Как управлять домом?

Таким вопросом сегодня задаются многие. особенно узнав, что кому-то удается снизить квартплату, добиться чистоты в подъезде, качественной работы обслуживающей жилищной конторы. И во многом это зависит от организованности и сплоченности самих жильцов.
Дом №22 по улице Жукова - один из немногих в городе, где была создана новая форма управления - ТСЖ, товарищество собственников жилья. Формально оно существует и сейчас, вот только что это принесло жителям? Существует и решение общего собрания, которое теперь выбрало другую форму - УЖХ «Сипайловский», который, правда, что-то не торопится взять дом под свой контроль… «УВ» решили разобраться в ситуации на месте.
… С утра нападало немало пушистого, легкого на вид снега. Проезд во двор и внутри двора очищены, однако середина осталась нетронутой. Внутри 1-го подъезда - аккуратно покрашенные стены, чистота вокруг мусоропровода (чего, как я знаю по собственному опыту, нелегко добиться). Тем не менее беседы с жителями выявляют множество проблем.
- Мы были довольны, когда нами управляло ЖЭУ №84 - это самостоятельная организация, оно не входит в УЖХ «Сипайловский». Тогда платежки были прозрачными, суммы в них - меньше, и ЖЭУ выполняло свою работу. А теперь… За переход обратно под крыло «Сипайловского» лично я не голосовала. Но главное - пока на управление претендуют и ТСЖ «Жукова, 22», и УЖХ, мы не знаем, кому платить квартплату! Три месяца квитанции не приходили вообще - значит, копился долг? Затем пришла платежка от УЖХ, хотя договора у нас, жителей, с ним нет. Мы были вынуждены заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. А УЖХ кто платит, а кто нет: мы не уверены, куда идут деньги. Ведь у них даже дворник за нашим домом не закреплен! - возмущается Розалия С.
- Да что говорить? Полная анархия! - добавляет Анвар К. - Мы уже устали от смены форм управления. Я, например, исправно платил за все - и вдруг мне приходит квитанция на 9 тысяч рублей, с огромной цифрой в графе «Содержание». Чужие долги, что ли, решили на меня повесить?
О том, как возникло ТСЖ и почему оно не только не прижилось, но и принесла новые проблемы, рассказывает инициатор ее возникновения Ильшат Зарифуллин.
- Я купил здесь квартиру еще в 2000-м году - на стадии фундамента. Квартира моя на втором этаже, и вид открывался не очень приглядный. Однако УЖХ «Сипайловский», в чьих руках тогда был дом, предпринимать что-либо не спешил. Я за свои деньги заказал машину чернозема, мы посадили кусты, цветы, сосны.
В 2010 году меня как активного собственника выбрали старшим по дому. Я взял под контроль уборку подъездов: если плохо убирались, не подписывал акты выполненных работ.
Первая попытка создать ТСЖ еще в 2012-м году, но жильцы на общем собрании меня не поддержали. В 2014-м проблемы сферы ЖКУ широко обсуждались, люди начали активно интересоваться тем, куда уходят их деньги, в том числе за содержание дома. Тогда собрание жильцов и приняло решение в пользу создания ТСЖ. Однако у меня сразу же появилась оппозиция - те, кто в голосовании участия не принимали и были против ТСЖ. Забирать дом у УЖХ пришлось по решению суда.
Таким образом 26 декабря 2014-го я стал полноправным председателем ТСЖ. К январю 2015-го уже были заключены все договора с поставщиками ресурсов. Штат - дворник, сантехник, электрик - был набран на основе договоров подряда: зачем, например, держать постоянного электрика? Он приходил по требованию. Дворника я взял из соседнего ЖЭУ(№84). Она получала 15 тысяч рублей и работала за двоих: не только занималась двором, но и мыла подъезды - так, что они в конце концов отмылись, стали как новые. У подъездных окон деревянные рамы были заменены на пластиковые: до этого рамы были заколочены, и их ни разу не мыли. Но только в 1-м и 3-м подъездах: во второй жители нас не пустили, заявив, что им больше нравится то, что есть, и у их рам есть «защита от детей»: все ручки сняты.
Также мы поменяли входные группы: убрали старые деревянные двери, поставили двойные железные, домофоны вынесли из тамбуров наружу: ведь в темном тамбуре на входящего легко напасть, и такие прецеденты были. Поменяли почтовые ящики, а также многие инженерные коммуникации в подвале. Там за вентилями и другими частями системы водоснабжения нужно внимательно следить: если, например, протекает сальник, все это может выйти из строя через год. А если следить - может прослужить лет 10.
В конце года, видя, что с домом работают, многие давешние противники и неплательщики уплатили свои долги за ЖКУ.
- Некоторые жильцы обвиняют вас в том, что в результате замены окон у дома образовался долг перед Региональным оператором по капремонту в размере 186 тысяч рублей, и его взыщут с них.
