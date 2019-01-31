Дом, улица…Фонарь?

В редакцию поступила жалоба от читателей на отсутствие фонарей во дворе многоэтажного дома по ул. Богдана Хмельницкого, 88. По словам его жительницы Нины Сидоровой, ситуация не меняется вот уже сорок лет: утром и вечером люди вынуждены идти в непроглядной тьме. В ответ на обращения в УЖХ и районную администрацию получают отписки… Мы отправились по указанному адресу, чтобы разобраться в ситуации.
Найти дом оказалось не просто. Огибая углы старых высоток, мы едва заметили неприметную многоэтажку, стоящую особняком от других строений. Во дворе действительно нет фонарей. Зато у соседнего дома установлено четыре, а территорию здания через дорогу освещает один. Увидев нас, Нина Григорьевна поспешила навстречу и указала на ближайший подъезд:
- Видите лампочки? Нас убеждают в том, что они заменяют фонари, а ведь от них освещение на расстояние не больше одного метра… Ладно, я на пенсии (выхожу разве что в аптеку), а каково другим постоянно ходить на ощупь на работу или в школу? В ответ на наши обращения сотрудники УЖХ и районной администрации в один голос заявляют: «На ваш дом нет денег!».
- Скажите, действительно ли жильцов уже много лет беспокоит проблема освещения? – спрашиваем другую женщину.
- Обычно мне дорогу освещает фонарь соседнего дома, - говорит Ольга Ткачева. - Правда, с лета он не горит. Перебои периодически случаются, и тогда страшновато возвращаться с ночных дежурств. Спасает то, что живу здесь уже больше 30 лет: и местность, и соседей хорошо знаю.
Она торопливо скрылась за дверью, а мы остались в ожидании других прохожих. Около получаса во дворе не было ни души. Лишь бродячие псы громким лаем прерывали тишину безлюдных улиц, но вот из пятого подъезда вышел мужчина, и мы обратились к нему.
- 88-й окружен тремя домами - 88/1, 59/1, 59, у которых на каждый подъезд приходится по фонарю, а у нас семь - не освещаются! – говорит Ильгиз Субхангулов. - Люди всегда перед работой провожают детей в школу. Зимой светлее за счет снега, а летом – хоть глаз выколи. Живу здесь больше сорока лет, и помню, как в советское время на крыше дома устанавливали прожектор. Сейчас его нет. Куда только ни жаловались, все бесполезно. А вообще у нашего дома полно проблем: начиная от подъездных окон, которые до сих пор закрываются на гвоздик, заканчивая прогнившими канализационными трубами.
За комментариями мы обратились в УЖХ Орджоникидзевского района, но оттуда нас направили в МУСП «Уфагорсвет». Где, в свою очередь, заявили, что отвечают только за освещение, а не за установку электро опор, и порекомендовали обратиться в районную администрацию, но и это не дало результата – ее сотрудники посоветовали позвонить в УЖХ.
- Фонарные столбы появятся, если включат этот пункт в программу благоустройства, - сказал главный инженер УЖХ Орджоникидзевского района Михаил Привалов. - Мы контролируем только процесс установки опор освещения, а их содержание ложится на плечи «Уфагорсвета».
На повторный запрос в администрации ответили, что программа освещения находится в стадии запуска. Правда, рассказать подробнее отказались.
Для кого-то может показаться, что отсутствие освещения во дворе – не очень важная проблема. Но ведь это вопрос безопасности. В эпоху всеобщей электрификации при желании решить его вполне возможно.
Юлия ГОЛОВИНА.
Фото Риты Ишниязовой.