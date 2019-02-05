«Скорая» сюда не проедет

Жители Зеленой горы, именуемой в народе Собачьей, вышли на очередное собрание с красочными плакатами. «Даешь асфальт!», «Построим дорогу вместе», «Хотим участвовать в программе поддержки местных инициатив».
- А что вас не берут в программу? - спрашиваем председателя уличного комитета Римму Гагину.
- Мы пока только запросили список документов. Очень большая папка, сможем ли собрать?
Несколько лет назад общими усилиями появились асфальтированная дорога и освещение на улице Верхнеделегатской, а вот до Нижней дело так и не дошло.
- Это стало камнем преткновения между нами. Жители Нижней в обиде, что верхняя часть с хорошим проездом, а у них одни ямы да колдобины, - сетует Гагина.
Дорога в гору, особенно зимой, становится непреодолимым препятствием. «Скорая помощь» зимой вообще не спускается. Местным жителям не раз приходилось нести больного на носилках. Хорошо хоть здесь развита взаимопомощь.
Зеленая гора – небольшой островок недалеко от центра Уфы. Всего-то полсотни домиков: три короткие улицы да два переулка. В начале прошлого века здесь располагались скотобойня и небольшие заводики по переработке ее «продукции». В 20-х годах гора начала застраиваться, и сегодня здесь, в основном, живут потомки первых поселенцев. Хотя появляются и новички. Чему старожилы не очень-то рады.
- На Нижнеделегатской построили большой дом и сдают его. На первом этаже автосервис, остальное – гостиница. Для всех местных жителей этот «бизнес-проект» стал настоящей проблемой. Вода сливается прямо на Затонскую дорогу, а без того плохая и узкая улочка вечно занята машинами их клиентов, - жалуется Римма Гагина.
Еще одна беда для «островитян» - ликвидация остановки «Зеленая гора». Со строительством нового моста в Затон ее убрали, и ближайшая теперь - в районе Южного автовокзала.
- Мы ждем, что нас наконец-то заметят. Многое можем и делаем сами, поддержите нас! - просят местные активисты.
Екатерина МАРКОВА.