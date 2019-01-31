Алешка нашел маму!

- Кто к тебе приехал? - Мама!
- А куда вы поедете? - Домой!
Прошло ровно две недели с того дня, как в Республиканском детском доме имени Ш. Худайбердина встречали четырехлетнего Алешку. Он стал первым его жителем, переехавшим из Специализированного дома ребенка №1. А вчера мальчуган обрел новую семью.
…Его фотографию Фания Уфимцева увидела на сайте Управления по опеке и попечительству.
- Он мне сразу приглянулся, - говорит она, - не могла глаз оторвать, сердцем почувствовала: мой сыночек.
У Фании Гайнульзяновны большая семья: двое родных детей и столько же приемных. Старшие дети подарили ей внуков, и когда они собираются все вместе, в их большом двухэтажном доме становится шумно и весело.
Эту женщину с большим добрым сердцем жизнь не баловала. После училища уехала из родной Аши в Ленинград, работала каменщицей на стройке. Здесь же, в городе на Неве, вышла замуж, родились дети, но счастье был недолгим: муж тяжело заболел и ушел из жизни совсем молодым, в 36 лет. Дочь и сына пришлось поднимать одной.
История появления в семье приемных детей началась со случая. В больнице, где в то время лежал ее сын Саша, она услышала о девочке, от которой отказалась мать. Решение созрело сразу. Сегодня Насте уже 19, она состоявшийся человек, живет самостоятельно. Юле было семь, когда Фания нашла ее на одном из сайтов по усыновлению. Девочка, круглая сирота, жила в Санкт-Петербургском детском доме. Сегодня она – первая мамина помощница.
- Учусь хорошо, играю на аккордеоне, хожу в воскресную школу, - рассказывает Юля, - по выходным всей семьей катаемся на коньках. Мне нравится жить в небольшом городке, здесь спокойно, нет суеты, поэтому планирую после учебы остаться дома.
За Алешей Фания Гайнульзяновна приехала вместе с младшей дочерью, которая поддержала маму, когда узнала об Алешке.
- Мы очень рады, что малыш нашел семью, - говорит директор детского дома Фаниса Бадретдинова, - вскоре ее обретут еще три ребенка. Дашу берет к себе крестная мама, двое других ребятишек отправятся к тете.
По традиции все обитатели детского дома вышли провожать Алешку. В этих проводах была не только радость, но и грусть. Она читалась в глазах тех ребят, кто остается в этих стенах. Они тоже надеются на чудо, которое по силу сотворить только людям с добрым сердцем, таким, как у Фании Уфимцевой.
Светлана ЯНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.