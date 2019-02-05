Лжеспециалисты - лжеуслуги

В вашем доме будет произведен обход и информирование граждан на наличие и исправность «Автоматического контроля загазованности и автономной пожарной безопасности индивидуального пользования». Объявление с таким содержанием было вывешено на доске у каждого подъезда дома №84 по улице Цюрупы.
А ниже номер телефона и подпись – ООО ИСБ. Внимание на листовку мы обратили сразу. Подобные сообщения от неизвестной фирмы, с непонятной услугой в большинстве случаев дело рук мошенников. Мы решили проверить, так ли это на самом деле и обезопасить наших читателей от встречи с лжеспециалистами.
Позвонив по указанному номеру, мы услышали, что «аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Интернет же выдал несколько зарегистрированных фирм, в названии которых есть эта аббревиатура. Мы все же нашли и ООО ИСБ – фирму, основным видом деятельности которой значится производство бытовой электроники. Помимо этого они также занимаются ремонтом электрического оборудования, строительством и земляными работами.
Как полагается, мы позвонили в управляющую компанию – УЖХ Кировского района. Диспетчер по телефону сообщила, что не в курсе проводимых в доме каких-то работ. Их в известность никто не ставил. А после произошедшего 31 декабря в Магнитогорске, активизировались мошенники, предлагающие свои многочисленные услуги.
- У нас есть договор на обслуживание дома с газовой службой. А чтобы наверняка узнать, их это объявление или нет, надо позвонить напрямую, - посоветовала диспетчер.
Мы, последовав рекомендациям, набрали номер газовщиков.
- Формулировка странная, - заподозрил неладное дежурный. – К тому же кроме нас никто проверять систему ВДГО, газовые плиты не имеет права. Наших сотрудников мы не отправляли.
Так как в «странной формулировке» содержится также словосочетание «пожарная безопасность» мы решили для очистки совести связаться с городским Управлением пожарной охраны.
- Мы ничего не проверяем. Даже рейды носят скорее рекомендательный характер. Обучаем население, как действовать в той или иной ситуации. Соглашусь, что формулировка нам также не знакома, - прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы УПО города Уфы Максим Кутушев.
Мошенники? Наверняка. Будьте бдительны!
Мария Апкаримова.