- Деньги на окна взяты из платежей на содержание дома: к концу года там накопилась нужная сумма. А долг возник из-за ошибки банковского служащего: БашРТС предъявило банку исполнительный лист на 186 тысяч, и он снял деньги с нашего спецсчета на капремонт. Тогда был спецсчет (на самом деле это выгоднее, если собираемость хорошая), потом нас снова перевели «в общий котел», к Регоператору - так и возник долг перед ним. Тем не менее жителям нечего опасаться. В решении Арбитражного суда четко указано: «взыскать с ТСЖ данную задолженность». А в Жилищном Кодексе (ст. 135, п. 6) написано: «Члены товарищества не несут ответственности за долги товарищества, и товарищество не несет ответственности за долги своих членов». То есть с конкретных жильцов никто ничего взыскивать не имеет права. К тому же ТСЖ ликвидируется.
- Тем не менее в следующем году группа жильцов провела на общем собрании решение о новой смене формы управления и о переходе к ЖЭУ №84.
- Это парадоксальный документ: форма управления домом может быть только одна, и если мы выбираем управляющую организацию - ЖЭУ №84 - значит, ТСЖ должно быть ликвидировано! А вместо этого его председателем избирается Амир Тухватуллин (ранее бывший противником ТСЖ). Я мог бы оспорить это решение: тогда очно-заочной формы общего собрания еще не было, а на очном собрании, где его избрали, не было кворума. И поначалу пытался бороться, подавал иск в районный суд. Но потом, чтобы в доме не было двоевластия, все это прекратил. И претензий к ЖЭУ №84 у меня нет. Конечно, когда они пришли, многое уже было сделано, а поддерживать легче, чем наводить порядок с нуля, но они работали хорошо. И вообще, небольшие управляющие компании мобильней, и дела в них ведутся прозрачней.
- Почему же тогда в апреле-мае 2018 года вновь возник вопрос об управляющей компании (теперь этой чести вновь удостоился УЖХ «Сипайловский») и о ликвидации ТСЖ?
- Потому что некоторые жильцы вновь накопили долги - на сей раз перед ЖЭУ. А при смене УК долги от одной к другой не переходят.
- Тогда это очень выгодно для неплательщиков! Получается, можно бесконечно менять одну УК на другую, и долги будут «исчезать в никуда»? И исполнение обоих решений что-то затянулось…
- У УЖХ «Сипайловский» есть только договор с ТСЖ на аварийное обслуживание и содержание общедомового имущества, но не управление. ТСЖ между тем создало новый вид платежа - «за членство в ТСЖ, по 1 рублю с квадратного метра». Причем в квитанции этот вид платежа не отражается, а должен был бы - в графе «Вознаграждение» или «Административно-хозяйственные расходы». Но он спрятан в графе «Содержание», и жители его не видят. И даже площадь дома, судя по квитанциям, возросла с 6300 до 7700 квадратных метров - а значит, и суммы платежей еще поднялись.
Что касается первого вопроса, каждый собственник квартиры в доме может подать иск о понуждении УЖХ «Сипайловский» заключить договора с собственниками и о признании недействительным договора обслуживания между ТСЖ и УЖХ (это вообще нонсенс). Думаю, мы это сделаем. И тогда все будет прозрачно.
На самом деле первый протокол с решением о ликвидации ТСЖ, а также решение Октябрьского районного суда, который оставил это решение в силе, были еще в 2016 году - получается, что эти решения не исполняются уже пятый год. А по закону председатель ТСЖ, получив решение о его ликвидации, обязан в течение пяти рабочих дней представить в орган государственного жилищного надзора сведения о прекращении управления ТСЖ многоквартирным домом. Во-вторых, отнести протокол собрания в налоговую инспекцию. Также учредители ТСЖ должны поместить объявление в газете. После этого свои претензии могут предъявить кредиторы (ресурсники). ТСЖ отвечает по долгам своим имуществом. А оно у него обычно скудное - в основном инвентарь. После всего этого председатель получает выписку из ЕГРЮЛ о том, что такой организации, как «ТСЖ Жукова, 22» больше не существует, и ему больше не нужно сдавать (а налоговикам - требовать) никакой отчетность. Однако, видимо, имеются причины, по которым с этим не торопятся…. В Госкомитете по жилищному и строительному надзору мне посоветовали опять-таки обратиться в Арбитражный суд с иском о ликвидации ТСЖ. Наверное, если суд примет решение в нашу пользу, процесс пойдет быстрее.
Сам я быть председателем ТСЖ больше не хотел бы: в одну реку два раза не войдешь. Хотя вообще-то это хорошая форма управления. Возможно, его надо было создать в самом начале жизни дома - в 2001 году, когда все жители только заехали и не успели разделиться на группы с противоположными мнениями…
P.S. Сегодня снова выпал снег. И его снова не убрали. Неудивительно, что не все жители хотят перейти под управление УЖХ. Только на собрания все вместе почему-то не собираются и не протестуют. Или, может, с заключением настоящего договора управления все изменится?
Записала Екатерина КЛИМОВИЧ.
Фото автора.