Будет светлее

Очередным микрорайоном, где глава администрации Уфы Ульфат Мустафин провел встречу с жителями, стал Инорс. Она состоялась в школе № 51. На вопросы уфимцев также ответили глава Калининского района Сергей Кожевников, руководители структурных подразделений муниципалитета, коммунальных служб, ЕРКЦ и Уфагорсвета.
Первым прозвучал вопрос о том, когда построят новое здание для данного учебного учреждения. Дело в том, что оно сейчас арендует помещение Института им. Шолохова, находящееся в федеральной собственности.
- Здание школы № 51 признано аварийным, принято решение о его демонтаже. Сегодня ведется строительство детсада в «Полесье», где запланирован и центр образования, - отметил главный архитектор Уфы Олег Байдин.
Ульфат Мансурович рассказал, что в Инорсе из социальных объектов также возводятся бассейн, два детских сада, центр борьбы.
- Будет ли построена новая поликлиника? – поинтересовалась пенсионерка Надежда Валентиновна.
- Лечебное учреждение располагается в переданном УМПО здании, где находится детский садик, на 2,5 тыс. квадратных метрах. По существующим нормативам и СанПИНам этого, конечно, мало, помещение должно насчитывать не менее 7,5 тысяч, - ответила заведующая больницей № 13 Эльза Сыртланова. - Такой же филиал есть на Нежинской. Мы неоднократно обращались в Минздрав с просьбой построить новое помещение, и сегодня под него забронирована территория на улице Шолохова. Пока врачи не могут принять всех желающих на существующих площадях.
На вопрос о том, нельзя ли снести старый гараж в одном из дворов и построить на нем детскую площадку, дал ответ начальник Управления коммунального хозяйства Уфы Рустем Хамитов:
- Работает программа «Городская среда», в рамках которой можно обустроить двор по своему желанию. По итогам двух лет мы снесли боле 400 гаражей и возвели на их место паркинги и спортплощадки.
Ульфат Мансурови напомнил, что также запущена Республиканская программа комплексного ремонта. Обязательными работами в подъездах должны стать замена окон на пластиковые, обустройство входных групп, облицовка пола первого этажа плиткой, покраска стен, установка энергосберегающих светильников, замена почтовых ящиков и другие виды работ. В Уфе в рамках данной программы в 2019 году планируется отремонтировать 1600 подъездов 543 многоквартирных домов с учетом резервного списка, из них 271 – в Калининском районе, в том числе 44 – в микрорайоне Инорс. До 2024 года на территории столицы республики планируется отремонтировать все подъезды, нуждающиеся в этом.
Поблагодарив за обновленные дороги, метролог УМПО Светлана Кащеева посетовала, что с трудом добирается на работу из-за пробок. По ее словам, утром транспорт плохо ходит с Первомайской улицы и Сипайлово.
- Ситуация была нездоровой, мы ликвидировали часть нелегальных маршрутов, процесс оптимизации идет, - сказал заместитель главы администрации Уфы-начальник Управления транспорта и связи Андрей Федосов. – Постепенно мы переходим на общественный транспорт большого класса, как в других регионах. Вместо трех маршруток будет работать вместительный автобус.
- В городе был коллапс, убрали около 1,3 тысяч нелегалов, сейчас порядка стало больше, - подтвердил Ульфат Мустафин. – «Башавтотранс» закупает 100 машин, в том числе и для Инорса.
- Когда будут светофоры на улице Мушникова? – задал вопрос Николай Ветров.
Актуальную ситуацию для Инорса по уличному освещению разъяснил мэр. Разработана программа по улучшению освещенности территорий социальных объектов и дворов, рассчитанная на пять лет – 2019-2024 годы. Реализация мероприятий позволит в конечном итоге решить проблему. Школы, детские сады, подходы к ним, темные улицы и микрорайоны включены в эту программу в первоочередном порядке.
- Что касается прогулочной зоны у озера Теплое, то сейчас у архитекторов есть идея превратить эту территорию в зону отдыха по типу «Кашкадана», - ответил на следующий вопрос Ульфат Мансурович. - В планах – и благоустройство территории парка «Первомайский» и сквера с реконструкцией фонтана перед Городским культурно-досуговым центром.
В завершение он отметил важность взаимодействия власти с горожанами в решении проблемных вопросов. В дальнейшем подобные встречи будут организованы во всех районах муниципалитета.
Зиля БАДРИЕВА.
Фото Валерия ШАХОВА.