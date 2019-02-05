Есть место подвигу и трагедии

Сергей Брилев презентовал в Уфе свою книгу «Разведка. «Нелегалы» наоборот: взаимодействие спецслужб Москвы и Лондона времен Второй мировой войны».
Книга посвящена уникальному эпизоду Второй мировой, когда около трех десятков советских разведчиков-«нелегалов» были заброшены в Европу при помощи британских спецслужб. Одни готовились к своим миссиям в Поволжье, другие – в Башкортостане, на базе в Кушнаренково.
Рассказывая предысторию своей книги, Сергей Борисович отметил, что началась она полтора года назад, когда ему позвонил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и попросил подготовить спецрепортаж о генерале Павле Фитине - начальнике внешней разведки СССР в годы войны. Когда Брилев собирал материалы, обратил внимание на одну строчку: Фитин писал о том, что при помощи английской разведки в тыл к немцам были заброшены наши разведчики. В распоряжение журналиста попали пожелтевшие снимки, на которых были изображены явно не кадровые сотрудники НКВД, а коминтерновцы. Брилев отправился в архив: во время изучения документов начали всплывать Куйбышев, Казань, Уфа с селом Кушнаренково – куда были эвакуированы структуры Коминтерна.
На территории Британии себе в помощники Брилев привлек английского ученого Бернарда О'Коннора, у которого были доступы к источникам. Получился большой труд на основе ранее засекреченных материалов. Он работал и с советскими архивами: папку с документами предоставил сам Нарышкин. История героев книги непроста: кто-то сумел выполнить свою миссию, а кто-то попал в застенки гестапо.
- В книге нашлось место и подвигу, и трагедии. Основана она на изучении личных дел разведчиков-нелегалов. Именно судьбы людей и оказались в центре внимания, - пояснил автор.
Ему было интересно посетить места, где обучалась разведгруппа – не только русские, но и австрийцы, польские евреи, немцы, которые поменяли имена. Некоторые из них тоже приехали на встречу с читателями, до этого посетив в Уфе музей связи, откуда на всю страну вещала радиостанция Коминтерна.
Собравшиеся – студенты и профессора БашГУ, журналисты, общественные деятели с интересом выслушали предысторию книги, задавали разные вопросы.
- Что общего между Россией и Англией? Как вам понравилась столица Башкортостана? Как оценили наши дороги?
Брилев отвечал очень дипломатично, блистал юмором и безукоризненным английским. За своего коллегу ответил, что тот «ошеломлен башкирскими температурами», а Бернард заявил, что приготовился к нашей суровой зиме, продемонстрировав шерстяные носки. Кстати сказать, в прошлом году Брилев и О'Коннор вышли в Москве с двумя портретами героинь книги и прошлись по Красной площади в рядах Бессмертного полка.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.
Фото Валерия Шахова.