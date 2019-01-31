Будет светлее

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Молдавского президента могут вернуть на родину спецбортом Представители молдавского президента Игоря Додона, находящегося в Москве с 29 января, пытаются решить вопрос его возвращения на родину. Логистическая проблема возникла из-за нелетной погоды в ...

Россию лишили двух медалей Олимпиады-2012 в Лондоне Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Трое из них выиграли медали на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, говорится в ...