О степи, кочевниках, легендах…

Бескрайние просторы, кажется, вот-вот подует ветерок и колыхнет ковыль, который пойдет волнами, на другом полотне - суровые лица кочевников, юрты, кони… Степь под бездонным небом всегда привлекала художников, увлеченных темой Востока..На выставке в Музее имени Михаила Нестерова она разноликая, многообразная, удивительная и таинственная.
- Название выставки «Дыхание степи» говорит само за себя, и посвящена она столетию республики, - рассказывает заведующая экскурсионным отделом музея Оксана Мельник. - Здесь собраны картины из наших фондов (конец XIX - начало XX века), а также вышивка, резьба по дереву и работы современных художников, принявших участие во всероссийском конкурсе. Тема - башкиры-кочевники, наши корни.
Привлекут внимание картины наших мэтров. Интересен взгляд Василя Ханнанова: в своей картине соединил архаику и современность, включил в свое полотно старинную башкирскую вышивку. Интересны работы художников из других регионов.
Татьяна Колтычихина из Омска прониклась башкирской мифологией, образом Хумай. Она создала работы в весьма сложной технике горячей эмали. Много изделий из керамики, дерева, в стиле пичворк, панно, где в качестве художественного средства использован войлок. Здесь зрители увидят иллюстрации к эпосу «Урал-батыр», графику. Представлены и старинные одеяния башкирских женщин с монетками, например, нагрудное украшение сакалтай в форме полукруглой плоской сумки, обшитой широкой коралловой каймой. Представленные янсыки (кисеты), кукрякся (женские нагрудники), хараусы (женские налобные повязки) демонстрируют высокий уровень ткачества и вышивки. Коллекция хараусов включает 106 экспонатов и она вторая по значимости после коллекции Российского этнографического музея.
Вызывут интерес деревянные сосуды (тэпэны) и ковши (ижау), ткацкий челнок и деревянная шкатулка с тайным замком на внутренней стороне крышки.
Старинные изделия соседствуют с работами в этом стиле современных мастеров. Таким образом перекинут мостик из прошлого в наш день, показана преемственность. Экспозиция не просто разнообразная, она заставляет зрителя думать, сопоставлять и, конечно, пережить всю гамму эмоций. Один из центральных объектов степи - юрта. Это и основное жилище кочевых народов, и символ жизни, соединяющий в одно целое землю и космос. Не случайно форма юрты - круг, связанный напрямую с солярной (солнечной) символикой.
Безусловно, зрители совершат увлекательное путешествие в мир кочевников, почувствуют дыхание степи, её музыку и по достоинству оценят представленные произведения.
Ника НИКОЛЬСКАЯ.
Фото Валерия ШАХОВА.