«Скорая» сюда не проедет

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Заместителя постпреда Кадырова задержали после драки в Крыму В Крыму полиция задержала заместителя постоянного представителя Рамзана Кадырова на полуострове. Об этом в четверг, 7 февраля, источник в правоохранительных органах сообщил радиостанции «Говорит ...

Россия предложила США уничтожить нарушающее ДРСМД оружие Москва предлагает Вашингтону уничтожить оружие, нарушающее Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор ...