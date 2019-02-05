Европейский старт

- Кого из соперников считаю наиболее серьезным? Не могу сказать, что выделяю кого-то отдельно. Каждый по-настоящему достоин. Волнуюсь ли перед чемпионатом? Конечно, для меня это первые старты такого уровня. Но на результате гонок это не отразится! - заявляет Иван Чичков.
Разговор с ним происходит на пресс-конференции, посвященной грядущему чемпионату Европы по ледовому спидвею. Ареной, на которой сойдутся сильнейшие мотоциклисты Старого Света, станет уфимский стадион «Строитель». Ревом движков он огласится уже в эти выходные. Подготовка идет серьезная. Впрочем, Уфе не привыкать: с начала 2000-х годов она принимает такие соревнования уже в пятый раз. О том, как идет подготовка к заездам-2019 рассказал директор Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова Риф Саитгареев.
- Сегодня все вопросы по организации уже решены, с размещением иностранных делегаций тоже порядок. Ведь у нас большой опыт проведения российских, европейских и мировых первенств. В этот раз иностранных команд будет девять.
- Помнится, в 2003 году стадион принимал 9000 зрителей в день. Как будет ныне?
- Сейчас одна из трибун закрыта. Соответственно, вместимость сократилась. Тем не менее для болельщиков будут работать буфеты. А рядом с западной секцией есть теплое помещение, где можно будет греться – в перерыве между заездами.
Позаботились организаторы и о безопасности зрителей. Согласно правилам, трибуны ограждены стальной сеткой, а вокруг трека насыпан снеговой вал и уложено демпферное ограждение. С одной стороны, оно защищает зрителей, с другой - и спортсменов в случае падения. Длина трассы – 340 метров, а ширина в повороте – четырнадцать. Погода будет морозной. Хотя оптимальной считается температура в минус десять-пятнадцать градусов. Именно тогда лед становится вязким, что хорошо для сцепки с шипованными колесами. Словом, к встрече именитых гостей уфимцы готовы. За плечами унаших гонщиков – славные традиции. А ныне на льду «младое племя». Об этом рассказал многократный чемпион мира Николай Красников. Именно он выиграл оба последних чемпионата Европы, которые также прошли в Уфе.
- Мой спортивный путь подходит к концу. Все соревнования, российские и международные, завершены победами, так что ухожу достойно. В этот раз мы решили выставить Ивана Чичкова. Сейчас он в отличной форме, хотя и пропустил два предыдущих сезона – из-за травмы и службы в армии. Иван пришел к нам в Центр имени Кадырова еще ребенком. А теперь надеемся, что европейский турнир станет для него трамплином в большой спорт.
Времени на подготовку к «старту № 1» Иван Чичков не терял. Об этом сами за себя говорят его высокие результаты на первенстве России. Но Европа – «климат иной». И потому спортсмен предпочитает не тратить энергию на словеса, концентрируясь на цели. Победа не только принесет чемпионский титул, но также позволит изменить в лучшую сторону ситуацию с мотоспортом. Да, клуб имени Кадырова признан одним из лучших в мире. Но в районах республики все не так гладко. Секции в Стерлитамаке и Мелеузе закрылись, непонятна его судьба и в Салавате. И это при том, что популярность мотоспорта в республике даже выше, чем у футбола.
Успех на уровне Европы увеличит интерес еще больше. В свою очередь, это ставит вопрос капитальной реконструкции стадиона «Строитель». Нынешнее его состояние позволяет принять гостей, но потом нужно будет браться за ремонт. План большой перестройки уже разработан. Это значит, что грядущая гонка станет последней на старой арене. По словам организаторов, в каждый из двух дней чемпионата пройдут по 24 заезда. Победитель определится по сумме очков. А лидер первого дня получит приз 20-го Мемориала Габдрахмана Кадырова.
Иван БЕГМА.
Фото Валерия ШАХОВА.