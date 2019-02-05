Чай с малиной и больничный

Заболеваемость ОРВИ в Уфе на 21% выше эпидемического порога, и динамика безрадостная – за неделю число больных выросло на 20%. Всего зарегистрировано 8 тысяч случаев. О создавшейся ситуации и о том, как избежать встречи с активизировавшимися вирусами, мы беседуем с врачом-эпидемиологом поликлиники №43 Евгенией Чебыкиной.
- Многих пугает словосочетание «эпидпорог превышен»…
- Это происходит каждый год. Роспотребнадзор изначально устанавливает порог заболеваемости, согласно которому и смотрят: превышен эпидпорог или нет. Сейчас он повышается, и это связано с тем, что люди сами стремятся в места массового скопления людей. Например, можно было бы временно не посещать торговые центры. Но многие приходят туда, несмотря на болезнь. Родители приводят детей развлечься, а было бы лучше погулять с ними на свежем воздухе, сходить на каток. Помещения в ТЦ не проветриваются.
- А перепады температуры с -5 до -25 влияют на распространение инфекции?
- Конечно. Но, люди зачастую сами себе вредят. Если вчера в -5 они ходили без шапки, а сегодня и в -20 делают то же самое – ОРВИ гарантировано. Из-за переохлаждения. Чтобы не заболеть, нужно теплее одеваться.
- Лучшая защита от гриппа – иммунизация. Вместе с тем от ОРВИ прививка не защищает. Как прошла осенняя вакцинация?
- Стоит отметить, что она не спасает от всех форм гриппа, а только от видов А и В. План по вакцинации у нас выполняется на 100%. Люди приходят сами и просят сделать прививку. В первую очередь мы прививаем группы риска: население старше 60 лет, педагоги, медработники и обслуживающий персонал. Конечно, никому не отказываем. Все, кто обращается в медучреждение, могут рассчитывать на бесплатную вакцину. Сейчас большинство населения понимает ее необходимость.
- Сейчас делать прививку поздно, а как защитить себя?
- Сделать ее, конечно, можно, но она будет бесполезна, так как иммунитет просто не успеет сформироваться. Для этого необходимо время. Вакцинацию мы проводили с сентября до конца ноября. Для того, чтобы обезопасить себя от заболевания, лучше не находиться в тесном контакте с болеющим человеком. Если вы видите, что коллега чихает или кашляет, то отправьте его домой или хотя бы наденьте на себя маску. Чаще мойте руки и промывайте полости ротоглотки и носа. Можно начать экстренную химиопрофилактику противовирусными средствами.
- Организм должен самостоятельно уметь бороться с инфекциями. Как улучшить природную защиту без таблеток?
- На помощь придут витамины, в первую очередь С. Причем не только в таблетированном виде. Надо не забывать про лимон, клюквенный морс, киви, в котором витаминов, кстати, больше, чем в цитрусовых. Хотя бы на время стоит пересмотреть свое питание. Фаст-фуд вреден сам по себе, он также имеет свойство снижать иммунитет.
- В соседних регионах в школах объявили карантин. Какова вероятность, что и у нас сделают то же самое?
- Для того чтобы его ввести в образовательных учреждениях, необходима определенная доля заболевших – более 20%. В детских садах его, как правило, не вводят, так как родителям не с кем оставить ребенка дома. А дети постарше могут о себе сами позаботиться.
- Грипп свиной, птичий, гонконгский. Какой сегодня более актуален?
- Могу сказать, что в Сипайлово нет таких зарегистрированных случаев. У троих выявлен грипп А. Сегодня они находятся на лечении в инфекционной больнице.
- Кто-то предпочитает заниматься самолечением, принимая разрекламированные средства. А как понять, что у тебя грипп, а не сезонная ОРВИ?
- Это очень просто сделать. Грипп характеризуется резким повышением температуры, слабостью, ломотой. Насморк обычно появляется на третьи сутки. А при ОРВИ все происходит постепенно. В этом их главное различие. В любом случае окончательный диагноз ставится при лабораторном исследовании, клинических признаков недостаточно.
- Кто находится в группе риска по осложнениям после гриппа?
- Сюда можно отнести не только пожилых, но и людей с заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем, нарушениями обмена веществ. Таким пациентам уделяется еще больше внимания.
Мария АПКАРИМОВА.