать приема. При этом в детском блоке постарались разделить потоки здоровых и больных детей. Если ребенок заболел, он сразу попадает в фильтр-бокс где отдельно проходит обследование, и в случае необходимости ему назначают и проводят необходимые процедуры.
- А насколько населению удобна эта площадка? – поинтересовался Ульфат Мансурович, вручая сертификаты на приобретение компьютерного оборудования для взрослого и детского блоков поликлиники.
- Она привычна для жителей поселка, да и располагается в самом его центре. Здесь и подъезды к ней удобные, и большая парковка предусмотрена.
- А летом мы на ней еще и работы по благоустройству проведем, - пообещал глава администрации Калининского района Сергей Кожевников.
Экскурсия уже завершена, но ее участники продолжают обмениваться мнениями:
- Открытие поликлинического филиала в Максимовке является знаковым событием, которое символизирует нарастающую тенденцию приближения качественной медицинской помощи к жителям отдаленных районов города, - прокомментировал увиденное и.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин.
Но осмотром максимовской поликлиники городской «здравчас» не ограничился. Официальные гости посетили поликлиническое отделение №2 городской больницы №13, которая недавно пережила реконструкцию. Здесь мы воочию смогли увидеть тот абрис, по которому будет прорисовываться медицина будущего. Медицина, ориентированная на пациента и его нужды.
Сюрпризы начались уже в самом холле, который был похож скорее на банковский зал, нежели на поликлинику. Каждого пациента встречают два терминала, где он может выбрать в меню необходимый ему пункт: оформление листа нетрудоспособности, запись к врачу, неотложная медицинская помощь...
Далее терминал выдает талон с номерком и остается подождать, когда больного пригласят к соответствующему окну. Причем они тоже клиентоориентированы – пациента там ждет удобное кресло. Теперь не приходится нависать перед узким окошком и выжидать, пока на тебя в регистратуре обратят внимание.
- Кстати, мы полностью ушли от телефонной связи в регистратуре, - рассказывает Эльза Сыртланова. – Теперь для этого у нас существует специальный колл-центр, где семь девушек-операторов ответят на любой вопрос жителей: как записаться к врачу? каков график работы того или иного специалиста?
Всего за сутки в колл-центр поступает до 5000 звонков. И это неудивительно, ведь поликлиника обслуживает более 117 тысяч уфимцев.
Кроме того, в регистратуре теперь нет картотеки. Для этого существуют специальные люди, которые заранее готовят карточки. Предположим, с утра у врача прием, с вечера медсестра подходит и подготавливает ему стопку необходимых документов. И точно так же затем возвращает их в картохранилище.
Есть на первом этаже и красная зона «Неотложной помощи». Она тоже расположена отдельным блоком, чтобы разделить потоки пациентов и обеспечить больных наибольшим комфортом. Здесь же в случае необходимости будет оформлен и больничный лист.
Затем гости побывали в межмуниципальном онкологическом центре, лаборатории, где собираются и производятся анализы со всех филиалов поликлиники.
- Мы полностью заменили здесь аппаратуру, все компьютеризировано, и даже пробирки теперь оснащены индивидуальными штрихкодами. А наше гематологическое отделение обслуживает весь город. То есть мы делаем не только рутинную работу, но и производим достаточно сложные анализы, - подчеркнула Эльза Сыртланова.
Во время осмотра поликлиники меня постоянно не покидало ощущение какой-то нереальности. Ведь я был в ней каких-то пять-шесть лет назад, но картинки не совпадают настолько, что начинаешь себя ощущать в сказке про Гарри Поттера. Раньше в поликлинике было просто не развернуться, а теперь появился простор. Тогда она ничем не отличалась от того, что было и двадцать лет назад, и тридцать, а теперь обилие современной аппаратуры, грамотно выстроенная логистика потоков посетителей создают ощущение того, что перешагивая за ее порог, попадаешь в медицину будущего.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.