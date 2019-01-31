- Один за всех и все за одного! - по-мушкетерски выкрикивают мальчишки и девчонки в красной форме.
-Мы команда просто класс!- скандируют ребята в синих футболках, и вверх взмывают их руки. Обе команды справились с задачей-минимум - за три минуты придумали себе название, девиз, а главное подружились, чтобы вместе пройти испытания квест-игры Форт Баярд. Да, это почти такой же бастион, который в популярном телешоу берут звезды кино. Оказалось, испытание под силу и нашим подросткам. Они продемонстрировали это на благотворительном празднике, который организовали для них в культурно-развлекательном центре «Форт Баярд» торгового центра «Звездный».
Показательность встречи в том, что в игре приняли участие ребята с ограничениями по здоровью, такое общение для всех было на пользу. В конце игры можно было увидеть настоящих друзей-товарищей, «не разлей вода». Радовались и болели за своих юных героев и их мамы.
- Мы собрали сюда не только детей с ограничениями по здоровью, но и обычных. И для последних это замечательный урок, они должны увидеть, что особенные ребята такие же - радуются, играют, умеют дружить, - сказали представители городской организации инвалидов.
- Рада, что нас пригласили на праздник. Виктория очень дружелюбна, но в классе - робка, - говорит Елена, ее мама, - нам не хватает таких встреч, где можно раскрыться в игре.
- Сын, несмотря на свое заболевание, ходит в обычную школу, и мы очень благодарны учителям за то, что нас приняли, - вступает в беседу еще одна мама, - также он занимается плаванием, играет в шахматы, в учебе есть успехи. Думаю, такого не было бы, если он учился в коррекционной школе или находился на домашнем обучении.
Проблем у семей, где есть особенные дети, немало. И праздник, организованный для них одновременно стал поводом для разговора о злободневных вопросах. Благотворительное мероприятие посетили супруга врио главы республики Каринэ Хабирова, заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова. За чайным столом прошла теплая, доверительная беседа с мамами особенных детей.
Каринэ Владимировна отметила, что такие встречи дают возможность услышать людей, которые готовы многое сделать, чтобы улучшить жизнь своих и других ребятишек с такими же проблемами.
- Если мы объединимся, то продвинем ваши идеи и больше будем делать, - сказала она.
Наболевшего немало: санаторно-курортное лечение, устройство будущего таких детей (учеба, трудоустройство, реализация себя), проведение мероприятий, спортивных состязаний или творческих конкурсов. В этом плане закономерна идея создания объединения, которое соединила представителей бизнеса, общественные организации, благотворительные фонды и семьи, где подрастают дети–инвалиды. Это решило бы многие вопросы и убрало барьеры непонимания. Иногда, к примеру, фирма и хочет помочь тем, кто нуждается в поддержке, но не знает как все юридически правильно делается. А многие люди, у которые в чем-то нуждаются, не знают, к кому обратиться за помощью.
- Нам необходимы активные люди. Все ваши идеи обсудим - приходите, и будем думать об их реализации, - сказала Алина Наилевна. - Нужно познакомиться и с опытом других регионов. …Да, взрослым предстоит решить много задач, нам же остается порадоваться за детей, которые в этот день получили заряд положительных эмоций.
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- Верю, что хороших и бескорыстных людей намного больше, чем мы думаем, а вместе они огромная сила добра и позитива. Мы поговорили о том, чего больше всего сейчас нехватает детям с особенностями развития у нас в республике. Чтобы дети вечно не оставались детьми, а росли и развивались со сверстниками. Будем вместе идти к цели, - так подытожила итоги встречи Каринэ Владимировна на своей странице Вконтакте.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Валерия ШАХОВА.