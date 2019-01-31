Страсти по «Золотой шайбе»

Удар – и шайба летит в незащищенный угол ворот. Болельщики оживают в едином возгласе. Штанга! Для победы не хватило считанных миллиметров. Спустя долю секунды игроки перестраиваются для новой атаки. Игра продолжается! Ведь на льду - воспитанники хоккейной школы имени Азаматова.
За ними будущее
Матчи всероссийского любительского турнира «Золотая шайба» традиционно объединяют десятки уфимцев. Этот год не стал исключением: участие в городском этапе приняли участие школьники из каждого района. Победители в одних возрастных категориях уже известны, финальные матчи в других – еще предстоят. У игр – 2019 есть ряд отличий. Одно из них касается спортшколы имени Азаматова. В этот раз встреч они проведут между собой, разбившись на четыре команды. Это – так называемая группа «А». С кем-то из города встретятся те ребята, которые выйдут в финал. Решение логично: большинство коллектиаов – любители, в то время как «азаматовцы» играют серьезно.
- С условиями для тренировок проблем нет. Часть парней занимается в центре «Юлаевец», что в Шакше. Другие – на площадках общеобразовательных школ. Принимаем мальчиков с пяти лет. Сначала ставим их на коньки, учим держать клюшку. По мере взросления они осваивают игру в паре, в тройке и пятерке, - рассказал директор школы Рамиль Юлдашев.
Для большинства участников «Золотой шайбы» хоккей – увлечение или активный отдых. В спортшколе же – видение абсолютно иное. Гимнастика, акробатика, общефизические дисциплины. Тренировки проходят по специальной программе, где большое место занимают занятия на «земле». Немудрено, что многие воспитанники затем находят себя в «Батыре» и «Толпаре». Да и во «взрослых» клубах азаматовцам рады: только за последнее время туда ушли около 30 ребят. Вот и сегодня на льду «Юлаевца» - поединок сильных. Кто же выйдет в финал? Пока сказать сложно. Факт в том, что и любители – не лыком шиты. А значит, расслабляться нельзя.
Ребята с нашего двора
Тем временем не стоит на месте и группа «Б». Так, в возрастной категории 2004-2005 г.р. уже определились победители. Первой стала пятерка «Йешлек» из Кировского района. Второе место досталось «Саляму» из Октябрьского. Замкнули тройку лидеров демчане из гимназии № 102.
О том, как проходят матчи, рассказал заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту администрации города Егор Сорокин.
- Команды встречаются на открытых площадках. Одна из них - в Советском районе по адресу: улица Гагарина, 50/3. Хорошее поле есть у орджоникидзевцев, на улице Мира. «Золотая шайба» - это массовые соревнования, доступные любому юноше. Поэтому проходят они на кплощадках и с «канадским», и с «русским» размером поля.
- Каково качество льда?
- Заливку осуществляют либо школы, за которыми закреплено данное поле, либо жилищные организации. Допустимого качества покрытия можно добиться, соблюдая температурный режим. Это значит, что вода должна быть довольно теплой. А на термометре желательна отметка минимум в десять градусов ниже ноля.
- Даже любительский хоккей травмоопасен. Важна ли амуниция?
- Как и в любом виде спорта. Как минимум вратарь должен иметь латы и шлем. Бюджетный вариант полной формы для одного игрока в Уфе можно собрать примерно за 25 тысяч рублей. Понятно, что по карману это не всем родителям. Иногда хоккеистам помогают депутаты нашего горсовета. Есть также и специальные программы, они действуют в школах. Благодаря этому, например, свою уникальную форму имеет команда гимназии № 102.
- Может ли этот турнир стать трамплином в большой спорт?
- У него другая направленность – популяризировать массовый спорт, а не готовить чемпионов. Да, в свое время «Золотая шайба» помогла открыть немало звезд. Это Александр Семак и Андрей Василевский-старший, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов. Но это было другое время. Крытых катков не было, на воздухе играли абсолютно все. Сегодня к профессиональному спорту совсем другие требования. Другое дело, что этот турнир дает возможность любому мальчишке пообщаться с легендами. Например, пару лет назад гостем финального уфимского матча стал Владислав Третьяк.
Иван БЕГМА.
Фото Валерия ШАХОВА.