Наша акция: память без ошибок

В редакцию обратился мужчина, который принес фотографию письма от Фиделя Кастро, датированного декабрем 1963 года, снимки 1970 годов и несколько вырезок из газет тех лет. Речь шла о его знакомом, воине-интернационалисте, погибшем в Афганистане Фиделе Мухаметвалееве. Его имя увековечено на памятнике воинам-интернационалистам, недалеко от проходной 40-го завода и на плите мемориала «Скорбящая мать» в Черниковке. Однако там и там были допущены досадные ошибки, помочь исправить которые он нас и попросил.
…20 апреля 1961 года, когда весь мир узнал о победе кубинской революции, - разгроме наемных банд, высадившихся на остров Свободы – в простой рабочей семье Мухаметвалеевых родился ребенок. Родители решили назвать сына Фиделем и об этом сообщили главнокомандующему революционными вооруженными силами, главе кубинского правительства Кастро. И летом 1963 года, когда он гостил в Советском Союзе, родители послали ему фотографию двухлетнего сына. И вот – ответ от вождя народа острова Свободы (далее стиль речи автора письма сохранен): «Товарищ, выполняя просьбу нашего премьер-министра товарища Фиделя Кастро Рус, я хочу ответить на ваше письмо и поблагодарить за братское послание солидарности, которое вы ему прислали. Передавая вам революционный привет от имени Фиделя, я имею честь подтвердить, что мы получили ваш подарок, за что хотим поблагодарить от всего сердца. Пользуясь этим случаем, передаю вам, вместе с моим революционным приветом, пожелание счастливого нового года. Родина или смерть! Мы победим! Селия Санчес М., секретарь».
Родители трудились на 40-м заводе: отец – Данил Галеевич техником, а мать, Минникамал Сафуановна, электромонтажницей, мальчик же мечтал о цирковой карьере. Наверное, отчасти сказалось, что они жили рядом с Госцирком. В школьные годы он даже подрабатывал в гардеробе, чтобы быть ближе к любимому искусству. А в свободное от уроков время бегал на репетиции музыкального ансамбля, который они создали вместе с известным уфимским гитаристом Анатолием Симоновым. А во Дворце детского творчества посещал еще и фотокружок. После окончания 97-й школы он поехал поступать в Москву в цирковое училище, но в число студентов его не зачислили.
Вернувшись в родной город еще успевает встретить Новый, 1979-й год, с семьей и друзьями, а после его призывают на службу в армию. Юношу отправили в Кушку, а потом перебросили в Афганистан. О его военных годах у друзей и родственников практически нет информации. Известно, что был у него боевой товарищ Баязит. Он тоже был из Башкортостана и вернулся домой, женился, стал отцом. Фидель погиб. Скорбную новость мама и брат узнали в самый что ни на есть последний момент: в дверь раздался звонок, а на пороге стоял цинковый гроб с телом сына.
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Накануне 30-летия вывода советских войск из Афганистана мы решили организовать акцию. Успеть за несколько дней исправить все ошибки, поменяв таблички, казалось нереальным, ведь чтобы исправить информацию, нужно поднимать архивы, искать родственников, документы…
Позвонили в отделы культуры администраций Октябрьского и Орджоникидзевского районов, на территории которых находятся вышеназванные памятники. Надо сказать, несмотря на занятость накануне памятной даты 15 февраля подготовкой праздничных программ, сотрудники охотно шли нам навстречу.
В нашем распоряжении был снимок с могилы Мухаметвалеева на Южном кладбище, где корректно были указаны даты рождения, смерти, фамилия, имя, отчество. Выяснилось, что памятник в Октябрьском районе установили сотрудники приборостроительное производственного объединения.
- В первую очередь мы обсудили ситуацию с афганцами. Потом обратились в УППО, где сразу же откликнулись и пообещали изготовить новую табличку. Слово сдержали, оперативно сделали, - рассказала начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Октябрьского района Наталья Каратаева.
Буквально за неделю вопрос с первым памятником решился. В Черниковке ситуация изначально была сложнее – замены требует не табличка, ведь имена выгравированы на гранитной плите.
- Пообщались с членами общественной организации «Боевое братство», ведь нужно выяснить что это за человек, быть может речь идет о разных людях. Обсудили техническую возможность…Был случай, когда мы обратились в городское Управление коммунального хозяйства и благоустройства, и они добавили звезду Герою России, погибшему на Кавказе, не снимая плиты. Может быть они смогут исправить и букву, - ответил заместитель начальника Управления по гуманитарным вопросам и образованию администрации Орджоникидзевского района Айрат Файзуллин.
Надеемся, в ближайшее время на плите мемориала «Скорбящая мать» произойдут изменения, и спустя 16 лет фамилия Мухаметвалеев будет написана правильно. Тогда в дальнейшем от поколения к поколению память будет передаваться без ошибок.
Мария АПКАРИМОВА.