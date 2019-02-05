По маршруту: школа - дом

Как сделать для ребят дорогу безопасной?
С февраля администрация Уфы и отдел ГИБДД начали в городе профилактическую акцию «Безопасный путь». Во всех школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования проходят уроки ПДД. Инспекторы проводят с ребятами беседы, занятия, конкурсы, викторины, «Веселые старты». Также проходят выступления агитбригад юных инспекторов.
Такие мероприятия прошли в Кировском, Калининском, Демском и других районах. К примеру, в гимназии №16 в начальных классах дети увлекательно играли в «Веселый светофор» и в «Узнай знак», посмотрели мультфильмы, а агитбригада «Автостоп» посетила воспитанников младшей и старшей групп детского сада №293. Школьники 113-й после беседы отправились на улицы, чтобы на практике закрепить полученные знания.
- Инспекторы ГИБДД придут абсолютно во все школы, - комментирует главный специалист отдела дополнительного образования Управления образования администрации Уфы Лейсан Саяхова, - Такая профилактическая работа, направленная на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, проходит у нас круглый год. С начала учебного года мы проверяем в школах паспорт безопасного маршрута для детей по схеме «Дом – школа - дом». Этот путь находится под особым вниманием и контролем. В течение учебного года проходит программа обучения Правилам дорожного движения, идут интегрированные уроки математики, русского языка и других дисциплин с элементами ПДД. И, конечно, активно действуют наши друзья - юные инспекторы. А для учителей регулярно проходят обучающие семинары. Словом, есть комплексный план работы.
…В эти дни многие горожане обратили внимание на необычный автобус с динамиками, который проехал в час пик по улицам и через громкоговоритель напомнил водителям и пешеходам правила безопасного движения (транспорт предоставила компания «Башинформсвязь»). Теперь такое оповещение будет производиться на многих остановках общественного транспорта. А рядом со школами, расположенными вблизи дорог и на перекрестках установлены посты ГИБДД.
Лилия ЗИМИНА.