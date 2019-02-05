Шакша. Восточные ворота

Пассажиры железнодорожных экспрессов с нашим городом встречаются в Деме, а расстаются в Шакше. Но если Дема стала частью нашей столицы уже в 1944 году, то Шакше до городского статуса пришлось ждать 1980 года. Зато именно она ввела Уфу в ранг мегаполисов-миллионников.
Букетик полевых цветов
Деревенька с таким названием впервые появилась на карте Российской Империи в 1895 году. Тогда она насчитывала всего 11 дворов, а жителей не доставало даже до сотни. Основной производственной силой в ней была водяная мельница, а большинство шакшинцев занимались пчеловодством. По поводу названия деревушки существует сразу несколько версий. Здесь и «шалаш», и «отхожее место», хотя, скорее всего, местечко получило свое название по протекающей реке. Тем более что в те времена и станция-то называлась по-другому – Ураково, в честь князей, чьи земли располагались вокруг. Кстати, во время пугачевского восстания деревни Шакша-Уржумцево, Касимово, Ураково, Минская, Юрмаш – стали одним из центров восставших крестьян, казаков, башкир, татар.
Вторым историческим моментом в истории стал выход на платформу императора в 1904 году. Он тогда ехал на смотр войск, отправлявшихся на войну с Японией. Как свидетельствуют записи в его дневнике, дочь начальника станции преподнесла ему букетик полевых цветов.
Во время Гражданской войны отступавшие от Уфы белые отряды взорвали мост, да и сама обстановка в стране как-то не способствовала росту населения, поэтому к 1920 году деревушка выросла лишь на один двор, правда, и жители стали жить плотнее, потому что проживало уже 102 человека. В 30-е годы недалеко от этих мест колхозники бороздили бескрайние хлебные поля. А в 1933 году колхоз «Красная Уфимка» и коммуна со звучным названием «Безбожник», которая и находилась в поселке, объединились. Был образован колхоз с не менее впечатляющим наименованием – «Красный безбожник», коим председателем стал Ф.Н. Драпеко. В пятидесятых годах прошлого века здесь началось бурное строительство и станция начала разрастаться. А в середине 80-х, уже в качестве городского микрорайона, появились многоэтажные строения.
Город за речкой
- Когда к Уфе присоединяли Шакшу, как раз учился в седьмом классе, - рассказывает Семен Юраков, житель двенадцатиэтажки по Касимовской улице. – Тогда мы жили на Высоковольтной в частном доме. И нам казалось, что в нашей жизни начинается какой-то совершенно новый поворот. Вот только что мы были обитателями большой деревушки, а теперь стали столичными жителями.
- И как, ожидания оправдались?
- Не так быстро, как нам хотелось, но все же постепенно стали к этому статусу привыкать. Тут и транспортное движение стало активнее, а то раньше, в конце 90-х, в 35-м автобусе было просто не протолкнуться, да и ехал он только до «Машинки», а дальше уже нужно было пересаживаться.
- Семен, ваша фамилия очень созвучна со старым названием станции Ураково, случайно в родственниках не имеется князей Ураковых?
- Нет, по крайней мере, прадед, которого я еще застал, говорил, что когда-то его деда просто записали Юраковым, потому что он пришел тогда на станцию работать без паспорта. Вот после этого мы и получили такую фамилию. Потом многие поколения работали на «железке», только я занялся совсем другим видом деятельности. В 1982-м поступил в авиационный институт, пошел на УМПО, а сейчас вообще стал «купцом» - занимаюсь предпринимательством.
Шакша промышленная
Не так давно микрорайон почти не сходил с местных информлент, благодаря чрезмерной активности местных жителей, протестовавших против строительства «Кроношпана». Его противники утверждали, что этим будет нанесен огромный ущерб экологии. Но вот прошло лишь пять лет и все разговоры на эту тему стихли, зато появились новые рабочие места.
- Кстати, я тогда не протестовал и другим не советовал, - вспоминает Семен. – Просто видел, что людьми очень умело манипулировали. Но иногда у них перед глазами будто пелена вырастает, и даже некоторые мои друзья со мной разрывали отношения.
- А сейчас?
- Многие из них пошли на «Кроношпан» на работу устраиваться.
А в целом история промышленности в Шакше родилась уж точно не с «Кроношпана». Еще в 1893 году «Товариществом братьев Крестовниковых» был построен большой салотопенный завод. В него входили контора, помещения для служащих, рабочая казарма, здание для паровой машины, перетопочное отделение, бондарная, чановая, лабаз для склада сала, склад для масла, конюшни, коровники и свинарники. Каждые три-четыре дня сюда из сибирских городов, где у Крестовниковых были закупочные конторы, поступало сырье – по восемь-десять вагонов мяса, сала и масла. Мясомолочные продукты продавались в Уфе, а масло отправляли в Нижний Новгород, Рыбинск и Санкт-Петербург.
В конце тридцатых годов появился протезный завод, после войны – кирпичный. А в последующее время были возведены и другие крупные промышленные предприятия: «Башмашзавод», сельский строительный комбинат.
- Это время я как раз помню, - рассказывает собеседник. - Шакша тогда была охвачена новостройкой, многоэтажки вырастали как грибы. А потом к нам приехали турки и поставили завод по производству бутылок.
Шагая в будущее
А будущее растет здесь – в небольшом трехэтажном здании ДЮЦ «Виктории». Без сомнения, центр является точкой притяжения наиболее активных и креативных ребят. Причем диапазон их активности широк: они могут и феерический задорный праздник у новогодней елки создать для младших братишек и сестренок, а могут и рок-концерт устроить. Вот в ближайшую субботу в его стенах пройдет рок-фестиваль, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
А могут и интеллектуальные игры в формате брейн-ринга провести.
Присутствует микрорайон и в соцсетях. Например, ВКонтакте активно работают две группы: «Шакша-клаб» и «Типичная Шакша». Они сложились как своего рода сообщества взаимопомощи. Вот, к примеру, объявление, которое я увидел в «Шакша-клабе»: «Нашлось мое удостоверение и Пропуск на улице Гвардейской дом ... в подъезде, поднялся к женщине, которая нашла, сказала, что положила на ящик в подъезде, в итоге кто-то забрал. Вдруг кто может помочь?».
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.