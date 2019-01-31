Город под слоем бумаги

- Хуснутдинов Артур Фанилевич, 1993 года рождения. Временно не работаю, – говорит, опустив голову, молодой человек. Буквально пять минут назад его поймали за руку при расклейке незаконных объявлений. Теперь сумка с листовками стала «вещдоком». А сотрудники Центра общественной безопасности составили протокол о нарушении.
Усилиями расклейщика одна из остановок транспорта на проспекте Октября обросла бумажной «бахромой». Сделав дело, парень хотел ретироваться, но был задержан участниками специального рейда. На тропу войны за эстетичность городских улиц вышли не только сотрудники ЦОБа, но и специалисты МКУ «Городская реклама», МУЭСП «Уфагорсвет», которые
больше уделяли внимание фонарным столбам. Ибо их расклейщики любят не меньше…
Актуальной проблема уличной рекламы стала не сегодня. Правда, здесь речь, скорее, об антирекламе. Снег и ветер превращают объявления в лохмотья. Обросшие несколькими слоями истрепанной бумаги стены выглядят удручающе. Вот и молодой человек признает: да, красивого мало.
Правда, проку от этого утверждения нет: счищать бумажную чешую придется коммунальщикам. А парня ждет административный штраф.
- Сейчас мы поймали «быстрые деньги». Это самый распространенный вид объявлений. Они заполонили остановки, подъезды, скверы. Разумеется, незаконно. Есть Кодекс об административных правонарушениях, в нем определена сумма взыскания, для физических лиц - от 500 до 1000 рублей. Должностное лицо пострадает больше – до 5000, юридическое – до 15 000 рублей, - отметил сотрудник Центра общественной безопасности по Советскому району Рустем Сайфутдинов.
Вот и сейчас общественники звонят по указанному номеру, представившись потенциальными клиентами. Договориться о встрече сегодня не удается. Но завтра общение с доморощенными ростовщиками состоится непременно…
Двигаемся дальше. Остановка имени «Города Галле» – одна из самых оживленных. Перекресток нескольких крупных улиц, место проходное. Да и под козырьками автобусных павильонов всегда много людей. Потому они и пестрят разноцветными ярлыками.
- Чаще всего видим предложения о сдаче жилья и оформлении микрозаймов. В других крупных городах страны ситуация примерно такая же. Там на помощь нашим коллегам пришли технологии. Возьмем, к примеру, московское метро. Его стены чисты, потому что работает служба «автодозвона». Видя любую рекламу с номером телефона, проверяющий заносит цифры в специальную базу данных. В результате робот звонит нарушителю и приглашает на административную комиссию. Для других входящих вызовов телефон блокируется, - рассказывает Сайфутдинов.
Как выясняется, от незаконной рекламы страдают не только простые жители. Так, в зоне риска и хозяева магазинов, салонов сотовой связи, торговых точек. Поставленные в людных местах, они почти всегда рассматриваются как «эффективная поверхность». Наружный дизайн, декоративные плиты – все это за пару дней становится заляпано. Между тем в тех же договорах аренды черным по белому написано, что чистоту поддерживает предприниматель.
- Это означает, что жилищники сдирать бумажный хлам не будут. Пусти хозяин ситуацию на самотек – и заплатит штраф за нарушение правил благоустройства. Таков закон. Остается либо счищать все самому, либо нанимать кого-то, - говорят рейдовцы.
Мы продолжаем обход. Сотрудники МУЭСП «Уфагорсвет» идут вместе с нами и параллельно срезают «наросты» с фонарей освещения. На морозе клей и бумага превращаются в камень, и сбить их непросто. Глядя на молоток и стамесу, ощущаю себя археологом: еще немного, и докопаемся до палеолита.
- Самой электрической цепи эта расклейка не мешает. О нарушении техники безопасности речи тоже нет. Другое дело, что у нас есть расходы на содержание оборудования. В том числе и покраска столбов. Такие осмотры мы проводим раз в несколько недель. И меньше объема работы не становится, - сетуют световики.
Один из них рассказывает случай. Однажды содрал бумагу с одного столба, потом очистил второй, третий. На четвертом обернулся назад – а у первого уже трудится расклейщик.
В эпоху Интернета и мобильных технологий, когда виртуальной стала сама реальность – дедовские «бумажки на клею» все же не потеряли актуальности. Своим мнением об этом поделился специалист рекламного агентства «Прайм» Ильдар Ахметшин.
Стоит сказать: есть реклама, даже бумажная, не нарушающая закона. Она находится там, где нужно, имеет эстетичный внешний вид. И по-своему даже дополняет городскую палитру. Собственно говоря, к ней прибегают все серьезные предприниматели. И другое дело – принцип «дешево и сердито». Эффективным его не назовешь. Так что польза очень сомнительная.
P.S.: Имя и фамилия задержанного изменены.
Станислав ДЯГИЛЕВ.