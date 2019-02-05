На самом южном рубеже…

Завтра по всей стране отмечается тридцатилетие вывода войск из Афганистана. Но мало кто знает, что даже после этого часть войск оставалась в зоне конфликта вплоть до распада СССР. Речь – о пограничниках, защищавших южные рубежи страны. На границе, ныне принадлежащей Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану, служил и рядовой Александр Меченцев.
Подарок для снайпера
- Бегать в дозоры и патрули мне не пришлось. Я попал в мото-маневренную группу, крутил «баранку» грузовика. В случае прорыва противника мы должны были прикрывать опасный участок, - рассказывает ветеран.
Разговор происходит у него дома, в поселке Зубовка. На столе – ароматный чай, да «дембельский альбом» с фотографиями боевых друзей. В ряды Вооруженных сил Александр призвался в ноябре 1980-го. До того уже успел поработать на стройке водителем большегрузов. Что при выборе воинской специальности и сыграло свою роль. Но служить в обеспечении обычной армейской части новобранцу не пришлось: данные подошли для специальных войск.
- Это сейчас чаще всего элитной называют «крылатую пехоту». А вы знаете, что пограничники даже не относятся к армии, находясь в подчинении ФСБ. Так дела обстояли и в ту пору. Поэтому, помимо присяги я также давал и соответствующую подписку о неразглашении, - рассказывает он.
Учебка пролетела быстро, пришла пора распределения. Шел 1981-й год. Часто уходящие в Афганистан солдаты до последнего момента не знали точку отправки. А пограничники, наоборот, точно понимали, куда идут. Правда, отступить от рубежей им все же пришлось. Но не назад.
- Это называется «охрана границы в превентивной форме». Когда 40-я армия начала боевые действия, моджахеды ответили усилением активности. Нападали на колонны, обстреливали заставы, устраивали провокации. Вот мы и вошли на вражескую территорию, чтобы очистить близлежащие районы.
Первое впечатление от Афгана осталось в памяти навсегда. «Поднялись на перевал. От увиденного даже притормозил. Горы вокруг серо-коричневые, вершины облаками закрыты. А внизу, под нами, петляет речушка в небольшом лесу. На горизонте – степь. Секунд двадцать простоял, а сзади уже сигналят».
Сразу по прибытии на заставу «молодой» водитель получил выговор. Оказалось, что остановка в прямой близости от «зеленки» - подарок душманскому снайперу…
Родина – она и в Азии Родина
Сейчас, спустя годы, часто можно слышать вопрос: а нужна ли была эта война? Мнения приводятся разные. Афган даже называют «советским Вьетнамом». Геополитическое противостояние двух сверхдержав было очевидным, особенно для пограничников. Например, вспоминается один из дозоров, из которого бойцы вернулись с трофеями. Привели пленного «духа», а вместе с ним и винтовку М-16. Впрочем, этот случай был единичным. А вот наркоторговцев и диверсантов задерживали часто.
.- О защите Родины говорилось много высоких слов. Но для парней из российской глубинки даже советская Азия была диковинкой. По-русски жители кишлаков говорили плохо, хотя относились к солдатам очень дружелюбно.
На этом замполит и сыграл. Как-то раз на вечернем построении показал бойцам фугас, которым духи хотели взорвать дом старейшины. «Этого аксакала вы все знаете и уважаете. Также защищайте и других мирных жителей!».
День за днем водитель-пограничник набирался боевого опыта. Вплоть до того, что, утром отправляясь в рейс, интуитивно чувствовал: будет сегодня бой, или нет. К обслуживанию машины тоже приноровился. В условиях высокогорья, при недостатке запчастей грузовик рядовой Меченцев чинил максимум в течение часа – а вдруг тревога? Но однажды ему пришлось сменить кабину «ЗИЛа» на кресло механика-водителя «БТР-70». На память о том выезде есть боевая награда…
- Группа возвращалась с операции, бронетранспортер прикрывал их отход и был поврежден осколками. На базу машина вернулась, но мехвод получил тяжелое ранение. Его отправили в госпиталь, а БТР залатали и передали мне, - рассказывает Александр, - в «учебке» я, конечно, водил его. Но буквально пару раз.
Тот самый бой
Делать нечего, завтра уже в путь. Колонна пошла за топливом и провиантом. В одну сторону добрались без потерь. Но иллюзий никто не питал, ведь «пустые» машины душманы атаковали редко. Другое дело - обратная дорога, когда баки бензовозов полны горючего. Так вышло и в этот раз.
- Буквально за час перед нами маршрут прошли вертолетчики, два «Ми-24». Даже слышал, что они по кому-то отстрелялись. Наверняка можно двигаться. Только душманы все равно устроили сюрприз.
Взрыв – и многотонная машина замерла, окутанная пылью. Водитель успел лишь понять, что рванула мина. Прямо за его спиной кричали раненые солдаты, в голове стоял шум. Ноги не слушались, пронзаемые болью. Глянув в смотровую щель, невольно зажмурился: впереди полыхнула автоцистерна. Дорога была заблокирована…
- Стрелок нашего пулемета убит. Значит, огнем колонну прикрывает только вторая «броня», в хвосте. При таком раскладе жить нам остается минут десять.
Нужно было сдвинуть уже сожженный бензовоз. И поврежденный миной БТР двинулся вперед. Щелчок – и очередная граната рикошетит от брони, взрываясь в стороне. Буквально тараня горящий грузовик, Меченцев сбрасывает его в пропасть. Сам прижимается к ее краю. Снова вспышка, и намертво заклинивает движок. Но это уже не важно – колонна вырвалась из огненного «котла».
- Не знаю почему, но сознание я не потерял. Слышал, как наши машины прошли мимо. Думаю, ну все. Сейчас придут моджахеды. Но пришли свои. Вернулись, как только вывели бензовозы из под-обстрела… - вспоминает Александр.
Мирная жизнь
Дальше был госпиталь в Ташкенте. Медаль «За отвагу» нашла своего обладателя уже там. Теперь слово «операция» обрело сугубо медицинское значение. Перебитые осколком кости срослись. В 1982 году Меченцев вернулся домой, в Уфу. Вроде бы началась мирная жизнь…
- Прелести посттравматического синдрома я вам описывать не буду. С этим каждый из нас справлялся и справляется сам. Конечно, со временем стало легче. Появились курсы психологической помощи. Хуже было другое – невозможность нормально устроиться. Услышав слово «афганец», работодатели на глазах менялись в лице. Кого волнует, что у тебя жена и дети?
- Как вы вышли из этой ситуации?
- Тяжело было в девяностых. Чуть позже Юра Шевчук написал песню «Просвистела». Строчка «мы на Родине в плену» - про афганцев в том числе. У меня есть друг, тоже воин-интернационалист, только служил в разведке. На одной из ветеранских встреч он сказал: «Ребята, здесь как и там: надеяться нужно только на себя самих». Так и помогали друг другу, не теряя из вида. Все более-менее состоялись.
- Наверняка было обидно…
- В первое время. Потом сказал сам себе, что воевали мы не за политические интересы, а за мир и покой сотен тысяч людей. И забыли о том далеко не все. Что не может не радовать!
Егор СОЛНЦЕВ.